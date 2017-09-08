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Открывается консульство Болгарии

№ 32 (1198) 08 September 2017

Консульство Болгарии откроется в ближайшие дни в Тараклии.

 

Как сообщили в администрации города, «открытие болгарского консульства станет началом нового этапа в истории болгар Молдовы».

 

«Консульское обслуживание граждан Молдовы укрепит дружбу между странами. Надеюсь, что появление дипломатического представительства повысит инвестиционный интерес болгарского бизнеса к Молдове, улучшит культурные связи и образовательный обмен между двумя государствами,- сказал примар Тараклии Сергей Филипов. - Надеюсь, из-за расширения услуг в Тараклийском районе, его статус будет сохранен в ходе планируемой властями административно-территориальной реформы».

 

Решение об открытии болгарского консульства было принято в сентябре 2016 г. в рамках встречи президента Болгарии Росена Плевнелиева с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

7680 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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