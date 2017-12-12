Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Бизнес встретится в Одессе

№ 32 (1198) 08 сентября 2017

 Молдавско-украинский бизнес-форум пройдет в Одессе 19 сентября в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

 

Одним из организаторов форума выступает Торгово-промышленная палата Молдовы. Как сообщили в ТПП, мероприятие позволит правительственным чиновникам и хозяйствующим субъектам двух стран обсудить проблемы и перспективы взаимовыгодного сотрудничества с целью стимулирования экономической деятельности, создания условий для привлечения инвестиций, трансферта технологий, повышения качества товаров и услуг.

 

Повестка дня предусматривает и сессию двусторонних деловых встреч с компаниями Одесской области.

5860 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1939
ОРДИН ВилорМенеджер.
1946
ДОБЫНДА ЛюдмилаДиректор фирмы "Леутис".
1946
СМОКИНЭ АндрейЮрист.
1950
УСАТЫЙ АндрейВ 2011-2014 министр здравоохранения.
1954
КУКУЛЕСКУ АндрейМенеджер.
1954
ЧАПКИН ВалерийПрезидент компании "Inconex-Com".
1962
ПЕЙКОВ ПетрДиректор ПИК ВКЗ "Золотой Аист".
1973
ДОЙНА АурикаЭкономист.


Курс валют НБМ на 12.12.2017
EUR
20.3948
+0.1361
USD
17.2940
+0.0350
RON
4.4025
+0.0293
RUB
0.2919
+0.0009
UAH
0.6375
+0.0009

05/1212/12


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Онлайн
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе
Новый «десант» виноделов в Китай
«Крупяной стартап» выходит на «широкий простор»




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».