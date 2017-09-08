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«Rapid»-решение правительства

№ 32 (1198) 08 September 2017

Очередное заседание кабинета министров ознаменовалось экстраординарным событием: по инициативе премьер-министра Павла Филипа правительство вступило в открытый конфликт с главой государства, Главнокомандующим Вооруженными силами страны.

 

В начале заседания в среду глава исполнительного органа заявил о своей обеспокоенности в связи с неоднократным отказом президента страны обеспечить участие Национальной армии в международных военных учениях, направленных на повышение профессионализма и уровня подготовки молдавских военных. «Недавно было отказано в участии в учениях на Украине. До этого было еще пять подобных отказов. Неучастие в этих 6 учениях обошлось более, чем в пять миллионов леев», - цитируются аргументы Павла Филипа в информационном сообщении на сайте правительства. 

 

Премьер-министр особо подчеркнул, что бюджет для военных учений и обучения обеспечивается на 80% партнерами по развитию, а правительство обязано по закону повышать способности Национальной армии.

 

Выслушав «убедительные доводы» главы кабмина, участники заседания правительства без проволочек дополнительно включили в повестку дня и в стиле «rapid» утвердили постановление об участии воинского контингента Молдовы в учениях «Rapid Trident», организованных 7-23 сентября на Украине под эгидой НАТО.

 

Несмотря на мгновенную реакцию президента, который в соцсетях (что тоже говорит об уровне государственного управления в Молдове) заявил о приостановлении решения кабинета министров до рассмотрения его в Конституционном суде, в уже освоенном стиле «rapid» постановление правительства опубликовали во внеочередном выпуске «МО». И тут же исполнили: утром в четверг 57 молдавских военнослужащих уже оказались в военно-учебном центре Яворово Украины.

 

Быстренько показав президенту, кто «в доме хозяин», члены кабмина уже без всякого ажиотажа утвердили ряд других решений. Отныне банки или небанковские финансовые организации, страховые предприятия  и инвестиционные компании, входящие в состав финансовых конгломератов, будут находиться под дополнительным  надзором. Это предусматривает законопроект, утвержденный на заседании.

 

Документ направлен на гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС, на укрепление защиты прав вкладчиков, страховщиков и инвесторов.  В частности, в законопроекте изложены критерии определения финансового конгломерата и вопросы, которые должны выполняться на его уровне, такие как уровень капитала, концентрация рисков, внутригрупповые транзакции, системы внутреннего контроля и процедуры управления рисками, репутация и компетенция управления финансовыми группами.

 

Также предусмотрены условия для назначения координирующей структуры, ответственной за осуществление дополнительного надзора, определены его задачи, сотрудничество и обмен  информацией между компетентными органами.

 

Еще одним своим решением кабинет министров одобрил инициирование переговоров по Протоколу о внесении изменений в Соглашение между правительствами Молдовы и Беларуси о международных автомобильных перевозках и по Дополнительному протоколу о его применении от 9 апреля 1994 года. После их завершения и вступления в силу автомобильные, а также транзитные грузоперевозки между Молдовой и Республикой Беларусь будут осуществляться без авторизаций. 

 

Либерализация двусторонних и транзитных перевозок позволит повысить конкурентоспособность операторов автомобильных перевозок на региональном уровне. Кроме того, предполагается расширение рынка сбыта для отечественных перевозчиков.

 

Правительство также утвердило персональный состав Национальной комиссии по созданию одномандатных округов. Главная задача комиссии - разработать и утвердить решения о создании 51 постоянного одномандатного округа  с целью проведения парламентских выборов, с представлением на утверждение правительству.

6480 Автор: По материалам пресс-релизов правительства
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