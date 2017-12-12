Бизнес встретится в Одессе

Молдавско-украинский бизнес-форум пройдет в Одессе 19 сентября в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
Молдавско-украинский бизнес-форум пройдет в Одессе 19 сентября в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
Одним из организаторов форума выступает Торгово-промышленная палата Молдовы. Как сообщили в ТПП, мероприятие позволит правительственным чиновникам и хозяйствующим субъектам двух стран обсудить проблемы и перспективы взаимовыгодного сотрудничества с целью стимулирования экономической деятельности, создания условий для привлечения инвестиций, трансферта технологий, повышения качества товаров и услуг.
Повестка дня предусматривает и сессию двусторонних деловых встреч с компаниями Одесской области.