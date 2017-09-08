«Доколе!» или когда вернут украденные миллиарды

Погашение кредита на сумму свыше 14,1 млрд леев, предоставленного НБМ под гарантии правительства трём «плохим банкам», нынешними темпами может продолжаться десятки лет.

За август, согласно опубликованным на сайте министерства финансов данным, на его погашение ликвидаторами было собрано всего около 22 млн леев. Из Banca de Economii на погашение централизованного кредита за последний отчетный месяц было направлено 13 млн леев, из Banca Socială – 9 млн леев. Unibank в августе не производил выплат.

С начала периода погашений Banca de Economii, Banca Socială и Unibank в общей сложности вернули, с учетом августовских перечислений, 1064 млн. леев. То есть «тело» кредита, даже без учета начисляемых процентов, в настоящее время превышает 13 млрд леев. Нынешними темпами на полное погашение скандального кредита потребуется порядка пятидесяти лет.

Менее чем через три месяца исполнится три года со времени начала ликвидации названных банков. За этот период в результате использования «внутренних» источников удалось сформировать сумму для погашения в размере 902 млн леев. В том числе в Banca de Economii - 396,2 млн леев, в Banca Socială - 373,6 млн, в Unibank - 132,1 млн.

Почти две трети (62,3%) от возращенной суммы – это средства, поступившие в счет погашения текущих и просроченных задолженностей клиентов-заемщиков. Ещё около 69 млн леев выручено от продажи залогового имущества. Этот источник восполнения утраченных средств выглядит пока что просто смехотворно. Даже доходы от продажи собственных материальных активов принесли вдвое больше – около 136 млн леев. На продаже имущества Banca de Economii ликвидаторы выручили 89 млн леев, по Banca Socială – 37 млн, по Unibank – 10 млн.

Другие поступления, как то - исполнительные листы, процедуры банкротства и тому подобные источники, - позволили накопить к настоящему времени около 135 млн леев. По нашим подсчетам, на все виды поступлений по разделу «возвращение выданных кредитов» приходится в итоге сумма в 766 млн леев.

Это при том, что накануне ликвидации в октябре 2014 года, согласно предоставленной руководством названных трех банков отчётности, их чистые кредитные вложения в сумме превышали 11,2 млрд леев. Подчеркнём, мы приводим данные о кредитах-нетто, согласно методологии «очищенных» при расчете от плохих и сомнительных кредитов.

Объемы по определению «нетоксичных» кредитов в Banca de Economii и в Banca Socială составляли, согласно отчетам, по 3,5 млрд леев в каждом. А обладавший на тот момент собственным капиталом в размере менее 270 млн леев Unibank, согласно официальной статистике, «накредитовал вчистую» более 4,2 млрд леев.

Однако, как было ясно, по крайней мере, за полгода до отзыва лицензий – эта отчетность была «развесистой клюквой». Кредитные портфели каждого из трёх фигурантов были искусственно раздуты с применением несложных манипуляций с взаимным кредитованием или сторонних банков. Показательно, что в том же Unibank, который в течение короткого времени превратился в кредитного гиганта, реальных, а не «созданных из воздуха», кредитных ресурсов было, даже с натяжкой, в десять раз меньше отражаемой в отчетности суммы кредитов-нетто.

Однако, эти очевидные противоречия в отчетных показателях трёх банков, на которые в сентябре 2014 года уже откровенно указывали пальцем наблюдатели, не заставили тогдашнее руководство НБМ или иного надзорного органа, употребить властные полномочия для предупреждения дальнейших нарушений. Что в итоге создало условия для наглого вывода за рубеж остававшихся еще в названных банках реальных денежных средств.

После истечения почти трёх лет назначенным НБМ профессиональным ликвидаторам удалось взыскать менее 1/11 части от объема «чистого кредитного портфеля» трёх банков. Это очевидное свидетельство глубочайшей степени нарушений правил кредитования и управления банками.

В этой связи опрошенные нами эксперты скептически оценивают вероятность того, что нарушения подобного масштаба могли происходить без «высокого покровительства». На блатном жаргоне именуемого «крышей», а на строгом юридическом «извлечением выгоды из должностного влияния».

Однако пока из всех должностных лиц, так или иначе задействованных во властной вертикали «крышевания» колоссальной банковской аферы, уголовное наказание настигло лишь Владимира Филата. Обвиняемый Илан Шор был осужден в июне текущего года на 7,5 лет тюрьмы, но приговор пока не вступил в силу до вынесения окончательного решения по его обжалованию. Об уголовном преследовании других фигурантах резонансного дела о хищении миллиарда евро в последнее время практически ничего не слышно.

В связи с близкой трехлетней годовщиной финальной части трагикомедии/фарса «похищения миллиарда евро из трёх банков», а по факту из государственной казны, активной части общественности остается лишь вопрошать: «Доколе!?».

Показательно и то, что в приговоре суда первой инстанции Илану Шору возмещение убытков, нанесенных им (или все-таки одноименной «группой»?) говорится, что сумма компенсаций, которые он должен выплатить, будет обозначена в ходе гражданского процесса по иску пострадавших банков. Но уместнее было бы говорить, что «пострадали» от мошенников не столько банки, сколько все жители Молдовы. И судьи должны бы это учесть.

«Спешка в возврате из-за рубежа украденных денег из трех обанкротившихся молдавских банков - не самый важный компонент в этом деле», - считает президент Национального банка Сержиу Чокля. На пресс-конференции в начале августа глава НБМ оптимистично оценивал перспективы постепенного погашения 14-миллиардного кредита за счет реализации ликвидных активов, находящихся внутри страны. Аналогичную точку зрения высказывал и председатель парламента Андриан Канду, по его предположению, рыночная стоимость арестованных активов для возмещения ущерба может достичь 2,5-3 млрд леев.

Что касается денег, которые были выведены из ликвидируемых банков за границу и не вернулись впоследствии в Молдову, то «это процесс гораздо более сложный».

НБМ опровергает информацию о том, что никаких судебных исков против компаний, известных общественности как «группа Шора», не было инициировано. Как сообщает пресс-служба НБМ, с момента изъятия лицензий у трех банков и назначения ликвидаторов, по заявлениям последних было начато несколько гражданских и уголовных дел. С целью возврата долгов и возмещения ущерба, причиненного трем банкам, администраторы / ликвидаторы подали иски в суды в отношении бывших администраторов банков и должников. В то же время, Национальный банк Молдовы в силу своего мандата обратился к ликвидаторам банков с просьбой дополнительно изучить действия, которые могут быть предприняты для возмещения причиненного ущерба.