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Особенности «единого отчета»

№ 32 (1198) 08 September 2017

С 2018 года налогоплательщики начнут сдавать «единый отчет», который объединит отчеты по зарплате. Новый документ будет представляться только в налоговый орган, тогда как сегодня отчеты необходимо направлять в разные органы и сроки. Проект формуляра «единого отчета» выложен на сайте ГНС.

 

Новый документ налогоплательщики ждут четыре года. В ноябре 2014 года по инициативе Экономического совета при премьер-министре были утверждены концепция и план действий для улучшения национальной системы отчетности «Консолидированный отчет». Проект «Единый отчет» разрабатывался в рамках программы USAID (BRITE). Речь шла, кроме усовершенствования бизнес-климата, об оптимизации процессов на уровне госструктур – отчетов, учета, обработки платежей. В прошлом году проект был завершен. BRITE передал комплект изменений в законодательство, форму отчета и инструкцию по ее заполнению в правительство. Задержка в реализации проекта произошла из-за ведомственных проволочек.

 

Впервые новый отчет нужно будет представлять в феврале следующего года за январь. «Особого энтузиазма» по этому поводу в бухгалтерской среде нет. Сказывается приверженность привычке и постоянные изменения в налоговой сфере. Не все налогоплательщики согласны с электронной отчетностью по зарплатам. На начальном этапе возможны проблемы с софтом, дополнительные расходы на услуги программистов. В то же время, меньше времени и средств уйдут на составление, загрузку отчетов, их подпись и сдачу. К тому же наличие двух платформ (на базе ГНС и НКСС) сейчас усложняет процесс. Поэтому положительный момент, в первую очередь, в том, говорят налогоплательщики, что отчет будет направляться в налоговую службу.

 

Это хорошо потому, что пересдача отчетов в соцфонд после 25 марта сейчас сопряжена с определенными сложностями. Нужно писать заявление, представлять документы, иногда за это налагаются санкции. Налоговый отчет за любой период можно просто пересдать. Налогоплательщики надеются, что с нового года эта процедура упростится, по аналогии с пересдачей налогового отчета.

 

«Объединение отчетов – идея хорошая, - говорит Елена Яворская, администратор компании Regula de aur. - Это не уменьшит работы бухгалтерам, но хотя бы можно будет отправлять один отчет в одно место. Сейчас мы представляем два отчета в налоговую службу и два - в соцфонд».

 

Плюс нового формуляра, по ее мнению, в том, что приложение по подоходному налогу упростилось. Его привели в соответствие с законодательством. «Раньше мы представляли информацию по удержанному подоходному налогу по подразделениям, хотя и не было необходимости в указании всех видов доходов, - говорит она. – С первого января, если проект утвердят, - только по подоходному налогу из зарплаты. Удачна и часть отчета, касающаяся социальных взносов».

 

В целом же объем информации вырос, добавлены дополнительные колонки и таблицы, а шрифт уменьшился. Даже если его максимально увеличить, все равно он мелкий. Наверное, можно было иначе расположить информацию, чтобы она была более «читабельной», считает Елена Яворская. «Две добавленные колонки (6 и 7), которые заменяют отчет IRV, нужно скорректировать, - добавляет Вячеслав Чобану, директор компании OptimAudit. - Указать, какие взносы в них имеются в виду, - социальные или медицинские. Можно было бы для «медицины» вообще создать отдельную таблицу».

 

У него есть еще одно замечание по структуре отчета. «Речь идет о пункте, который касается больничных листов, - говорит Вячеслав Чобану. – Непонятно, какие дни нужно указывать в колонках 3 и 4, – по выплаченным пособиям по временной потере трудоспособности или по начисленным. Эта проблема существовала раньше и перенесена из старого отчета по «медицине» в новый».

 

В отчет добавляется новая таблица - информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений. «Вероятно, она необходима НКСС, но логично было бы представлять данные и об их возобновлении, - указывает Елена Яворская. - Кроме того, в ней и еще в одной таблице требуется идентификационный номер застрахованного лица, а также индивидуальный код социального страхования. Зачем это необходимо – неясно».

 

Единый отчет не снимает главной проблемы налогоплательщиков – ежемесячной сдачи отчетов в соцфонд. «Это огромный труд. Считаю, что нет такой необходимости, достаточно было бы делать это раз в квартал. Что было бы оптимально для всех участников», - считает Вячеслав Чобану, директор компании OptimAudit.

 

Он объясняет, что сейчас на предприятии, где работают чуть больше ста работников, на подготовку этих отчетов не хватает двух дней. В них вписывается информация о зарплате по каждому работнику, которая необходима для расчета пенсий и пособий. В дальнейшем предполагается, что соцфонд будет начислять и больничные работникам, поэтому им необходимы ежемесячные данные.

 

«НКСС могла бы работать с предприятиями по-другому, - продолжает Чобану. – Например, направлять в Нацкассу к определенной дате информацию только по тем работникам, которые в течение отчетного месяца взяли больничный, вышли на пенсию или ушли в отпуск. Можно прописать в законодательстве соответствующее положение. А для остальных (зачастую это больше 90% работников предприятия) такая информация не меняется, поэтому в ней нет особой необходимости».

 

Раньше Нацкасса соцстраха свои нормативные акты по отчетности не печатала, а только выкладывала на сайте. Их было сложно отслеживать, поэтому постоянно возникали проблемы. Предполагалось, что, если инструкцию к «единому отчету» издаст минфин, то все изменения появятся в «Официальном мониторе». В инструкции же указывается, что классификатор НКСС является ее неотъемлемой частью, хотя сам он к инструкции не приложен. То есть, у бухгалтеров не будет достоверной информации. Поэтому желательно, чтобы минфин инструкцию и классификаторы утверждал и печатал в «Официальном мониторе», а не со ссылкой на НКСС, комментирует Елена Яворская.

 

Так как отчет все-таки отличается от нынешнего, он иначе скомпонован, его необходимо будет изучить. Если его утвердят в ближайшее время, то до нового года у бухгалтеров будет время на это. Поэтому лучше, чтобы документ появился в сентябре – октябре. Останется время на изучение.

6550 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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