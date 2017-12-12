Сетевой ритейл сменил «ориентацию»...

По данным минэкономики, оборот молдавской розницы падает: за первое полугодие он сократился на 4% (в сопоставимых ценах), составив 20 млрд леев. На общем фоне продовольственный ритейл выглядит не столь уныло, демонстрируя экстенсивный рост за счет появления новых проектов.

Устойчиво развивается сеть «Supermarket Nr 1», которая пополняется на один-два магазина в год исключительно в пределах Кишинева. В августе на бул. Штефана чел Маре (в районе посольства РФ) был открыт новый маркет микрорайонного формата, ставший 16-м в сети. Еще один магазин компания запускает на ул. Миорица. Сейчас под «Supermarket Nr 1» строится еще несколько объектов, в т. ч. и площадью до 2 тыс. кв. м.

«Moldretail Group», похоже, начал форсировать процесс реструктуризации своих сетей «Linella» и «Unimarket Discounter». В прошлом году компания стала экспериментировать с форматами, запустив пару магазинов «Super Linella» и «Linella Express». Тем самым сеть увеличилась до 35 точек продаж. При этом родственный «Unimarket», который в лучшие годы насчитывал свыше 40 магазинов, ушел на второй план. Часть таких объектов компания закрыла, запустив на их месте маркеты «Linella», и эта тенденция продолжается. Очевидно, что к «Unimarket» потерян интерес: «Moldretail» не смог показать покупателю, в чем разница этих двух сетей, кроме вывески. В условиях малоемкого рынка и жесткой конкуренции сетевик не вытянул формат дискаунтера, и сейчас основную ставку делает на другую свою сеть.

Реструктуризацию проводит и «Vistarcom», которой принадлежат сети «Green Hills» и «Velmart». В начале года компания переориентировалась на развитие «Velmart», концепт которого в кризис оказался более эффективным. До конца нынешнего года в Кишиневе будут действовать шесть магазинов «Velmart». Они откроются как на площадях некоторых маркетов «Green Hills», так и в новых помещениях. Планируется, что до конца 2018-го большинство магазинов компании «Vistarcom» переформатируются в «Velmart». Инвестиции в открытие каждого нового маркета составят порядка 6-7 млн леев. Бюджет на переобучение персонала превысил 1,5 млн леев.

Давно ничем не удивляли «Fourchette», «Fidesco» и «IMC Market»: у них не было новых открытий, но не было и особых потерь. Сейчас многие с интересом наблюдают за последним громким проектом «Fourchette» - магазином премиум-формата «Fourchette Gourmet» в ТЦ «Grand Hall». Это первый объект категории A, который компания запустила в Молдове. Инвестиции в супермаркет составили порядка $1 млн: столько потребовалось для перепланировки, декора и оснащения площади в 1,2 тыс. кв. м. В Кишиневе «Gourmet» появился как пробный проект, при этом «Fourchette-M» администрирует его сама, а не на условиях франчайзинга. В компании сразу отметили: если первый «Gourmet» в Кишиневе себя оправдает, по этому же типу будет переформатирован супермаркет в «MallDova». Однако в прошлом году торговля в «Gourmet» стала пробуксовывать, трафик упал, и маркет в молле остался в прежнем формате.

На общем фоне устойчиво растет фирменная розница («Pegas», «Rogob», «Salamer», «Bon Appetit», «Dulcinella», «JLC»). Она давно не решает лишь проблему «живых» денег. За счет своих маркетов производитель ушел из-под прессинга больших сетей, но вскоре понял, что продовольственный ритейл — это отдельный бизнес, который требует ежедневного контроля, и не может развиваться только в роли «сателлита».

В результате, из рамок специализированной сети стали выбиваться две компании - «JLC» и «Alimer Comert». Первая, кроме своей сети внутриквартальных магазинов «Jardi», стала запускать маркеты большего формата. Один из таких магазинов вскоре откроется в одном из новостроек на ул. В. Александри. Проект интересен еще и тем, что «JLC Group» сейчас инвестирует в новую продовольственную сеть в Украине (в частности, сетевые магазины появятся в Киеве и Виннице). Оба этих формата будет любопытно сравнить.

Что касается «Alimer Comert», у нее появилось две «марочные» сети: помимо продмагов «Mezellini», компания вышла в «большую торговлю» с проектом «Family market». «Alimer Comert» - часть группы компаний, состоящей из нескольких крупных структур. Наиболее известны две: «Aviselect», занимающийся производством мясных изделий под марками «Mezellini» и «Zi de Zi», а также «Augur Perla», которая осуществляет дистрибьюцию этой продукции. В торговле «Alimer» работает чуть более десяти лет, и за это время обзавелась 16 магазинами преимущественно в райцентрах (площадь в пределах 100-400 кв. м). Часть из них до сих пор практикует торговлю через прилавок. Эта компания никогда не стремилась в столицу и не ориентировалась на большие коммерческие площади. В последние годы у районного сетевика появились маркеты самообслуживания в Бричень, Резина, Липкань, Кахуле, Орхее, Шолдэнешть, часть из которых обеспечивают оборот до 120 тыс. леев в день.

В прошлом году компания провела ребрендинг, после чего большинство ее крупных точек получили название «Family market». В Кишиневе первый такой объект появился на бул. Дачия, на месте магазина «Sofia», принадлежащего «Vega-L». Первый этаж занял магазин семейной покупки, второй - многофункциональный ресторан «Salat» на 200 посадочных мест. Проект «выстрелил», и компания задумалась о расширении столичного подразделения.

Второй «Family Market» недавно был открыт на ул. Зелинского, на месте бывшего магазина «Busuioc», который ранее занимала та же «Vega-L». У последней дела там не особо ладились. Хотя место, по нынешним меркам, считается удачным. Объект находится в центре спального района с застройкой 1960-х годов. С одной стороны, там нет покупателя с высоким доходом, с другой — на один этот маркет приходится 2,5 тыс. квартир. По самым скромным подсчетам, он получит оборот в 1 тыс. чеков в день на 70-80 тыс. леев (это порядка 2,5 млн леев в месяц). По Кишиневу - средний показатель. До кризиса супермаркеты обеспечивали выручку до 15-20 млн леев в месяц, сейчас обороты скромнее. Доходность ритейла снизилась, при этом хорошие места по-прежнему в дефиците. Те, что освободил игорный бизнес, подходят для открытия ломбардов, химчисток и специализированной торговли промтоварами. Для продовольственной розницы нужна «первая линия», наличие стоянки, жилой застройки, офисов и постоянного трафика пешеходов. В этом смысле бывший «Busuioc» - неплохая находка.

По данным некоторых поставщиков, «Alimer Comert» также намерен занять помещения кишиневских магазинов «Riga». Этот проект принадлежит строительной компании «Khirsan», которая ранее в продовольственном ритейле замечена не была. Сеть небольшая и далеко не самая успешная. Насчитывает четыре торговые точки (на ул. Буребиста, Алба-Юлия, Тестемицану, Короленко). Форматы у них разные: наибольшая площадь в 1 тыс. кв. м у объекта на ул. Буребиста, остальные занимают порядка 300 кв. м.

В целом, картина выстраивается оптимистическая. В нынешнем году сетевой продуктовый ритейл, который насчитывает 195 супермаркетов, может побить прошлогодние показатели как по покрытию рынка (17%), так и по объемам продаж (7 млрд леев). В 2018 году заявлено открытие первого объекта «Kaufland», что несомненно повлияет на расстановку сил в ритейле. Но вряд ли изменит потенциал самого рынка: он не может «съесть» больше, чем потребляет сейчас, учитывая количество молдавских покупателей.