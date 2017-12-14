Дорогие овощи независимо от сезона

Причинами высоких цен на витаминную продукцию называют активный экспорт весной, засуху летом, похолодание осенью и импорт зимой.

Эксперт Национальной ассоциации сельхозпроизводителей «AGROinform» Юрие Хурмузаки считает, что есть прямая связь с ростом цен на отдельные виды овощей в 2017 на внутреннем рынке и увеличением их экспорта. Это согласуется и со статистикой внешних поставок овощей, ранее представленной Агентством по безопасности пищевых продуктов ANSA (см. «ЛП» №26 от 28.07.17).

По данным ведомства, за январь-июль текущего года из Республики Молдова экспортировано более 9,3 тыс. тонн овощей, в том числе 5,5 тыс. тонн репчатого лука, 1,3 тыс. тонн капусты, 818 тонн томатов. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом за первое полугодие 2017 из Молдовы в страны СНГ было отправлено 8,8 тыс. тонн овощей, основная масса поставок пришлась на РФ – 8,18 тыс. тонн.

Правда, по наблюдениям заготовителей-экспортеров, во второй половине лета масштабы экспорта овощей снизились – и внутриоптовые цены на них стабилизировались, правда - ненадолго. Но со второй половины сентября, как полагают овощеводы, активируется очередной «сезонный фактор роста» - повысятся цены на перец, особенно красный, баклажаны, капусту, огурцы.

Четкую взаимосвязь цены, объемов и сезонности производства овощей с распределением их товаропотоков на экспорт, переработку, внутренний рынок «фрэш» видят также поставщики семян овощных культур. Так, по мнению представителя одной транснациональной семеноводческой компании, пожелавшего сохранить анонимность, «рынок семян лихорадит – бросает из «жара в озноб и обратно» - прежде всего по причине отсутствия системного экспорта». Даже трехкратный рост экспорта молдавских овощей в первом полугодии 2017 обеспечен, вероятнее всего, разовой комбинацией благоприятных факторов. Подтверждением этого вывода может быть то характерное обстоятельство, что основная масса поставок репчатого лука пришлась на период с февраля по июнь, когда продавались товарные запасы продукции урожая прошлого года и озимый лук. Тогда как товарный лук нового урожая, среднеспелых и позднеспелых сортов, в большинстве своем еще не продан. И экспортный спрос на него, увы, невысок. «На днях я общался с представителем российской торговой компании, который отметил, что в данный момент предложений импортного и отечественного репчатого лука много, оптовая цена на него опустилась до 5-7 рублей/кг, дороже не продать», - отметил собеседник.

Сходная ситуация складывается и в сегменте других овощей-корнеплодов. В частности, специалисты ANSA в июльском заявлении для СМИ подчеркнули, что «самая большая динамика роста экспортных поставок отмечена в сегменте «оранжевых корнеплодов» - особенно моркови». Однако и в этом случае, видимо, речь идет о ситуационном росте поставок в межсезонье, когда цены высоки. Как считают трейдеры, с такими общеизвестными «почти биржевыми» овощами, как лук, морковь, белокочанная капуста, молдавские экспортеры теоретически могут «заскакивать на крупные и высокодоходные рынки, будь-то Россия или Евросоюз – но только в «узкие межсезонные окна». Однако, чтобы такие «рейды» стали системным экспортом, овощеводам Молдовы стоит очень тщательно поработать над себестоимостью, объемом и сортовым составом этой продукции.

Специалисты отмечают, что в «томатном сегменте» овощеводства – третьем по значимости с точки зрения объемов экспорта продукции в свежем виде – достаточно уже четко обозначилась ориентация сортов на внутренний или внешний рынок. За рубеж идут сорта, дающие плоды красные, шаровидные, довольно крупные и плотные/твердые – то есть, транспортабельные. Внутри Молдовы лучше, в смысле – дороже, продаются томаты необычной формы и цвета: продолговатые сливовидные, перцевидные, розовые, желтые, оранжевые, коричневые.

Кстати, темные, почти черные томаты в последние годы – особый шик, именуемый в расчете на простоватого, но претенциозного молдавского потребителя звучным титулом «Микадо». Хотя, фактически, так называлась японская торговая марка, применяемая для целой группы сортов томата, которая впоследствии была выкуплена европейской семеноводческой компанией с ближневосточными корнями. И тем более доморощенный молдавский «Микадо» давно утратил чистопородные японские черты. Однако местному клиенту «черный император» нравится. Соответственно, «заточенные» на эксцентричного потребителя фермеры-овощеводы малого и среднего масштаба готовы угодить – обращаются к поставщикам семян за «экзотикой».

В целом структура продаж сортов томата для экспорта и внутреннего потребления составляет примерно 70/30. Причем, на экспорт идет продукция, выращенная исключительно в теплицах, на внутренний рынок – преимущественно «грунтовые», полевые томаты.

На первый взгляд удивительно, но в процентном и физическом выражении экспорт томатов превышает экспорт картофеля – долго хранящегося и транспортабельного. «Проблема в том, что у нас в стране нет ни стабильных урожаев картофеля, ни продукции востребованных сортов, ни отлаженной системы упаковки и экспортной логистики – сетует Раду Гросу, генеральный директор компании Europlant. – Никто из оптовых покупателей на внешних рынках уже не хочет брать разносортный и разнокалиберный картофель в мешках-сетках. А мало экспорта – и цена на внутреннем рынке снижается. Хотя в последние годы конъюнктура внутреннего рынка меняется: покупатель постепенно перемещается с рынков в супермаркеты, растет потребительский спрос на высококачественный картофель – мытый, упакованный, пусть и стоит он дороже. Соответственно, мы закладываем на хранение в арендованные холодильники больше продукции, строим собственные холодильные склады».

По мнению Петра Илиева, председателя Ассоциации картофелеводов Молдовы, картофель был и остается самым дешевым овощем на внутреннем рынке страны. И у трейдеров из Молдовы в обозримой перспективе нет шансов стать в один ряд с экспортерами картофеля из таких стран, как Белоруссия или Польша. Где и почвы для этой сельхозкультуры подходят лучше, и осадков гораздо больше. Следовательно, урожайность априори выше, себестоимость – ниже. При таком раскладе задача молдавских картофелеводов и, отчасти, трейдеров – достичь более-менее сбалансированного, экономически обоснованного уровня импортозамещения. Ради продовольственной безопасности, «ибо картошка – второй хлеб».

Прежде помимо экспорта важным фактором стабильности овощеводства, особенно производства томатов, огурцов, «зеленого горошка» и «сахарной кукурузы» выступала консервная промышленность. В частности, в конце прошлого десятилетия огурец в полевых условиях выращивался на площади более 2 тыс. га, в теплицах разного типа – еще на 300-400 га. В последние годы под эту культуру молдавские овощеводы отводят в общей сложности менее тысячи гектаров. Основная причина – сокращение спроса на это сырье со стороны переработчиков. Те, в свою очередь, жалуются на потерю рынка России, вследствие эмбарго – как частной проблемы, и передел экспортного рынка соленого/маринованного огурца – как глобального явления. За последние пять-семь лет мировой рынок завоевали экспортеры этого продукта из Китая, Вьетнама, Индии. По ходу экспансии они вытеснили, в частности, польских трейдеров с российского рынка. Как отмечают эксперты, для Польши это было большой потерей, в стране под «технический» огурец для рынка России отводилось 12-15 тыс. га. Но даже если для европейских (и всех остальных молдавских) экспортеров овощных консервов российское эмбарго в скором времени закончится, на рынок РФ они вряд ли вернутся с прежними объемами товара – в южных регионах России появилось массовое отечественное производства огурца на засолку.

Сходным образом эволюционирует производство консервированного гороха в Молдове. Прежде эта высокомеханизированная, однозначно «техническая» культура занимала 4-6 тыс. га. В нынешнем году, судя по обследованиям ANSA, под овощной горох пошло около 4 тыс. га. То есть, посевная площадь выросла почти до прежнего уровня, после резкого сокращения в 2015-2016 гг. Однако пока непонятно, будет ли этот процесс сопровождаться ростом продаж «зеленого горошка» на экспортных рынках.

Лучше обстоит дело в сегменте «сахарной кукурузы». Специалисты отмечают, что в отличие от консервированного гороха, кукурузу молдавским трейдерам-экспортерам удалось «продвинуть» на нетрадиционные рынки – от Турции до Сингапура, от стран Балтии до Африки. Кроме того, в последние годы в разы выросло потребление «сахарной кукурузы» на внутреннем потребительском рынке Молдовы. Появились фермеры, выращивающие ее именно для рынка «фрэш», на десятках гектаров, под урожай в период длительного сезона – с июня по октябрь. Правда, именно такая кукуруза занимает пока небольшую долю общей площади в 3 тыс. га с лишним под этой культурой в текущем году. Однако этот тот счастливый для овощеводов случай, когда спрос на внутреннем рынке подталкивает закупочную цену вверх.

Не пустили в Россию

Инспекторы Россельхознадзора не впустили на территорию РФ партию яблок весом 20,2 тонны из Молдовы. Груз был остановлен в Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области по пути в Нижний Новгород.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в яблоках был обнаружен карантинный объект - гусеница восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck), что подтвердила лабораторная экспертиза. В целях недопущения проникновения и распространения на территории РФ карантинного объекта, ввоз зараженного груза запрещен.

Аналогичный случай произошел на прошлой неделе с партией молдавских слив, которые также не впустили в пункте пропуска «Новые Юрковичи» под предлогом заражения восточной плодожоркой.