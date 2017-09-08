Опера молодеет

Сегодня любимым спектаклем Марии Биешу «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини откроется XXV Международный фестиваль оперы и балета, носящий имя примадонны молдавской сцены. Всего будет показано восемь спектаклей: пять опер и два балета, состоится заключительный гала-концерт. Участвуют зарубежные солисты из десяти стран.

Как отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, бюджет фестиваля увеличивается с каждым годом. На нынешний выпуск государство выделило более 1,6 млн леев, плюс спонсорская помощь.

«Концепция юбилейного форума заключается в том, что мы показываем спектакли, которые стали лучшими за последние годы, - подчеркнул Андрий Юркевич, главный дирижер театра. - А также те, в которых солировала Мария Биешу. В спектакле «Евгений Онегин» 90% певцов моложе 30 лет, это наше будущее. Мария Лукьяновна всегда мечтала об обновлении и развитии оперного искусства».

Нынешний сезон театр оперы и балета начинает с новым художественным руководителем, дирижером Николаем Дохотару. Он закончил кишиневскую Государственную консерваторию им.Г. Музическу. После стажировки у профессора Исая Альтермана в 1984 году поступил в аспирантуру Института культуры в Москве по классу оркестрового дирижирования у профессора Кирилла Тихонова. По окончании аспирантуры в 1986 году работал преподавателем, а с 1988 года – доцентом кафедры оркестрового дирижирования молдавского Института искусств, параллельно работает в Национальном театре оперы и балета. Сотрудничает с симфоническим оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, с музыкальным театром г. Констанца (Румыния).