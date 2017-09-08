Контроль в «одни руки»

Через два месяца в Молдове появится Национальное агентство общественного здоровья, к которому перейдут все контролирующие функции в системе здравоохранения. По мнению авторов этого проекта (минэкономики и минздрав), такая оптимизация позволить снизить давление на бизнес-среду и повысит, наконец, качество государственного контроля.

Новой структуре перейдут контролирующие функции Национального центра общественного здравоохранения (он будет ликвидирован), Национальной компании медицинского страхования, Агентства по трансплантации, Комитета по контролю за наркотиками и Агентства по лекарствам. Также проект предусматривает четкое разграничение функций между новым агентством и ANSA, чтобы полномочия по контролю всей пищевой цепи были у одного учреждения.

Единый контролирующий орган будет создан путем объединения 39 учреждений, среди которых - совет по оценке и аккредитации в системе здравоохранения, фармацевтическая инспекция Агентства по лекарствам, центр управления в области здравоохранения, а также 36 территориальных центров общественного здоровья. Процесс оптимизируется по причине дублирования функций ряда структур, их раздутых штатов сотрудников и несоответствия контролирующей системы международным стандартам.

Учреждение будет следить за общественным здоровьем, охраной труда, качеством медикаментов и парафармацевтической продукции, вести контроль медприборов, медицинских услуг и оборота наркотических веществ. Кроме того, оно будет проверять медицинскую технику, в т. ч. с точки зрения ее радиологической и радиационной безопасности. Также новое Агентство должно обеспечивать соблюдение прав потребителей в области здравоохранения. Пока эти обязанности исполняет Агентство по защите потребителей, которое не всегда с данными функциями справляется.

Как сообщили в минздраве, сейчас создается комиссия по реорганизации, которая должна утвердить новое штатное расписание Агентства и его бюджет. В полные права структура вступит в указанный срок — не позже ноября с. г.