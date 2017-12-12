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Новые инвестиции в самый сладкий бизнес в Молдове

№ 32 (1198) 08 сентября 2017

Компания «Moldova-Zahar» SRL продолжает инвестировать в Купчинский сахарный завод .

 

Компания «Moldova-Zahăr» SRL уже шестой год находится на молдавском рынке и радует потребителей своей качественной продукцией. За все эти годы она доказала, что является надёжной компанией. А недавно сделала новое вложение в своё развитие с тем, чтобы продукция отвечала всем требованиям потребителей. Речь идёт о новой линии по упаковке сахара, при запуске которой присутствовал и Павел Пётровски, президент инвестирующей компании из Польши Krajowa Spolka Cukrowa S.A.

 

«Это было очень важным решением для нас – прийти на молдавский рынок. До сегодняшнего дня мы инвестировали в компанию «Moldova Zahăr» SRL более 15 миллионов евро, чтобы сделать её одной из самых современных и эффективных, с хорошими условиями работы для своих сотрудников. И продолжаем делать это до сих пор. Инвестиции в отдел упаковки продукции обошлись нам в более 1,1 миллиона евро. Наша цель – сделать из «Moldova Zahăr» SRL очень профессиональную компанию. И каждый год мы делаем всё необходимое для этого», - отметил Павел Пётровски, президент компании Krajowa Spolka Cukrowa S.A.

 

В компании «Moldova-Zahăr» SRL работают 150 человек, а в период сбора урожая сахарной свёклы и производства сахара их число растёт до 450. Вместе с делегацией из Польши, генеральный директор компании «Moldova Zahăr» SRL Войчех Колигнан побывал на полях с сахарной свеклой в разгар сбора урожая, где с радостью отметил, что в этом году урожай обнадёживает производителей и может превышать прошлогодние показатели. 

 

«Надеемся, что в этом году урожай будет лучше, чем в прошлом, благодаря хорошим метеоусловиям и дождям. Таким образом, производство сахара увеличится. А чтобы добиться высокой производительности, мы поддерживаем агрохозяйства, выращивающие сахарную свёклу, на протяжении всего периода вегетации. Мы предоставляем все необходимые материалы и оборудование, начиная с подготовки почвы и заканчивая сбором урожая. Конечно, только хороших осадков мало для высоких показателей урожая. Необходимо внедрять и соблюдать новые технологии выращивания сахарной свёклы. Для этого мы проводим семинары и обучаем специалистов наших агрохозяйств как добиться лучшего урожая», - отметил генеральный директор компании «Moldova Zahăr» SRL, Войчех Колигнан.

 

 

«Moldova Zahăr» SRL сотрудничает с более 100 фермерами севера Молдовы. Ежегодно компания кредитует их примерно на 80 миллионов леев, предоставляя семена, гербициды, удобрения, топливо и другие материалы. Из-за большого количества сладких корнеплодов, в этом году сбор урожая сахарной свёклы начался раньше. Купчинский сахарный завод планирует переработать более 300 000 тонн продукции и произвести более 43 тысяч тонн сахара. Учитывая содержание сахара в корнеплодах, закупочная цена одной тонны сахарной свёклы превысит в этом году 800 леев.

 

Дорога к успешному становлению и развитию компании ICS «Moldova-Zahar» SRL была не лёгкой. В мае 2011 года она приобрела обанкротившийся завод в городе Купчинь, который простаивал уже более трёх лет. Несмотря на это, вскоре завод возродился и полностью восстановил свою деятельность. Это сыграло существенную роль в развитии района Единец и  сахарной промышленности Республики Молдова. С момента своего основания и до настоящего времени, ICS «Moldova-Zahar» SRL регистрирует постоянный рост: качество сахара соответствует европейским стандартам, а доля сахарной промышленности на молдавском рынке достигает 30%.

3370 Автор: По материалам пресс-релиза
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