Таможня: упрощение через модернизацию

За первые восемь месяцев 2017 года поступления в государственный бюджет от деятельности Таможенной службы РМ составили 12,858 млрд леев, что на 2 млрд или 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За тот же период только контрабандных сигарет было конфисковано 6 млн штук, что на 80% больше, чем в январе-августе 2016 года.

Эти данные привел директор ТС РМ Виталие Врабие на торжественном собрании, посвященном 26-й годовщине со дня создания молдавской таможни.

«В настоящее время, 60% от всех поступлений в бюджет обеспечивает Таможенная служба, - отметил он. - За 26 лет служба претерпела ряд серьезных преобразований, благодаря которым и достигнуты сегодняшние результаты. Но этот процесс продолжается, и не будет завершен ни через год, ни через восемь лет».

Мероприятие проходило под слоганом «Модернизация таможни – упрощение торговли». Именно эти процессы и проходят в настоящее время в Таможенной службе. «Ключевым годом в модернизации службы можно считать 2014, когда вступило в силу соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA), - сказал заместитель директора ТС Юрие Чебану. – С тех пор прошли многие реформы, процедурные и институциональные».

В 2014 году была запущена процедура выдачи сертификата авторизованного экономического оператора (AEO). Его до настоящего времени получили 109 участников внешнеторговой деятельности. Компании Auto Mall сертификат был вручен прямо в ходе заседания. Данный статус дает законопослушным компаниям многочисленные льготы при оформлении экспортно-импортных операций и прохождении зоны таможенного контроля. «Мы имеем самый высокий статус – AOEF, и мне даже сложно сказать, насколько он облегчает нам жизнь и работу», - сообщил для «ЛП» соучредитель компании Tehelectro SV Серджиу Мунтяну.

Также появился статус «Exportator Aprobat», который позволяет упростить многие экспортные процедуры. Например, обходиться без сертификата происхождения товара от таможенного органа. Таких предприятий два года назад было всего три, сейчас их число увеличилось до 14-ти.

У некоторых компаний появилась возможность осуществлять таможенные процедуры по месту загрузки/разгрузки товара («Vamuire la domiciliu»), что также снижает издержки времени и позволяет обходиться без физического присутствия сотрудника таможни (уменьшение риска коррупции). Число таких предприятий за прошедший год выросло с 43 до 66.

За последние несколько лет был принят Этический кодекс таможенника, пересмотрена программа подбора и подготовки кадров. Регулярно проводятся внутренние аудиты. Намного активнее стали работать мобильные таможенные группы по контролю товаров за пределами приграничной зоны.

Укрепилось межведомственное сотрудничество с полицией, антикоррупционными ведомствами, с налоговой инспекцией, Агентством по безопасности продовольственных продуктов и другими заинтересованными организациями.

На основании межгосударственных соглашений развивается трансграничное сотрудничество с коллегами из Украины и Румынии. «В середине июля состоялось открытие совместного молдавско-украинского таможенного поста «Первомайск-Кучурган». В конце 2018 года на молдавско-украинской границе будет введён в действие совместный пункт «Паланка-Маяки-Удобное», - сообщил Юрие Чебан. - Сейчас там идут работы по улучшению инфраструктуры: капитально обновляются строения и подъездные пути, создаются специальные коридоры для предприятий-обладателей сертификата AEO и т.д. Общий бюджет проекта – 5,56 млн евро. До 2020 года таким же образом будут перестроены три пункта перехода молдавско-румынской границы: Скулень-Скулень; Леушень-Албица; Джурджулешть-Галац. На это запланировано выделить 10 млн евро».

Появились итоги переговоров с Румынией об открытии первого совместного пункта перехода на молдавско-румынской границе. Решено, что это будет пункт «Кагул-Оанча».

В ноябре 2016 года была принята новая методология определения таможенной стоимости товаров, которая, в частности, увеличила сумму беспошлинного ввоза физическими лицами с 300 до 5000 евро. И значительно упростила, вкупе со вступившим в силу 1 июля 2016 года Интегрированным таможенным тарифом Молдовы (TARIM), жизнь хозяйствующим субъектам. Размещенный на сайте ТС TARIM содержит коды и описание товаров, упрощающих классификацию грузов.

На вопрос «ЛП», облегчилась ли за последние годы жизнь участника внешнеэкономической деятельности, генеральный директор фабрики Infinity Inc SRL IM Владимир Селезнев ответил, что изменения к лучшему очень заметны. При этом он добавил, что этот процесс проходит с активным участием местного бизнеса: «Работники молдавской таможни сами признаются, что это мы помогли им менталитет поменять», - констатирует собечедник.

Такого же мнения придерживается и исполнительный директор AmCham Moldova Мила Малайрэу: «Бизнес должен активнее высказывать свои предложения. Мы многие годы работаем в тесном контакте с Таможенной службой, постоянно предлагая изменения, сформулированные членами нашей палаты и привлеченными экспертами. И сегодня также внесем новые предложения, хоть мероприятие и праздничное».

Наиболее радикально высказалась генеральный директор АО Artima Александра Кан. «Я считаю, что таможне нужно действовать намного жестче в условиях, когда теневая экономика в стране составляет 50-60%. Мы работаем полностью легально, и никаких проблем с таможней у нашей фабрики нет. Если заставить теневиков так же, как и мы, платить налоги, это даст огромные средства для зарплат, пенсий, для наших детей и пожилых людей. Это одно. Второе, я хотела бы посоветовать составителям документов переводить их не дословно с английского и других языков, а правильно. Например, «Vamuire la domiciliu» означает «На дому». Сформулируйте правильно, - по месту нахождения компании и т.д.», - сказала г-жа Кан корреспонденту «ЛП», а потом повторила все сказанное в микрофон для всех присутствовавших на заседании.

Генеральный директор группы компаний Orvento Игорь Крапивка был более скептичен: «Перемены в таможенной службе заметны, начиная со среднего уровня и выше. В нижних звеньях улучшения пока проявляются намного меньше».

«Средняя зарплата молдавского таможенника составляет 4 тыс. леев, - отметил советник Делегации ЕС в РМ в таможенной области Росарио де Бласио. – Как я понимаю, в Кишиневе на эти деньги можно прожить не больше недели, да и то, если покупать продукты не в супермаркетах, а на рынке. Над этим обязательно нужно работать».

Г-н де Бласио рассказал о планах на ближайшее будущее. Внутри страны предполагается построить три интермодальных таможенных терминала: в Кишиневе, на Севере и Юге, в местах концентрации транзитных путей. Будет введена новая компьютеризованная транзитная система (NCTS), на это уже выделено финансирование в размере 1 млн евро. Продолжится модернизация ASYCUDA. В 2013 году заработала система E-export, в 2014 E-import, в 2017 E-transit. В ближайшее время они объединятся в систему E-customs для всех таможенных режимов. Это уже привело к тому, что хозяйствующие субъекты в 2015 году оформили 64,99% от общего числа всех экспортных и 4,45% от импортных деклараций в электронном виде. В первом полугодии текущего года эти показатели составили, соответственно, 98,72% и 24,89%.

С сентября 2017 г. Делегация Евросоюза в Молдове начнет внедрение в нашей стране семи новых проектов Twinning общей стоимостью 6,85 млн евро. В том числе один проект будет посвящен укреплению потенциала Таможенной службы Молдовы по внедрению действий в рамках соглашения об ассоциации РМ-ЕС (партнеры – Литва, Италия). Продолжится работа по децентрализации центрального офиса ТС и перераспределению его функции на территориальные подразделения. А также действия по взаимопризнанию статуса АЕО со странами ЕС.

Будут созданы центр повышения квалификации сотрудников ТС, а также центр по контролю (Сenter of intelligence) с тремя основными функциями: видеонаблюдение; мониторинг транзакций в реальном времени и анализ рисков.

«В Молдове заработал Национальный комитет по содействию торговле, - дополнил Юрие Чебан. - Его функции выполняет Экономический совет при премьер-министре. Ответственная за внедрение подписанного в рамках ВТО Соглашения по содействию торговле, - Таможенная служба. Мы совместно с министерством экономики уже разработали и передали в правительство Национальный план действий по реализации этого соглашения».

1 мая 2016 года вступил в силу Таможенный кодекс в новой редакции. Вместе с тем, продолжилась работа над новым ТК РМ, который должен объединить в себе старый ТК, Закон о таможенном тарифе и Закон о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами. На заседании министерство финансов впервые обнародовали проект нового ТК. В нем будет 11 разделов. Сейчас начинается стадия общественного обсуждения проекта. После проведения антикоррупционной экспертизы и внесения необходимых изменений в результате обсуждения проект передадут в правительство. Предполагается, что он вступит в силу в 2019 году вместе с Регламентом по его исполнению.