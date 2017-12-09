В сердце Молдовы

Район Орхей – «сердце» Молдовы не только благодаря своему территориальному расположению, но и уровню административного и экономического развития. Потенциал его многогранен и еще не до конца освоен. К сожалению, отпускной период помешал более основательному представлению экономического разнообразия и предпринимательских перспектив района. Но и те компании, что нам удалось посетить, дают все основания утверждать – «сердце» Молдовы в хорошем состоянии, и дает достаточно энергии всему экономическому организму страны.

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Аграрный «локомотив»

Основное направление экономического развития района Орхей, по словам зампредседателя по социальным вопросам Дорина Згибарца, связано с АПК. Сельскоехозяйственное производство служит тем фундаментом, на основе которого развиваются и многие сопутствующие сектора - ремонт техники, поставки ГСМ и семян, деятельность микрофинансовых организаций и т.д. В прошлом район славился своими винодельческими заводами. Из них сегодня сохранился только Orheivin, который во времена Советского Союза был известен, как производитель мадеры. Сегодня предприятие стремится выйти из процедуры банкротства и планирует продолжить свою многолетнюю историю.

Виноделие теперь в Орхей в основном ассоциируется с известным производителем «Château Vartely», с руководством которого мы, к сожалению, не смогли пообщаться. Есть и предприятие в селе Бранешты, известное своим винохранилищем протяженностью более 50 км. Оно находится в живописном уголке и создано на базе уникальных подземных лабиринтов. Всего в районе виноградниками засеяно 2300 га. Это в основном молодые посадки, необходимые для обеспечения полного производственного цикла, но часть сырья винодельческим предприятиям приходится закупать.

Анатолий Яцышин,

начальник управления

сельского хозяйства

района Орхей

Климат и традиции позволили сохранить производство пшеницы и других зерновых культур. В районе 14 тыс. га засеяно кукурузой, около 12 тыс. га - подсолнечником, производят озимые первой группы – пшеницу и ячмень на площади в 13,7 тыс. га. Выращивают эти культуры крупные крестьянские хозяйства в Хышдиень, Булаешть, Малаешть и Погребень. В Орхей зарегистрировано второе в республике после Trans-Oil предприятие по экспорту зерновых с оборотом примерно в 1 млрд леев в год - OromImexpo.

Раньше район был известен производством табака, сейчас эта отрасль практически не развивается, хотя экономически очень выгодна, сетует Анатолий Яцышин, начальник районного управления сельского хозяйства. «Это связано с низкой закупочной ценой табака, - считает он. – У нас в районе несколько хозяйств еще занимаются этой культурой, но, к сожалению, не из-за экономической выгоды, а чтобы занять людей». В то же время, в Орхей работает небольшое предприятие по производству табачных изделий.

В последнее время активизировались производители плодоовощной продукции. В районе садами засеяно 3700 га, из них большие площади занимают яблоки и косточковые – слива, абрикоса, вишня и черешня, а также немного айвы и груши. Их продают в основном в свежем виде, экспортируя в Россию и Румынию. С этой целью оборудованы шесть холодильников, строятся еще три, с ними связаны надежды района на расширение экспортного потенциала. Значительная часть продукции оправляется также на переработку на завод Orhei-Vit.

В районе открыто пять цехов по сушке и переработке сливы, однако в последнее время производители сталкиваются с проблемой ее реализации. «На сушеную сливу большой спрос в Европе, но по отдельным параметрам наша продукция не отвечает международным стандартам, поэтому в прошлом году на складах накопились остатки», - рассказывает Анатолий Яцышин.

«Визитная карточка» района - Orhei-Vit

Симеон Мудря,

исполнительный директор компании Orhei-Vit

Без этого предприятия Орхей сегодня нельзя представить. Завод специализируется на производстве соков, джемов и другой плодоовощной продукции. Оно было создано на базе бывшего Оргеевского консервного завода, история которого берет свое начало в 1945 году, когда была выпущена первая продукция. В 1994 году он был приватизирован и реорганизован в акционерное общество. Сегодня Orhei-Vit - это два действующих современных консервных завода в городах Орхей и Кэушень, а также собственное агропромышленное предприятие и компания по дистрибуции продукции.

Как рассказал исполнительный директор компании Orhei-Vit Симеон Мудря, с 2000 года компания создает собственную базу высококачественного сырья. Приобретаются земельные участки, на которых выращивают овощи, ягоды и фрукты. В 2007 году внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента на основе ISO 9001 и HACCP, а в 2011 - система менеджмента безопасности пищевого продукта на основании ISO 22 000.

Компания Orhei-Vit оснащена современным оборудованием, что позволяет ей ежегодно разливать 75 млн л сока, производить 4 млн банок фруктовых и овощных консервов, 3 млн банок зеленого горошка, 5 млн баночек детского питания. Популярные бренды Naturalis, Vita, Vita Premium, Gustos, Vita Baby и др. в 2016 году появились в магазинах Болгарии, Австралии, Японии, Сейшельских островов, Ганы, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая. За прошлый год компания экспортировала в 33 страны мира продукции на сумму 300 млн леев.

Продукция Orhei-Vit продается в Болгарии, Австралии,

Японии, Китае и др. странах мира

Славное прошлое – в настоящем

Руководитель районного управления АПК отмечает, что Орхей традиционно специализировался на животноводстве. На его территории раньше располагался крупный свиноводческий комплекс и два - по выращиванию нетелей. «К сожалению, их не сохранили, но появились новые предприятия, - рассказывает Анатолий Яцышин. – Их оснастили современным оборудованием, молодняк закупают за границей, выращивают, затем продают по республике и отправляют на экспорт». В качестве примера называет два новых свиноводческих комплекса, а также госпредприятие Moldsuingibrid, которое занимается выращиванием молодняка гибридных пород свиней.

В районе оборудованы две современные бойни, которые поставляют мясо в республиканские торговые сети – «Мetro», «Green hills» и др. Одну из них протестировали российские эксперты на предмет возможности экспортных поставок мяса. Есть и небольшое производство колбас и другой мясной продукции. В селе Погребень сохранено старое хозяйство, в котором продолжают выращивать коров. Им руководит прежний председатель колхоза. Наверняка, сохранились бы и другие, если бы закупочные цены на животноводческую продукцию были выше, уверен Анатолий Яцышин. Но сегодня на рынке литр молока и литр минеральной воды продаются по одной цене.

Животноводство и растениеводство должны развиваться параллельно, подчеркивает он. Из-за того, что это равновесие нарушено, приходится импортировать минеральные удобрения, а это серьезные средства, в результате себестоимость продукции повышается. И разрушается почва, чего не происходит при использовании органических удобрений. При большем внимании к этому сектору выросла бы урожайность, себестоимость продукции снизилась. В районе планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота, чтобы в полной мере покрывать потребности в сырье для производства молочной продукции. Известное в республике предприятие «Bravilacta», у которого есть своя ферма, также дополнительно закупает молоко.

Раньше в районе выращивали саженцы, в т.ч. на экспорт. Производивший их совхоз прошел через процедуру приватизации и теперь восстанавливается. Уже заключены договоры с Россией, Белоруссией и другими странами СНГ. С помощью американской корпорации Millennium Challenge по программе Compact была восстановлена ирригационная система в районе, и сегодня около 1500 га орошаются. Другая перспективная отрасль – пчеловодство. Пока им мало занимаются, хотя для этого есть все предпосылки, к тому же в Орхей построили пункт закупки такой продукции. Сейчас в районе хозяйства активно приобретают технику, сажают сады и виноградники, строят теплицы для овощей, так как государство в значительной степени субсидирует эти направления.

В районном филиале ТПП считают, что сельскохозяйственный потенциал осваивается и дает более хорошие результаты, чем во многих других регионах страны, в том числе за счет внимания, которое уделяется развитию промышленности и социальной сферы. Для строительства промпредприятий власти района и города выделили 47 га земли, высокими темпами строится и жилье. К сожалению, в основном промышленность и переработка сельхозпродукции, как и по всей республике, пока сконцентрированы в районном центре. Орхей - второй производитель хлебобулочных изделий в Молдове после Franzeluta. В городе действуют несколько таких предприятий – Armicom, SRL Bradetci, Franzеpan, Biscopani, которые производят хлеб не только для своего района, но всей республики. Их современные пекарни построены уже в Хынчешть и Сорока. На базе бывшего Оргеевского машиностроительного завода в городе продолжает работать предприятие ASPA, которое производит запчасти для российской авиакосмической отрасли. Оно входит в концерн «Союз» вместе с кишиневским заводом «Топаз».

Предмет особой гордости

Значимым событием для района и всей Молдовы стал приход германо-японской компании Sumitomo Electric Bordnetze, специализирующейся на производстве электрических автомобильных кабелей. Для открытия производства в 2016 году в Орхей была создана субзона свободной экономической зоны «Бэлць». Молдавское подразделение Sumitomo собирает комплекты электрооборудования для концерна Volkswagen Group.

Располагается предприятие пока в арендованном помещении, рядом с участком, где строится новый завод. Объем инвестиций составил около 30 млн евро, а объем продаж в первые четыре месяца после запуска - 3,8 млн евро. Работают на нем более 400 человек. В планах инвесторов - за два-три года расширить производство с тем, чтобы довести количество работников до 2500. Руководит предприятием бывший спикер молдавского парламента и посол в Германии Игорь Корман.

При выборе места для размещения производства немалое значение сыграли уровень развития района и близость к столице и центральным органам власти. Плюс наличие рабочей силы в достаточном количестве. Рабочих набирают в близлежащих селах, организована их ежедневная транспортировка. Обучают на месте. В будущем предполагается создать специальный центр обучения. Ведутся переговоры по расширению производства за счет строительства фабрик в других районах, но пока это только планы.

Виталий Колун:

в ТПП делают ставку на средний и малый бизнес.

«В районе хорошо развит средний и малый бизнес, много предпринимателей, работающих по патенту, - продолжает рассказ об экономике района Виталий Колун, директор филиала Орхей ТПП Молдовы. – Создано много автосервисов, широко представлены ремесла, услуги общепита – рестораны и бары, а также залы для проведения различных мероприятий. В Орхей около десяти предприятий занимаются консалтингом, много юридических и адвокатских контор. Ширится сеть банковских филиалов и особенно микрофинансовых организаций. В последнее время активизировался рынок арендных услуг и сфера оптовой торговли. В городе работают несколько небольших мебельных цехов, строительных компаний и предприятий по производству строительных материалов. Только в Орхей разработаны четыре карьера, где добывают камень, щебень и др.

В районе действуют четыре предприятия текстильной промышленности. Часть из них производят и собственную продукцию, хотя в основном работают на давальческом сырье с Китаем и Турцией

Под чужой маркой

Компания со стопроцентным иностранным капиталом Northside была создана в 2004 году, основал ее гражданин Турции Халил Усал. Инвесторы долго искали помещение для своего предприятия в Хынчешть, Резина и Бэлць, но выбрали здание бывшей Оргеевской трикотажной фабрики «Galanta», которое отреставрировали и оснастили современным оборудованием. «Мы производим трикотажные изделия для женщин и мужчин на экспорт, на территории Молдовы пока не работаем, - рассказал Андрей Котеля, замдиректора предприятия. - Объем производства варьируется в пределах миллиона единиц, в денежном выражении это составляет 15-19 млн леев в год».

Northside намерена расширяться

Предприятие работает с одним и тем же заказчиком - германской компанией «Hakro» - уже 13 лет. Программу деятельности ему разрабатывает Турция. «Все сырье завозится из Турции, так как мы входим в их холдинг TYHtekstil, в котором состоят еще шесть турецких фабрик, - рассказывает Андрей Котеля. - На данный момент у предприятия плотная программа деятельности, но в будущем мы не исключаем производство собственной продукции, как произведенной в Молдове».

На предприятии работают 280 человек. Цеха пока располагаются только в Орхей, но инвестор планирует расширяться. Уже начата подготовка к открытию еще одной фабрики в Теленешть. «Основная проблема, которую в последнее время ощущают многие предприятия Молдовы, это недостаток квалифицированных кадров, - продолжает он. - В Орхей их тоже не хватает, около 70% наших рабочих из окрестных сел, предприятие задействовало в перевозке восемь маршруток. Мы могли бы увеличить объемы выпуска здесь, но из-за недостатка кадров решили строить фабрику в другом районе».

«Лицо молдавского туризма»

Без упоминания о «сельском» туризме рассказ об экономике района Орхей был бы неполным. Он представлен, в первую очередь, историко-культурным комплексом республиканского значения «Старый Орхей», туристическими объектами в селах Ватич, Кукурузень, Лопатна, Иванча и Жора, а также музеем Донича.

«Лицо молдавского туризма» оказалось очень приветливым и симпатичным, и лично для меня теперь ассоциируется с лицом Олеси Кожокару, администратора ButuceniEco-resort, которая в 2006 году приехала в Бутучень на практику и осталась там.

Администратор ButuceniEco-resort

Олеся Кожокару

Комплекс Butuceni стал неотъемлемой частью туристического маршрута «Старый Орхей» и состоит из 17 объектов – домиков, подвалов и кладовок. Его начал создавать Анатолий Ботнару, который в 2004 году приобрел первый дом в селе Бутучень. «Строительство началось в 2007 году, тогда же нам присвоили три звезды, что для такого комплекса – потолок, - рассказывает Олеся. - Туристическое направление мы начали активно развивать в 2011 году. Сначала работали со знакомыми, родственниками, сейчас комплекс расширен, в нем 20 гостиничных номеров в разных частях села. Согласно плану, будут построены еще десять. Приезжающие к нам иностранцы обычно не живут в одном номере, даже если это семья. Каждому нужна отдельная комната, и часто мы сталкиваемся с тем, что не хватает номеров».

Собственники закупали дома, при необходимости реставрировали и достраивали их, подводили коммуникации. Это старые в архитектурном отношении или стилизованные под старину сельские жилища, но со всеми удобствами, включая телевидение и интернет. При этом старинный колорит дополняют печи и лежанки, которые топятся дровами, молдавские ковры, вышивка и утварь. В пакет услуг включены бассейн, джакузи, хамам, сауна, в последнее время к ним добавили спа-процедуры.

Гости комплекса могут посетить близлежащие монастыри, музей, покататься на лошади, велосипеде, кэруце или фаэтоне, могут подоить корову, принять участие в мастер-классе по приготовлению национальных молдавских блюд. Зимой комплекс обслуживают 15 человек, а летом, когда туристов больше, –30. «В 2012 году мы провели форум, на который пригласили 40 представителей туристических агентств, - продолжает администратор. – Они прожили у нас один день и начали работать с нами. Но в последнее время туристы к нам приезжают не только через агентства, а уже без резервации. На этот случай у нас всегда есть запасной домик. Сегодня у нас зарезервировали места на 2018 год уже двадцать групп».

Стоимость проживания в двухместном номере с завтраком, бассейном и спа-процедурами - тысяча леев. Пообедать в пределах 150-200 леев можно в ресторане, который находится в 200 метрах от гостиницы. В комплекс входит ферма, огороды и сады, то есть, все атрибуты старинного молдавского сельского жилья. Еда в ресторане готовится из продуктов, выращенных здесь же.

Планов и «фантазий» у работников Butuceni много. «Мы хотим, чтобы наши гости передвигались только на лошадях и велосипедах, - перечисляет Олеся Кожокару. – На Рождество наши гости колядуют, а на Пасху красят яйца и освещают их в церкви. В этом году на Пасху в Бутучень гостили голландцы и румыны, они были в восторге. В последнее время к нам на пленэр приезжают художники, которые здесь же выставляются. Гости могут приобрести их картины. Планируем организацию фестивалей различных культур. Например, абрикоса. Вместе собирать плоды, готовить из них джемы и варенье. Мы уже проводим такие фестивали, но редко».

Самый большой и известный фестиваль, который проводит ButuceniEco-resort, - DescOpera – в этом году собрал рекордное количество зрителей. «Мы не ожидали, что у фестиваля будет такой рейтинг. Нам не хватило билетов», - радуется администратор Butuceni.

Покидали мы район Орхей с ощущением недосказанности. Но иначе и быть не могло – все увидеть, услышать и показать за один приезд невозможно. Значит, есть смысл сюда вернуться.

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