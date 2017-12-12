«Гагаузский пакет» вернулся в парламент

Президент Игорь Додон отказался промульгировать законы, касающиеся полномочий органов власти Гагаузской автономии, и вернул их на доработку в парламент.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, мотивировав отказ тем, что документы «не соответствуют предложениям, выработанным совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества».

«Мы должны хранить мир и единство нашего общества. Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 г. представлял собой компромисс, необходимый для предотвращения эскалации существовавшего на тот момент конфликта. Нужно сделать всё, чтобы закон 1994 г. работал в полной мере, и все изменения или дополнения были в духе этого закона», - отметил глава государства, подчеркнув, что будет настаивать, чтобы законы по Гагаузии были приняты в редакции, разработанной совместной рабочей группой.

Он сообщил, что решение принято после обсуждения с башканом Гагаузии Ириной Влах и другими представителями руководства автономии и на основе выводов расширенной встречи с представителями Народного Собрания от 25 июля 2017 г.

Под самый занавес весенне-летней сессии парламент в двух чтениях принял два законопроекта, касающихся полномочий Гагаузии. Но на заседании в них были внесены изменения, вызвавшие критику в Комрате. В частности, парламент отказал Гагаузии в получении отдельного уровня государственной власти, заменив его на «особый статус», что и так прописано в законе 1994 г. В итоге, руководство Гагаузии и ряд общественных деятелей потребовали от парламента принять пакет «гагаузских законопроектов» в том виде, в каком они были представлены на рассмотрение законодательного органа совместной рабочей группой.