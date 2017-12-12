Не главный главнокомандующий

Депутаты наконец-то 4 сентября вроде вернулись из отпуска. Однако, как сообщила председатель парламентской фракции Партии коммунистов Инна Шупак, сразу же приступить к работе они не смогли: в здании парламента не было телефонной связи и интернета. А как народные избранники могут трудиться без этих обязательных атрибутов современной жизни?

Но, как бы там ни было, политическая жизнь в стране не сильно, но забурлила. Хотя в первую неделю после отпуска депутаты решили не брать резвый старт, спокойно отойти от отдыха и морально подготовиться к напряженной работе в рамках осенне-зимней сессии. Особой прыти ни комиссии, ни руководство парламента не обозначило. А вот представители фракций в общих чертах обрисовали свои планы на этот период.

Социалисты намерены заняться поиском оснований для досрочного роспуска парламента и продвигать законодательные инициативы, разработанные совместно с президентом. В основном это проекты социального и экономического характера. Игорь Додон добавил, что в ходе начавшейся сессии будет настаивать на проведении слушаний об использовании предоставленной РМ с 2009 г. технической и финансовой помощи.

Демократы не намерены отступать от намеченных на 2017 г. приоритетов, которые связаны с выполнением пунктов, перечисленных в «дорожной карте», которую в начале года подписали спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип. Они всецело направлены на выполнение обязательств, взятых на себя Молдовой при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Лидер либералов Михай Гимпу как-то неожиданно дополнил свои извечные унионистские мечты и устремления другими, более приземленными планами: необходимостью увеличения зарплат и пенсий. Но, опять же, убежден он, без объединения с Румынией этому не бывать. А во вторник он объявил, что ЛП обратилась в Конституционный суд с просьбой высказаться по поводу изменения избирательной системы. По его мнению, смешанная система «ущемляет принципы правового государства, демократии и политического плюрализма». Еще либералов смущает то, что реформа предоставляет более широкие избирательные права электорату Приднестровья и Гагаузии.

Депутаты-коммунисты намерены освободить Молдову от сил, захвативших ее. Делать это они намерены через объединение оппозиционных политических формирований, которые готовы помешать власти применить в ходе предстоящих парламентских выборов смешанную систему избрания депутатов. В этом стремлении союзниками коммунистов вполне могут стать даже либералы. Хотя представить себе это довольно сложно, учитывая давнюю «любовь» Владимира Николаевича и домнула Гимпу.

Самая немногочисленная фракция либерал-демократов (5 мандатов) и далее собирается обращать внимание на все «беззакония, которые совершаются в парламенте». Параллельно ЛДПМ все-таки будет добиваться рассмотрения своих инициатив, которые давно зарегистрированы, но никак не включаются в повестки дня пленарных заседаний.

Как бы ни выглядели индивидуальные приоритеты парламентских фракций на предстоящую сессию, работы будет много. Во-первых, депутатам предстоит обсудить и одобрить Бюджетно-налоговую и таможенную политику на 2018 г. Ее проект, как заявил министр финансов Октавиан Армашу, правительство намерено утвердить до 4 октября, после чего будет передан в законодательный орган.

Дискуссии в парламенте по данному документу, как правило, длятся довольно долго. Но его должны принять до конца года с тем, чтобы с 1 января налоговые нововведения начали применяться. До конца сессии нужно успеть и с одобрением и закона о бюджете на 2018 г., обсуждение которого тоже займет несколько недель, а то и месяцев. Однако все рассчитывают, что и тут законодателям удастся принять его в окончательном чтении до начала нового финансового года. Есть и свыше 100 законопроектов, которые были поддержаны парламентом в первом чтении в феврале-июле 2017. Так что предстоящая сессия будет довольно напряженной и, как рассчитывают депутаты, станет вполне результативной.

Но последние пару недель стало понятно, что ближайшие месяцы политическая жизнь страны будет изобиловать новостями не только из парламента. Обмен любезностями между президентом, с одной стороны, и спикером с премьером с другой, дают основания полагать, что общение между ними станет «хитом сезона».

О том, что позиции глав трех ветвей власти страны не совпадают практически ни по одному вопросу стратегического значения, известно давно. Но антироссийская риторика, избранная руководством законодательного органа и кабинета министров, все больше раздражает гаранта Конституции. Особенно после того, как правительство объявило персоной нон-грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Не совпали взгляды «тройки» и в связи с намерением США профинансировать модернизацию военного полигона в Бульбоаке. Президент совершил рабочую поездку на полигон, чем попытался дать понять, что не допустит реализации проекта. И напомнил: Молдова является нейтральным государством, поэтому он не позволит «чтобы молдавские солдаты были частью или механизмами какого-либо военного блока, будь он с Запада или с Востока».

Серьезным раздражителем для Игоря Додона стала просьба молдавских властей к ООН о включении в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи, которая откроется 12 сентября, вопроса о выводе российских военных и вооружения из Приднестровья. По мнению сторонников данной инициативы, «присутствие военнослужащих РФ представляет угрозу для поддержания международного мира и безопасности». В обращении, поданном постоянным представителем РМ при ООН Виктором Морару, подчеркивается, что власти РМ просят поддержать усилия страны, направленные на завершение «процесса безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее территории». В связи с этим посла Молдовы в РФ Андрея Негуцу вызвали в российский МИД, где назвали данный шаг «недружественным и провокационным». И призвали отказаться от инициативы. Но услышаны в Кишиневе не были.

Реакция президента не заставила себя ждать. Он заявил, что данная инициатива является «пустым пиар-ходом», и рекомендовал правительству вместо того, чтобы «заниматься пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам, сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишиневом, возобновлении переговорного процесса в формате «5+2», решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра».

Кстати, тема обращения Молдовы в ООН детально была обсуждена в рамках дебатов «Требование о выводе российских войск с территории РМ: законность, преимущества, риски и угрозы», прошедших на этой неделе в Кишиневе. По мнению директора Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игоря Боцана, желание властей привлечь ООН к решению данного вопроса – чисто политическое, а выступления в ООН должны быть дополнены стратегией и планом дальнейших действий, которых у Молдовы нет. Эксперты осознают, что обращение в ООН не принесет никаких результатов. Ну, разве что внесет еще больше напряженности в двусторонние молдавско-российские отношения и отвлечет внимание от ряда актуальных проблем.

Но самой показательной сценой противостояния президента и двух других ветвей власти Молдовы стала «сага» об участии молдавских военных в международных учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Во вторник президент, в качестве главнокомандующего Национальной армии, объявил, что не видит необходимости участия в них наших солдат. Однако в среду правительство, по предложению Павла Филипа приняло решение об участии наших военных в учениях. Сразу же Игорь Додон, пользуясь конституционным правом, приостановил действие постановления кабинета министров.

Через соцсети он заявил, что «впервые с момента вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 часть i Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом».

По его мнению, правительство нарушило Закон о госбезопасности, в соответствии с которым «участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим Вооруженными силами». Но и это не возымело эффекта: постановление правительства опубликовали в спецвыпуске «Официального монитора» и 57 бойцов 22-го миротворческого батальона и Бригады №1 «Молдова» поехали на учения. Получается, что в Молдове главнокомандующий – не такой уж и главный?