Возрождение Рышкановского парка

В число проектов гражданского бюджета, представленных примэрией Кишинева на голосование жителей города, включено восстановление Рышкановского парка. Проект выдвинут инициативной группой гражданских активистов, которые рассказали о его деталях на специально созванной пресс-конференции.

Лесопарковая зона в периметре улиц Браништий – Димо – Студенцилор – Садовяну – Вадул луй Водэ занимает 32 га. В данный момент большая ее часть находится в запущенном состоянии. Социальная инфраструктура парка не соответствует принятому муниципальным советом в 2017 году Регламенту зеленых насаждений (отсутствует обозначение границ парковой зоны, нет списка арендованных и приватизированных объектов внутри парковой зоны и т.п.).

В парке много разбитых тротуаров, дорог и лестниц. В некоторых частях отсутствуют освещение, разметка и ограничение скорости на пешеходных переходах. Настоящий бич для кишиневских парков, - кучи мусора, особенно после выходных, и неудовлетворительный менеджмент этих отходов. Пищевые остатки после пикников привлекают стаи бездомных животных, которые представляют реальную опасность для отдыхающих.

В Рышкановском парке так же, как и в других парках Кишинева, остро стоит вопрос незаконного строительства. Это лишь часть проблем, которые должен решить проект возрождения парка, в результате которого ему будет возвращено его истинное назначение.

Результатом реализации первого этапа проекта станет биологическое восстановление, прежде всего травяного покрова, который уничтожается пикниками и парковками. В помощь Управлению зеленого хозяйства гражданские активисты предлагают осуществить чистку леса от сухостоя и дикорастущего кустарника.

В рамках проекта будет создано общество «Рышкановский парк», частично восстановлена и обустроена социальная инфраструктура. Это предполагает установку у главных входов информационных панно, содержащих основную информацию о парке, оборудование пешеходных переходов, обустройство пандусов для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. На следующих этапах возможно восстановление лестниц. Кроме того, предстоит восстановить тротуары, обустроить велосипедные дорожки и велопарковки с видеонаблюдением, а также организовать отдельные зоны для курящих. Будут также установлены два металлических контейнера для раздельного сбора мусора и несколько металлических сеток для сбора пластика (при этом запущена соответствующая информационная кампания среди населения). Проведена полная инвентаризация участков, которые уже стали и могут стать объектами незаконного строительства.

Общий бюджет проекта составит 350 тыс. леев, срок его осуществления – четыре месяца (с августа по декабрь 2017 года).