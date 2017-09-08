Вопросы по объединению

Минфин разработал проект нового первичного документа строгой отчетности, в котором объединил налоговую накладную и накладную. Формуляр размещен на сайте ведомства для публичного обсуждения.

Напомним, с 28 октября 2017 года налоговая накладная и накладная объединяются «с целью упрощения процесса документирования экономических операций». Это предусматривает постановление правительства №238 от 25 апреля 2017 года.

Подобный единый документ, который назывался товарно-транспортная накладная, уже использовался в Молдове до 1998 года. Затем была разработана счет-фактура по НДС, и до 2002 года оба этих первичных документа строгой отчетности применялись для оформления разных операций. Поставка товара фиксировалась на товарно-транспортной накладной, а на базе счета-фактуры НДС предоставлялось право на зачет НДС. При этом она могла быть выписана в течение 10 дней после поставки. С 2002 года был изменен статус этих документов, и теперь неплательщики НДС используют товарно-транспортную накладную, а плательщики НДС — налоговую накладную, которая исполняет две функции — документа на поставку товара и документа, дающего право на зачет НДС.

Мнения специалистов об объединении двух накладных разделились. Одни видят в идее «больше положительного, потому что один бланк может решать все вопросы». Необходимо только разработать инструкцию и схему возврата товара. Другие не видят проблемы в том, чтобы налогоплательщики продолжали использовать две накладные. «Понятно, что сделано это для упрощения, но надо смотреть глубже. Целесообразности в объединении я не вижу, боюсь, что будет много путаницы. Кто-то может ошибиться и не указать НДС, поэтому нужно предусмотреть такой вариант документа, чтобы можно было понять, является ли плательщиком НДС хозяйствующий субъект или нет», - говорит один из собеседников.

Он отмечает, что сейчас налоговые накладные выписывают налогоплательщики, которым налоговая служба «уделяет больше внимания». А товарно-транспортная накладная может быть выписана и мелким предприятием, у которого другой статус в том смысле, что они не подвергаются излишнему контролю налоговиков. И им было выгодно, что они не находятся под столь пристальным вниманием, теперь и они получат «новый, более высокий статус».

Некоторые налогоплательщики говорят, что «идея хорошая, но ее надо доработать. Поэтому считают объединение налоговой накладной и накладной преждевременным шагом. В НК все еще прописаны положения об обеих накладных. Проект бюджетно-налоговой политики на 2018 год предусматривает их корректировку, но с 1 января следующего года. Налоговую накладную минфин планирует ввести с 28 октября текущего, хотя и ее можно было бы приурочить к началу 2018 года.

Бланк налоговой накладной остался тот же, в него не вносили изменения, и после объединения это усложнит работу бухгалтеров, подчеркивают скептики. Им нелегко будет разобраться, какой это документ: на освобожденную поставку или на облагаемую, на перемещение, передачу или на хранение товара.

«Неудобно, что налоговая накладная и накладная выписываются на сделки с различным имущественным режимом - с передачей права собственности и без. Этот вопрос не оговорен в законодательстве, - комментирует мой собеседник. - Например, при передаче объекта в аренду нужно указывать сумму НДС, а если что-то случится с этим объектом, необходимо будет возместить ее, и заранее знать, по какой стоимости он был передан. Вопросов много, поэтому целесообразно предусмотреть в новом бланке специальную графу, в которой указать тип сделки».