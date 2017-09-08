Переформатирование молдавской науки

Принятие в конце летней сессии парламента законопроекта о поправках к Кодексу о науке и инновациях, который предполагает в очередной раз реформировать Академию наук Молдовы (АНМ), было неоднозначно воспринято научным сообществом. Большинство философски относится к переменам, считая, что они неизбежны. Но это как раз тот случай, когда молдавская наука может стать разменной монетой в пылу политических страстей и бюрократических перетасовок.

Отказ президента Игоря Додона промульгировать радикальные изменения лишь подогрели околонаучные круги. Неожиданным образом консервативные доводы «не спешить с реформой» получили поддержку в лице высшего руководства, которое по идеологическим установкам устраивает далеко не всю академическую общественность, особенно руководство АНМ. Они оценили позицию президента, но вынуждены признать, что повторное голосование в парламенте оставит все на своих местах.

Если изменения пройдут, Академия вовсе лишится права регулировать финансовые потоки. Если коротко, суть изменений состоит в передаче этих полномочий правительству. Разработкой политики научных исследований займется министерство образования, культуры и исследований, ответственным за реализацию этой политики назначено создаваемое Национальное агентство по исследованиям и разработкам. Именно оно займется распределением на конкурсной основе бюджетного финансирования. Получить средства на исследования смогут не только члены АНМ и работники университетов, но и группы исследователей, и независимые ученые.

Еще одно специализированное Национальное агентство по обеспечению качества в области образования и исследований, в которое вольются Агентство по обеспечению качества профобразования, Национальная школьная инспекция и Национальный совет по аккредитации и аттестации, будет объединять соответствующие функции.

Функции учредителя всех организаций в области исследований и инноваций будут переданы в центральный специализированный государственный орган. Центральная научная библиотека им. А. Лупан станет частью Национальной библиотеки, Ботанический сад перейдет в ведение правительства. Лицей Академии наук в статусе республиканского лицея для одаренных детей перейдет под управление минпросвета, а университет при Академии войдет в состав Государственного университета Молдовы.

По словам руководителя Центра по внедрению реформ Юрие Чокана, благодаря реорганизации АНМ в будущем году удастся увеличить бюджет на исследования со 157 млн леев до 340 млн леев. Правительство также рассмотрит возможность использования других заинтересованных в исследованиях фондов - экологического, регионального развития и др. На переформатирование потратят 2,2 млн леев, но за год за счет преобразований удастся сэкономить 9 млн леев.

По мнению авторов законопроекта, реформа поможет облегчить доступ к международным фондам финансирования исследований и приблизит науку к реальным нуждам государства. «Финансирование и администрирование науки будут децентрализованы и выведены из-под контроля Академии наук. Она станет общественным учреждением, научным форумом, который займется исключительно состоянием науки», - сказал Юрие Чокан.

По мнению председателя Национального совета по аккредитации и аттестации, доктора хабилитат Александру Буриан, изменения были приняты парламентом без тщательного анализа влияния новых законодательных положений на развитие науки, систему аккредитации и аттестации в области образования и исследований в Молдове. Реализация этого закона в существующей редакции содержит риск уничтожения АНМ, как основного научного форума страны.

«Реформа науки идет под общим лозунгом реформирования центральных органов власти и рискует превратиться в очередную кампанию, которая не решит накопившиеся проблемы. Лишение руководства АНМ права управлять финансовыми потоками – это и хорошо, и плохо. Даже те скудные средства, которые выделялись на науку, тратились не по назначению. Научный мир должен был приспосабливаться. И даже в таких условиях молдавские ученые находили возможность продолжать научные исследования и поддерживать свою репутацию в мировых научных кругах. С другой стороны, передача управленческих функций в руки чиновничьего аппарата ни к чему хорошему не приведет. Никакой логики в слиянии разнородных элементов организации науки также не прослеживается. Совет по аккредитации и аттестации всегда гордился своей независимостью и боролся за чистоту научных кругов. Какое отношение имеет к науке надзор в образовательной сфере, сказать трудно. Это противоречит принципу децентрализации публичного управления, а также международной практике в этой области. Создается впечатление, что реформа делается ради реформы», - поделился Александру Буриан.