Открывается консульство Болгарии

Как сообщили в администрации города, «открытие болгарского консульства станет началом нового этапа в истории болгар Молдовы».
«Консульское обслуживание граждан Молдовы укрепит дружбу между странами. Надеюсь, что появление дипломатического представительства повысит инвестиционный интерес болгарского бизнеса к Молдове, улучшит культурные связи и образовательный обмен между двумя государствами,- сказал примар Тараклии Сергей Филипов. - Надеюсь, из-за расширения услуг в Тараклийском районе, его статус будет сохранен в ходе планируемой властями административно-территориальной реформы».
Решение об открытии болгарского консульства было принято в сентябре 2016 г. в рамках встречи президента Болгарии Росена Плевнелиева с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр.
В 2011-2016 примар г. Тараклия.