Расходы по сделке

Купля – продажа жилья, как правило, сопровождается рядом сопутствующих расходов при проведении сделки (услуги посредника, нотариуса, государственная пошлина). В отдельных случаях продавец должен будет задекларировать и заплатить налог на прирост капитала.

Разберемся, какие затраты предстоит нести участникам сделки при продаже или покупке жилой недвижимости.

Как поясняют специалисты в области недвижимости, в первую очередь квартиру необходимо подготовить к продаже. «Этим занимается продавец, он утрясает вопросы по оплате счетов за коммунальные услуги, получает документы из кадастра: выписку из государственного реестра недвижимого имущества и справку об оценке недвижимого имущества, - поясняет директор агентства недвижимости Imobilus Илья Сопивник. - В настоящее время эти услуги можно заказать и оплатить on line за очень умеренную плату. Это очень удобно и экономит время, раньше в территориальный кадастровый офис приходилось идти два раза, сейчас - только за получением документов».

Все, что связано с регистрацией сделки у нотариуса, согласно Гражданскому кодексу, ложится на плечи покупателя. Эта мера работает достаточно строго, даже если участники сделки делят эту нагрузку по договоренности, то в контракте все равно указывают, что платит покупатель. Нотариусу надо заплатить госпошлину за удостоверение сделки, она фиксирована в размере 0,5% от стоимости объекта, и оплатить нотариальные услуги. Размер платы зависит от стоимости сделки, - чем дороже объект недвижимости, тем меньше тариф. При сумме контракта до 20 тыс. леев тариф составляет 1% от суммы. При стоимости недвижимости более 1 млн. леев – 0,1%. В среднем при покупке квартиры нотариальный сбор составляет примерно от 0,5% до 0,7% от стоимости, указанной в контракте.

Самый спорный момент сегодня - это подоходный налог на прирост капитала. Как поясняют специалисты, этот показатель определяется, как разница между суммой, полученной от продажи, обмена или другой формы выбытия капитального актива (к которому относят недвижимость), и «исторической» стоимостью продаваемого имущества, т.е. той самой стоимостью, по которой ранее этот актив был приобретен.

С 1 января 2017 года в Налоговый кодекс внесено изменение: если продаваемая квартира, - это основное жилье, и продавец владел ею в течение трех лет, - то он освобождается от уплаты этого налога. Риелторы отмечают, что на практике данная мера трактуется налоговиками и нотариусами по-разному и очень расплывчато. Но на запрос «ЛП» в государственной налоговой инспекции сектора Рышкань однозначно подтвердили, что если недвижимость продает физическое лицо, которое владело ею более трех лет, и она является основным жильем, то в 2018 году продавец не должен декларировать доход и платить указанный налог.

Другое дело, если квартира не является основным жильем, то есть вы в ней не прописаны, или же она была в собственности менее трех лет. Тогда с 50% суммы, которая представляет разницу между ценой приобретения и ценой продажи квартиры, придется заплатить 18%.

Чтобы минимизировать затраты, как правило, при сделке купли-продажи в контракте указывают стоимость недвижимости по кадастру (то есть оцененную стоимость в целях налогообложения). Массовая оценка городских квартир проводилась в 2004 году, по сравнению с сегодняшней рыночной ценой она ниже примерно в два раза. Но надо отметить, что и на момент оценки кадастровая стоимость была ниже рыночных цен того периода.

«Поскольку появилась льгота по уплате налога на прирост капитала для основного жилья, мы рекомендуем клиентам указывать в контракте реальную рыночную стоимость,- говорит директор агентства недвижимости Nika Imobil Петр Олейник. – Если это не основное жилье, то, чтобы снизить расходы по сделке, указывают кадастровую стоимость или стоимость предыдущего приобретения. Бывают случаи, когда клиенты в контракте указывают цену приобретения меньше, чем стоимость по кадастру. В этом случае за услуги нотариата все равно придется заплатить с кадастровой стоимости. И в будущем, если придется продать эту квартиру, надо будет указать также цену приобретения, а не кадастровую стоимость».

Специалисты считают, что введенная льгота поможет вывести рынок недвижимости из тени, при этом и государство выиграет, и клиенты будут спокойны. Учитывая, что сегодня жизнь стала более мобильной, люди переезжают, чаще продают, покупают новое жилье.

«Но я считаю, что эту льготу можно было бы распространить не только на жилье, в котором человек прописан, но и на любое жилье, которым он владеет больше трех лет, - говорит Петр Олейник. – У государства была задача убрать спекулятивный капитал с рынка недвижимости. Это возымело свое действие, на три года никто не будет замораживать этот капитал в качестве спекулятивного. Но, например, квартира была приобретена для детей и несколько лет находилась в собственности, но в ней никто не был прописан. А если дети решили уехать, то при ее продаже придется заплатить налог на прирост капитала. Можно было бы на дополнительное жилье также ввести освобождение от этого налога при условии, что оно находится в собственности, скажем, более пяти лет. Но в любом случае, введенная льгота это хороший шанс начинать выводить рынок купли-продажи из тени».

Существует другой нюанс, в настоящее время при сделках свыше 500 тыс. леев покупателю необходимо задекларировать происхождение капитала. Не все могут или хотят это сделать. Поэтому при покупке недвижимости продолжают указывать кадастровую стоимость.

Что касается аренды жилья. Если жилье сдает внаем физическое лицо физическому лицу, то налог составляет 7% от полученного дохода. Если съемщик юридическое лицо, то ставка налога составляет 10%. Физические лица, сдающие помещения в аренду, обязаны регистрировать контракты на аренду в отделениях налоговой службы в течение трех дней с момента их заключения.

В кадастре контракты регистрируются, если срок аренды выше трех лет. Если контракт заключается от года до трех лет, то регистрировать контракт в кадастре можно по желанию.