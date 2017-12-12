«Arama R»: лучше, чем в Италии...

Компания «Arama R» многим известна тем, что ее мебель нередко принимают за итальянскую. Это тот самый случай, когда отечественный продукт по качеству и сложности работ зачастую превосходит зарубежный аналог, но продвигается исключительно как «Made in Moldova».

На молдавском мебельном рынке выделиться сложно: в отрасли официально задействованы порядка 400 предприятий. Общий объем продаж варьирует в пределах $180 млн, без учета «теневого сектора». За время кризиса рынок увеличивался не более чем на 5% в год, однако в 2016 году Национальное бюро статистики зафиксировало рост более чем на 27%. Порядка 70% местной продукции приходится на 25 мебельных предприятий. По оборотам «Arama R» входит в первую десятку компаний, несмотря на то, что давно не делает ставку на производство массовой мебели.

Свой бизнес бывший юрист Игорь Арама начал в 2002 году по причине скромных доходов, которыми отличались служащие госструктур. Стартовый капитал состоял из $1 тыс., на которые был преобретен простейший набор инструментов, таких как дрель и лобзик. Помещение площадью в 70 кв. м начинающий производитель арендовал у кишиневского АО «Recar» на ул. Букурией. В нем размещалось и производство, и склад, и офис.

Однако тесные условия не мешали быстрому развитию нового предприятия: первые годы оно работало почти без выходных, специализируясь на выпуске самой ходовой мебели для дома и офиса. В то время примером для него служили лидеры мебельной индустрии — компании «Almira» и «Avanta», работающие по соседству.

Когда компания окрепла и штат сотрудников увеличился до 70 человек, встал вопрос о расширении производственных помещений. «Recar» условиями для этого не располагал. К тому же в имеющуюся инфраструктуру арендодатель практически не инвестировал, несмотря на то, что на его территории работали 2 тыс. человек.

В 2011 году в Молдове началась программа по развитию промышленных парков, и первым в этом качестве запускался «Tracom». Игорь Арама решил испытать удачу, подав заявление на получение статуса резидента. Кроме хорошей дислокации, кишиневский «Tracom» располагал более чем 32 га неосвоенной территории. Опустение и разруха соискателей не насторожила: в этой зоне было где развернуться.

«Нам без проволочек утвердили проект и выделили в аренду бывшее складское помещение с правом его дальнейшего выкупа, - рассказывает предприниматель. - В нем мы намеревались разместить как производство, так и офисную часть. Также появилась возможность занять несколько прилегающих участков, один из которых годами служил «тракомовской» свалкой. Ситуация могла показаться плачевной, но первым резидентам сильно повезло: промпарком «Tracom» управлял Виталие Врабие, бывший министр обороны и нынешний глава Таможенной службы. Он буквально жил данным проектом, собрал нас всех и заставил поверить, что на тех развалинах можно построить бизнес. То, каким «Tracom» стал сегодня — во многом его заслуга».

В подтверждение своих слов Игорь Арама приводит такой пример. «Перед запуском производства на новом месте неожиданно выяснилось, что у нашей электросети недостаточно мощности. В течение одной недели администрация промпарка протянула нам новую линию. Я долго не мог в это поверить! За первый год работы «Tracom» были обустроены три пункта пропуска, проложена сеть оптоволоконных кабелей, подключена телефонная связь. По всей территории установлены камеры видеонаблюдения. Был построен водопровод, проложена новая система газоснабжения. При этом первые 16 резидентов инвестировали лишь 38 млн леев, что составляло 12% от общего инвестиционного плана. Сегодня в промпарке работают 43 компании-резидента с общим оборотом свыше 750 млн леев. Объем инвестиций в «Tracom» составил 430 млн леев. Одним словом, благодаря грамотному управлению администрации промпарка, компания «Arama R» перешла на новый качественный уровень развития».

Г-н Арама отметил, что в период приватизации госсобственности промпарка у компании не было свободных финансовых ресурсов. Будучи клиентом нескольких коммерческих банков, предприниматель с трудом мог рассчитывать на получение кредита в необходимые сроки — бумажная волокита в некоторых банках доходила до абсурда.

«При покупке первого объекта я обращался ко многим кредиторам: речь шла о 130 тыс. евро (или свыше 2 млн леев), - рассказывает собеседник. - Один из банков согласился выдать кредит, но затребовал множество документов и месячный срок для их рассмотрения. Дело затягивалось безо всяких причин. В тот период я случайно встретил одного из сотрудников Moldova Agroindbank (MAIB), рассказав ему о своей проблеме. Удивившись, он пригласил обратиться в MAIB и уверил, что оформление займа займет максимум неделю. Когда я отзывал заявку в предыдущем банке, там неожиданно засуетились, предложив выдать необходимую сумму не за месяц, а в течение двух дней. Но на такой же срок выдачи согласились и в MAIB, и сдержали слово. При абсолютно равных условиях погашения кредита, быстрота действий MAIB меня удивила. Поэтому я выбрал именно это партнерство, и ни разу о нем не пожалел. Когда мы задумали выкупить второе здание, площадью в 6 тыс. кв. м и перенести туда производственный цех, снова обратились в MAIB. Несмотря на сложную ситуацию в банковском секторе Молдовы, банк выделил и этот кредит. В итоге, всего через год после получения резидентства в «Tracom», мы перевели сюда все производство, и осенью 2013-го начали работу».

Сейчас в промпарке «Arama R» принадлежит общий участок в 2 га и производственные помещения площадью в 13 тыс. кв. м. По словам Игоря Арама, в компанию не раз обращались другие кредиторы с предложением выкупа всех долгов перед MAIB взамен на дальнейшее партнерство на более выгодных условиях, но бизнесмен ответил отказом. Считает это нечестной игрой: его компания выросла благодаря партнерству с MAIB, поэтому сейчас она многим интересна.

На мебельном рынке «Arama R» позиционируется в производстве трудоемкой продукции по индивидуальным заказам. Выпуск массовых серийных моделей компанию не интересует. Она занимает производственный сегмент среднего и элитного класса: в портфолио — мебель для дома, для бизнеса, включая торговую, ресторанную и проч. специализированную мебель. Также компания производит межкомнатные двери и лестницы любой сложности. Постоянно совершенствует дизайнерские решения, внедряя передовые технологические новинки. Ставит акцент на экологичной составляющей сырья, с тщательным контролем древесины, кожи, ткани, клея, камня. В целом, «Arama R» выполняет порядка 80% работ, необходимых при сдаче любого помещения «под ключ».

Что касается рыночной конъюнктуры, в Молдове она довольно изменчива. По наблюдениям г-на Арама, еще лет десять назад клиенты не были столь разборчивыми: дорогую мебель заказывали из Италии или Румынии, дешевую покупали преимущественно молдавскую. Сейчас молдавский потребитель больше стремится к уникальности, это — его главная особенность.

«То, что люди любят салонную итальянскую мебель стало причиной нашего профессионального роста. Сегодня по техническому оснащению мы лучше румынских мебельщиков и отнюдь не хуже итальянских. Жесткая конкуренция заставляет постоянно выпускать новинки, следить за мировыми трендами, внедрять новейшие технологии и инвестировать в оборудование. Поэтому все ведущие операторы обновляют станки. У молдавских мебельщиков («гаражники» не в счет) очень хорошее оборудование: у многих итальянцев такого нет! Я понял, что моя мебель вышла на высокий уровень качества, когда ее стали путать с элитной западноевропейской. Мы одними из первых начали экспортировать мебель в Европу, и сейчас у «Arama R» много заказчиков из Германии, Румынии, Бельгии, России. Порядка 20% нашей продукции уходит на экспорт, но в этом году экспортные поставки мы несколько притормозили. Готовимся к производству сборной мебели в готовых комплектах (по типу «IKEA»), которая будет поставляться только на экспорт. На внутреннем рынке в низкоценовой нише и без того много участников».

В 2016 году большая часть прибыли компании была реинвестирована в производство. В нынешнем году ее руководство прогнозирует рост оборота, несмотря на затяжной «мертвый сезон» в апреле и мае. Игорь Арама уверен, что молдавской мебельной индустрии еще есть куда расти. Главное - не снижать заданной планки. Это основной фактор успеха, который закладывается в бренд, тем более когда он «made in Moldova».