Критическая ситуация на рынке свинины

Патронат предприятий мясоперерабатывающей индустрии РМ направил премьер-министру и руководителям ряда министерств и ведомств на этой неделе письмо, в котором сообщается о потенциальном дефиците свинины для промпереработки, росте цен на это сырье и готовые мясные изделия.

Председатель патроната Сержиу Грэдинару утверждает, что сложная ситуация на молдавском рынке мяса сформировалась по нескольким причинам. Во-первых, индустриальные свинофермы из-за сокращения уровня субсидирования, внедрения новых санитарно-ветеринарных норм в контексте выполнения соглашения об ассоциации РМ-ЕС, роста затрат и других факторов сократили производство продукции. В результате – ее недостаточно для удовлетворения потребностей отечественной мясоперерабатывающей промышленности (авторизациями на выпуск изделий из мяса располагает около 70 предприятий).

Во-вторых, изменилась география импорта мяса в Молдову. На протяжении последнего пятилетия страна импортирует порядка 20-30 тыс. тонн мяса ежегодно. Прежде почти половина этого объема продукции на молдавский рынок поступала из Украины, остальное – из Польши (в среднем – 13%), Бельгии (12%), Германии (11%), Венгрии и Румынии (по 10%).

Однако в последние два года структура импорта существенно изменилась. Причина тому - введение агентством ANSA временного запрета на ввоз свинины из Украины по соображениям санитарно-ветеринарной безопасности (выявление очагов чумы свиней в ряде областей соседней страны). В результате годовая квота на импорт свинины (4 тыс. тонн) в льготном режиме из Евросоюза в РМ на 2017 год была выбрана к концу августа. Причем, выбрали ее торговые предприятия, а не переработчики мяса, у которых для активного импорта не было достаточного количества оборотных средств.

В результате, на внутреннем рынке мяса уже теперь наметился дефицит, вследствие чего уровень цен существенно поднялся. Так, если в начале текущего года животноводческие фермы предлагали оптом свинину высокого качества по 39 леев/кг, то к настоящему времени цена предложения возросла до 65 леев/кг (в убойном весе, с НДС).

В сложившейся ситуации некоторые предприятия-переработчики мяса вынуждены будут импортировать свинину из Евросоюза сверх квоты, с уплатой таможенной пошлины (20% плюс 200 евро/т). Соответственно, вырастут и цены на готовую продукцию. В качестве альтернативы переработчики могли бы рассматривать вариант импорта мяса из Белоруссии. Однако в этом случае его пришлось бы везти транзитом через ЕС или Украину. Что в первом случае фактически исключено, во-втором - сложно, необходимо особое соглашение с ANSA.

С учетом всех приведенных выше обстоятельств, патронат просит уполномоченные госструктуры РМ принять решение об увеличении льготной квоты-2017 на поставки свинины из стран ЕС и согласовать его с Еврокомиссией.