Должник государства

Высшая судебная палата оставила в силе решение Совета по конкуренции о выплате в бюджет штрафных санкций на сумму около 200 тыс. леев компанией ООО «Litarcom».

В 2016 г. инспекторы антимонопольного ведомства не оказались «дорогими гостями» в ООО «Litarcom». Сотрудники компании ввели инспекторов в заблуждение относительно местонахождения руководства предприятия и всячески препятствовали прохождению контроля, инициированного в рамках расследования по признакам нарушения Закона о конкуренции несколькими компаниями, включая ООО «Litarcom».

Предмет расследования - участие в процедурах государственных закупок для покупки дорожно-строительных и ремонтных работ. Уклонение от проверки, подача неточных или вводящих в заблуждение ответов сотрудникам Совета по конкуренции во время проводимых проверок представляет собой нарушение законодательства и санкционируется, напоминают в антимонопольном ведомстве.

Учредителем и управляющим ООО «Litarcom» является предприниматель Ливиу Житарь. Компания не раз фигурировала в журналистских расследованиях в качестве постоянного победителя тендеров, финансируемых из экологического фонда и фонда регионального развития, на закупку строительных работ. Сообщалось о многомиллионных контрактах, заключенных поставщиком, и некачественном выполнении работ.