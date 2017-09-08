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Еще немного, еще чуть-чуть

№ 32 (1198) 08 September 2017

До сих пор не подведены результаты международного тендера по закупке госпредприятием «Железная дорога Молдовы» новых локомотивов.

 

Напомним, что весной 2017 года конкурсная комиссия отобрала для участия в тендере оферты компаний из пяти стран - США, Китая, Испании, России и Казахстана. Закупки 12-15 новых локомотивов на дизельном топливе должны быть осуществлены в рамках проекта реструктуризации «Железной дороги Молдовы» (Moldavian Railways Restructuring Project), на кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). На приобретение локомотивов европейские инвесторы выделяют кредит в сумме около 52 млн евро.

 

Условия тендера и приглашение для инвесторов на участие были опубликованы на сайте ЕБРР в декабре 2016 года, в марте 2017 года завершился прием оферт от потенциальных инвесторов, а итоги тендера конкурсная комиссия должна была озвучить в мае-июне. Но сроки неоднократно переносились...

 

По информации из ЕБРР, «ожидается, что контракт начнется 21.08.2017 года и продлится 18 месяцев плюс гарантийный срок». То есть, за это время закупленные локомотивы должны быть уже доставлены в Молдову (а гарантийный срок дается на устранение возможных ошибок). Для любого завода не такая простая задача — изготовить под заказ десяток новых локомотивов.

 

Как отмечают независимые эксперты, сроки реализации проекта неоправданно затянуты, ведь программа по реструктуризации дороги «Moldavian Railways Restructuring Project» была подписана между ЕБРР, госпредприятием «Железная дорога» и правительством Молдовы еще в октябре 2012 года.

 

Как сообщил для «ЛП» представитель «Железной дороги Молдовы» Григоре Кондураке, на данный момент продолжается согласование документов. Министерство финансов Молдовы прислало свои изменения в технико-экономическом обосновании закупок.

 

- Новые локомотивы нужны предприятию, как воздух, - заявил Григоре Кондураке. - Мы сами ждем результатов. Думаю, что через одну-две недели будет озвучено название компании, ставшей победителем тендера.

7550 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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