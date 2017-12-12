Дорога на Авдарму

Премьер-министр Павел Филип вместе с башканом АТО Гагаузия Ириной Влах приняли участие в открытии дороги Авдарма – Ферапонтьевка.

Глава кабинета министров поздравил местных жителей с этим событием, выразив благодарность всем, кто внес вклад в выполнение проекта, который был одной из задач, обозначенной в Плане действий по социально-экономическому развитию АТО Гагаузия на 2016-2019 годы. «Все, что мы делаем, измеряется именно тем, что вы чувствуете. Когда люди будут жить в благополучии, мы будем знать, что правительство выполнило все свои цели», - отметил он.

Строительные работы на участке дороги протяженностью 5,2 км, построенном по современным технологиям, начались в ноябре 2016 года. Общая стоимость проекта составляет около 30 млн леев, финансовые средства были выделены из Дорожного фонда и Национального фонда регионального развития.

Еще одним объектом, который посетил премьер, стала Комратская районная больница. Хирургический блок этой больницы был введен в эксплуатацию в мае этого года. Премьер-министр побеседовал с врачами и пациентами и отметил современные условия работы и лечения в недавно отремонтированных отделениях.

Кроме того, Павел Филип побывал на строительной площадке новой больницы в регионе. Проект финансирует правительство Турции через Турецкое агентство по сотрудничеству и координированию. В этой связи премьер выразил заинтересованность нашей страны в дальнейшем использовании передовой практики и опыта Турции, отметив, что обновление медицинских учреждений соответствует стратегическим устремлениям правительства, которое предложило провести существенные реформы в области здравоохранения.