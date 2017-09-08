Чисто активы

Летний антисезон на биржевых площадках затягивается и плавно переходит в осень — последние две недели на регулируемом рынке и в многосторонней торговой системе ФБМ не было заключено ни одной сделки. Между тем, люди продолжают продавать и покупать акции, их вполне устраивает внебиржа.

За три летних месяца на внебиржевом рынке были заключены 147 сделок с акциями 33 акционерных обществ, сумма продаж составила 4,14 млн леев — это только в разделе купли-продажи. Внебиржа уверенно застолбила за собой розничную продажу акций и мелкий опт. Цены устанавливаются совсем не бросовые, и хотя формального механизма определения и контроля рыночных котировок нет, цены отличаются особой стабильность. Без преувеличения можно сказать, что они более стабильны, чем на фондовой бирже.

Секрет в том, что при выборе цены участникам сделки предлагается единственный метод — стоимость активов общества на одну акцию по последнему опубликованному годовому отчету. Указанная в отчете сумма и будет считаться рыночной ценой в течение всего года. Во всяком случае, она не должна быть ниже. Два других метода — оценочная стоимость и средневзвешенная цена на регулируемом рынке, по понятным причинам, внебирже подходят плохо. Поэтому практически все цены, фигурирующие в отчетах по сделкам «у регистратора», жестко привязаны именно к сумме чистых активов, и меняются вместе с ними.

«DAAC Hermes» - один из давних и постоянных эмитентов, акции которого продаются на внебирже, летом прошлого года стабильно «шел» по 231 лею. Именно эта сумма значится в отчете за 2015 год. В этом году постоянная цена составляет 271 лей — в соответствие с отчетом за 2016 год. Та же самая история с АО «Icam», с акциями которого летом были заключены с десяток сделок по 13,2 лея за акцию, и «Supraten» продавался по цене, с абсолютной точностью соответствующей сумме чистых активов на акцию — 294,7 лея. Столь же незамысловато определенная цена акции универмага «Unic» в 960 леев перекочевала на фондовую биржу, и теперь является средневзвешенной рыночной ценой для заключения биржевых сделок.

Единственный пример влияния биржевой цены на нерегулируемый рынок — это внебиржевые сделки с акциями «Moldova-Agroindbank». Их не много, но они есть, и цена при их заключении вполне рыночная — 1060 леев за акцию. Во всех остальных случаях на внебирже действует понятие «чисто активы».

Это немного странно, что такая живая и часто трудноуловимая субстанция, как цена акции, определяется формально, на целый год, и для всех без исключения. Однако, не все так однозначно. По большому счету участникам сделки все равно, какую цену укажет регистратор в своем отчете Национальной комиссии по финансовому рынку. Единственное, он предупреждает покупателя и продавца о том, что сбор в пользу НКФР будет взиматься с задекларированной суммы. Поскольку оба платят этот сбор в равных пропорциях, они не против. А о какой реальной цене договорились стороны — этого никто не знает. Конечно, заключают они ее на свой страх и риск. Депозитарием они не пользуются, и гарантий им никто не дает, но какие-то меры предосторожности, конечно, предпринимаются. И пока эти меры, не прописанные ни в одном законе, действуют.

Безусловно, эта ситуация создает нелояльную конкуренцию биржевой торговле. Упрощенная процедура и бесконтрольность — это то, что не может предложить фондовая биржа. Но почему-то именно эти обстоятельства заключения сделок оказались наиболее востребованы и доступны на рынке. А прекрасное здание современного, реформированного на европейский лад фондового рынка, пока простаивает.