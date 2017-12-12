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Торговый флот Молдовы

№ 32 (1198) 08 сентября 2017

Под флагом Молдовы сегодня ходят около 300 судов, из них морских и смешанного типа река-море– 240, речных – 60. В2013 году молдавский флот насчитывал около 420 судов, но часть из них, которые не соответствовали национальным и международным нормам, были исключены из реестра.

 

Примерно 98% судов принадлежат иностранным владельцам, юридическим и физическим лицам из Украины, Греции, Румынии и других стран. Именно эта «армада» подпадает под сферу ответственности Агентства водного транспорта Молдовы, создание которого предусмотрено изменениями и дополнениями в Кодекс торгового мореплавания (см. «ЛП» №29 от 18.08.2017 г. стр. 2).

 

Начальник управления водного транспорта министерства экономики и инфраструктуры Игорь Захария отметил для «ЛП», что морские суда под молдавским флагом курсируют, в основном, между портами Черного и Средиземного морей. Где ходят суда – зависит от контракта. Зарубежные операторы самостоятельно выбирают направления и объемы перевозок, они сами решают, что и когда привозить, если это им экономически выгодно. Офисы иностранных судовладельцев находятся за рубежом, а базовым портом приписки судов выступает Джурджулешть.

 

- Наши действия направлены не на то, чтобы под любым предлогом сокращать количество судов под молдавским флагом, - подчеркнул Игорь Захария. - А на повышение уровня их технической оснащенности и соответствия международным нормам и стандартам ведения работ, обеспечения безопасной эксплуатации. Это необходимо для повышения статуса судов под флагом Республики Молдова в рейтинге Парижского Меморандума о взаимопонимании по процедурам контроля государства-порта.

 

Среди отечественных собственников судов - молдавские государственные предприятия «Унгенский речной порт» и «Бакул-Маловата», Рыбницкий и Бендерский порты, другие юридические и физические лица, владеющие пассажирскими и грузовыми судами внутреннего водного плавания, эксплуатирующиеся на Дунае, Днестре, Пруте.

 

На сегодня инфраструктура водного транспорта Молдовы включает в себя: Джурджулештский портовый комплекс, состоящий из Международного свободного порта (МСПД) и пассажирского порта; Бендерский и Рыбницкий порты; грузовой район Варница; Унгенский порт; пристани Оланешть, Сорока, Кагул; паромные переправы Маловата, Сорока-Цикиновка, Касауцы-Ямполь. Есть пункты базирования судов в Вадул-луй-Водэ, где проводятся туристические экскурсии, хотя по реке Днестр судоходство ограничено.

 

Водным путем доставляются, в основном, грузы из Румынии в Молдову: это строительные материалы, щебень, песок, песчано-гравийная смесь и т.д. Они используются для строительства автодорог. Терминал нефтепродуктов в МСПД принимает танкеры с нефтепродуктами грузоподъемностью до 10 тыс. тонн. Также через порт Джурджулешть осуществляются перевозки морскими и речными судами контейнерных грузов, зерновых культур, растительного масла и др.

 

Пассажирский порт Джурджулешть, который является филиалом госпредприятия «Унгенский речной порт», принимает круизные суда, эксплуатирующиеся на реке Дунай. На сегодня обязанности администратора ГП «Унгенский речной порт» исполняет Владимир Медведев, а руководителем  Публичного учреждения «Служба капитана порта Джурджулешть» является Виктор Андрушка.

 

- Государственные предприятия «Унгенский речной порт» и его филиал в Джурджулешть до настоящего времени находились в подчинении минтранса, а теперь переходят под эгиду министерства экономики и инфраструктуры, - пояснил Игорь Захария. - Но они не будут в ведении нового Агентства водного транспорта. Экономическая деятельность не входит в функции Агентства, оно осуществляет надзор за безопасностью судоходства и техническим состоянием судов, а также внедрение международного и национального законодательства в области водного транспорта. Создание Агентства водного транспорта должно быть завершено до весны 2018 года.

6130 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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