Под знаком Франциска Скорины

На этой неделе в Молдове побывала съемочная группа документального кино Национальной киностудии «Беларусьфильм». Она снимает фильм, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

Также в Белорусском культурном центре состоялся показ документальной ленты, посвященной Франциску Скорине — белорусскому и восточнославянскому первопечатнику, переводчику, издателю и художнику.

Автор сценария — Владимир Мороз, ведущий редактор студии «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм», - отметил, что в нынешнем году в Беларуси на государственном уровне отмечается 500-летие белорусского книгопечатания: в 1517 году вышла первая и одна из самых популярных книг Франциска Скорины «Псалтырь». Поэтому нынешний год в стране проходит под знаком этого великого деятеля культуры. По сценариям Владимира Мороза снято более 70 документальных фильмов.

«История Скорины начиналась в Полоцке. В 21-м веке город научно определен, как географический центр Европы. Для белорусов Полоцк всегда был центром: отсюда брала начало белорусская государственность, здесь начиналось становление нации. Поэтому появление на свет Франциска Скорины именно в Полоцке видится исторической предопределенностью», - считают авторы фильма.

Месяц назад правительство Молдовы приняло постановление об установлении в Кишиневе бюста Франциску Скорине в сквере напротив посольства Республики Беларусь. Он будет изготовлен за счет белорусской стороны.