Трудная миссия

В Кишинев прибыл новый глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко. Уже на следующей неделе он должен вручить верительные грамоты и приступить к выполнению своих обязанностей.

Задача перед словацким дипломатом стоит непростая – подтянуть изрядно пошатнувшийся имидж Евросоюза в глазах молдавского населения, преодолеть усиливающуюся тенденцию к евроскептицизму, умело лавировать между различными ветвями власти Молдовы, стараясь ни с кем из правящей верхушки не испортить отношения. И умудряться отсылать в Брюссель такие отчеты и сигналы, которые бы давали четкую картину происходящего в нашей стране. С учетом предстоящих в следующем году парламентских выборов, это будет сделать нелегко.

Впрочем, Петер Михалко хорошо знаком с реалиями Молдовы, он работал в нашей стране в 2007-2009 гг. Тот опыт должен помочь ему правильно оценивать слова и поступки молдавского истеблишмента, которые не всегда поддаются логическому объяснению.