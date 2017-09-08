«Вдогонку» каменному веку

Новый театральный сезон открыл 3 сентября Государственный русский драматический театр имени А. П. Чехова - первым из молдавских храмов Мельпомены. Давали необычный спектакль: жанр - детектив каменного века, «Выстрел в спину» по пьесе «Две стрелы» известного советского драматурга Александра Володина в режиссуре Иосифа Шаца.

Начало спектакля – экспрессивная пластика и оглушительный, нарастающий ритм воинственного танца - задало тональность всему происходящему на сцене. Действо переросло в безумное торжество сытого благополучия и завершилось ритуальным погребением…

В наступившей тишине Глава рода произносит первые слова: «Хорошее было погребение!», словно утверждая, что погребен мир любви, добра, справедливости и правды. Упоение силой и одержимость агрессией научили ненавидеть и убивать.

И, размышляя о природе зла, древний род словно отматывает «кинопленку» времени, раскручивая историю его зарождения.

… Двумя выстрелами в спину убит соплеменник по прозвищу Длинный. Расследование этого убийства вскрывает не только правду случившегося, но и целые пласты философских смыслов о взаимоотношениях людей, их привязанностях, любви, ненависти, дружбе, общем укладе жизни. Перед нами словно разворачивается удивительная притча, в которой история убийства, предательства, борьбы за власть приводит к установлению нового режима, нового порядка вещей. И ненависть становится важнее сердечности и любви, агрессия и воинственность важнее самого мира. Вместе с этим, мы становимся свидетелями того, как начинает работать логика поведения обезумевшей толпы, как противостояние отдельной личности злу и насилию становится инакомыслием. Мы видим, как техника манипуляций общественным сознанием, позволяет приводить к власти тех, кто далек от интересов рода и племени. И невольно возникают ассоциации с тем, что происходит в жизни современного общества.

В этом спектакле почти каждая роль, как архетипический персонаж. Красноречивая, Вдова, Человек Боя, Ушастый, Черепашка, Ходок, Долгоносик. Несмотря на условность имен и определений, мы легко угадываем за этими типажами прототипов и схожесть многих ситуаций. Наделенный ответственностью Глава, мечтательный и романтичный Ушастый, обаятельная и чувственная Черепашка, одержимая плотскими утехами Вдова, блудливый Ходок, трусливый Долгоносик, идеолог племени Красноречивая и Человек Боя - олицетворение силы и воинственности.

А когда в результате всех метаморфоз, разбирательств и, как бы мы сказали сегодня, следственных экспериментов выясняется подлинная правда, то, как ни странно, торжества справедливости не происходит. И для наведения порядка к власти приходят военные… Правление военных - это обязательно война, кровь, ожесточение, этнические чистки и человеческие жертвы. Поэтому столь трагичен финал! Поэтически настроенные подлежат изгнанию и больше не востребованы временем, любящие преданы и повержены, чувственные разобщены и обездолены, а все общество становится агрессивной толпой фанатиков.

Экспрессивно пластическое решение спектакля. Глубокие переживания героев пьесы переданы через выразительные жесты, ритм и динамику существования персонажей. Они глубоко эмоциональны, исполнены смысла и ясного содержания. Пластика этого спектакля (хореограф Ю. Карауш), своеобразная ритуальность, о которой мы упомянули, - это не отдельные концертные номера. А в соответствии с общим замыслом режиссера -гармоничное повествование о внутренней энергии, изменениях в сознании рода и всего общества. Чтобы представить себе вживую это ощущение, достаточно вспомнить свое присутствие на военном параде, который заведомо носит ярко выраженный ритуальный характер. Он затягивает, восхищает, и волей-неволей подчиняет себе человека, становящегося его неотъемлемой частью.

«Выстрел в спину» - спектакль глубокого смысла и содержания. Он словно пытается привлечь нас к важному разговору о том, что есть прошлое, настоящее, будущее. О том, какова роль индивида в реальной жизни, и как просто случаются события, кардинально меняющие порядок вещей.

В спектакле, кажется, нет главных героев, но есть ясная тема разговора, которую поднимает театр. И это тема личной ответственности каждого за ту жизнь, которая проистекает вокруг нас.

Это первая постановка известной пьесы Володина в кишиневском чеховском театре. А на просторах СНГ ее ставят немало. Для тех, кто не в курсе: в 1989 году по мотивам пьесы вышел фильм Аллы Суриковой «Две стрелы», собравший плеяду блистательных актеров.

«Стиль пьес этого периода творчества А. Володина очень глубок и философичен, он тяготеет и в определенном смысле тематически перекликается с произведениями таких классиков, как Шекспир и Чехов, - говорит Иосиф Шац. – Не случайно мы вдруг слышим в спектакле их интонации и ритм. При этом язык пьесы, по сути, очень прост, и даже кажется наивным. Но в этой простоте библейская мудрость перемежается с трагическим ощущением сложности жизненных коллизий и проблем. Это то, с чем не поспоришь».

Есть периоды в истории общественных преобразований, когда самые сложные понятия необходимо утверждать простым и ясным языком. Да, любовь важнее, чем вражда. Дружба и добросердечие необходимы человеку, как живительная влага его нравственных ориентиров. Все эти простые истины вроде бы понятны. Но почему люди так часто забывают о них и живут совсем по другим законам? Может, поэтому имеет смысл на переломных этапах истории напоминать людям о том, что есть основа человеческого бытия. И что пролитая кровь чаще всего порождает только кровь. Обезумевшим от ненависти и агрессивного дурмана не до предостережений и пророческих речей, но есть всегда надежда, что голос простых истин будет услышан.

Спектакли Иосифа Шаца - это особая знаковая система, которая требует пристального и внимательного взгляда. Непростая и даже закодированная практика - это вообще тенденция современного профессионального театра. А для того, чтобы уметь прочесть не только то, что лежит на поверхности, но и сложную семантику театрального языка, нужно учиться постигать режиссерский язык. Этот процесс можно сравнить с восприятием классической музыки, которая открывается только подготовленному слушателю. И, чем чаще слышишь, тем проникновеннее ее глубина.

Театроведы утверждают, что развитие мирового театрального процесса происходит в этом направлении. Кажется, приходит новое время, когда профессионализм во всех областях человеческой деятельности становится не только условием выживания, но критерием абсолютной истины.