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Здоровые банки – здоровая экономика

№ 32 (1198) 08 сентября 2017

Президент Национального банка (НБМ) Серджиу Чокля и министр финансов Октавиан Армашу уверены, что здоровая банковская система - это здоровая экономика Молдовы.

 

На официальном сайте МВФ Армашу отметил, что «самым большим вызовом для экономики РМ стал банковский кризис, в первую очередь вызванный кражей миллиарда».

 

«Банковский скандал положил начало политическому кризису, который продолжался на протяжении двух лет и серьезно ограничил доступ к внешнему финансированию. Политические элиты потеряли доверие граждан», - отметил министр.

 

По его словам, «у кабинета министров, который приступил к обязанностям в январе 2016 г., оставался лишь один выход - восстановить доверие внешних партнеров».

 

«Таким шагом стало заключение меморандума с МВФ и начало реформы банковского сектора. Соглашение с фондом помогло деполитизировать проводимые правительством реформы и развеять скептицизм общества. В ближайшие пять лет основной целью министерства финансов является создание стабильной банковской системы и улучшение делового климата. Это подразумевает действия, направленные на улучшение налогово-бюджетной политики, сокращение бюрократии, и тесное государственно-частное партнерство», - сказал Армашу.

 

В его понимании, «от успеха реформ зависит и решение другой серьезной проблемы Молдовы – коррупции».

 

«Борьба с этим явлением в первую очередь основана на политической воле и сильных государственных институтах», - подчеркнул Армашу.

 

Президент НБМ Чокля сказал, что «для борьбы с коррупцией банковский сектор должен стать гораздо более прозрачным, а для этого НБМ необходимо создать эффективные регулирующие инструменты».

 

«Молдова должна прийти к так называемой «экономической демократии», когда бизнес четко понимает, что его успех не зависит от принадлежности к той или иной партии. Первым шагом к достижению этой цели стала полная независимость НБМ от каких-либо политических решений», - отметил банкир.

 

«НБМ будет ускорять этот процесс путем привлечения как можно большего числа иностранных инвесторов в банковский сектор РМ», - сказал Чокля. Он также отметил, что при помощи МВФ банк успешно поддерживает стабильный курс национальной валюты, взял под контроль инфляцию и проводит реформы для соответствия банковской системы современным стандартам Basel-III.

6280 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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