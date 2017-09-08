Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Опера молодеет

№ 32 (1198) 08 September 2017

Сегодня любимым спектаклем Марии Биешу «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини откроется XXV Международный фестиваль оперы и балета, носящий имя примадонны молдавской сцены. Всего будет показано восемь спектаклей: пять опер и два балета, состоится заключительный гала-концерт. Участвуют зарубежные солисты из десяти стран.

 

Как отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, бюджет фестиваля увеличивается с каждым годом. На нынешний выпуск государство выделило более 1,6 млн леев, плюс спонсорская помощь.

 

«Концепция юбилейного форума заключается в том, что мы показываем спектакли, которые стали лучшими за последние годы, - подчеркнул Андрий Юркевич, главный дирижер театра. - А также те, в которых солировала Мария Биешу. В спектакле «Евгений Онегин» 90% певцов моложе 30 лет, это наше будущее. Мария Лукьяновна всегда мечтала об обновлении и развитии оперного искусства».

 

Нынешний сезон театр оперы и балета начинает с новым художественным руководителем, дирижером Николаем Дохотару. Он закончил кишиневскую Государственную консерваторию им.Г. Музическу. После стажировки у профессора Исая Альтермана в 1984 году поступил в аспирантуру Института культуры в Москве по классу оркестрового дирижирования у профессора Кирилла Тихонова. По окончании аспирантуры в 1986 году работал преподавателем, а с 1988 года – доцентом кафедры оркестрового дирижирования молдавского Института искусств, параллельно работает в Национальном театре оперы и балета. Сотрудничает с симфоническим оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, с музыкальным театром г. Констанца (Румыния).

3370 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1951
САПОЖНИК АлександрСовладелец сети отелей "Vila Verde".
1959
КУКОНЕСКУ HиколаеДиректор АО "Consam".
1961
ЕНЧУ HиколаеИсторик.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Молдавские виноделы впервые на Vinexpo New York
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».