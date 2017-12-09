Гагаузия: регион возможностей и амбиций

Выбирая АТО Гагаузия в качестве очередного фокуса внимания для нашей рубрики «Экономика регионов», мы учитывали масштабы автономии, включающей в себя три района на юге страны. И заранее предполагали, что трудно будет «объять необъятное», увидеть и показать в полной мере экономический, инвестиционный, культурный, человеческий потенциал региона. Но только добравшись до столицы Гагауз Ери, города Комрата, осознали, насколько мы заблуждались. Выбрать наиболее интересные и презентационные объекты для посещения оказалось намного труднее, чем мы предполагали.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

Начальник главного управления экономического развития Гагаузии Татьяна Дончева подготовилась ко встрече с командой «Логос-пресс» основательно. Ведущие специалисты управления с цифрами в руках наперебой рассказывают о развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, привлечении инвестиций, стимулировании малого и среднего бизнеса, реализации инфраструктурных проектов, усилиях по улучшению делового климата в регионе…

Татьяна Дончева

- Основу экономики автономии всегда составляло сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, - говорит Татьяна Дончева. – Но мы прекрасно осознаем, что для качественного рывка, коренного изменения ситуации в экономике и уровне жизни граждан необходим импульс для создания новых производств, развития всех секторов. Таким катализатором призван стать закон «Об инвестициях», который дает ряд серьезных преференций и гарантий инвесторам, вкладывающим деньги в создание новых производств в автономии.

Еще одним механизмом поддержки гагаузского бизнеса стало учреждение регионального Фонда поддержки предпринимательства. На этот год он определен в размере 385 тыс. леев, но уже принято решение о его пополнении. За счет Фонда оказывается поддержка местным компаниям малого и среднего бизнеса при их участии в выставках, проводятся тренинги и семинары.

В 2015 году в автономии был утвержден собственный товарный знак «Gagauz Mallari» («Товары Гагаузии»). Сейчас уже предприятия региона нередко участвуют в различных выставках и ярмарках единым стендом и под единым брендом, который становится узнаваемым. Власти Гагауз Ери возмещают производителям плату за участие в выставках, если они выставляются под единым товарным знаком. На ежегодной выставке Fabricat in Moldova в феврале этого года стенд «Gagauz Mallari» получил главный приз.

Привлечению инвестиций в развитие Гагаузии способствует региональный инвестиционный форум, ежегодно проводимый в автономии. На форуме Invest Gagauzia в ноябре 2016 года премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал Гагаузию «примером для остальных регионов в вопросах привлечения инвестиций». На форуме об интересе к созданию предприятия в сфере производства компонентов для автомобильной промышленности с открытием порядка 1000 рабочих мест заявила крупная международная компания. Предприятие из Германии изучает возможность открытия на территории Гагаузии производства металлических компонентов для двигателей внутреннего сгорания.

ГАГАУЗИЯ, ОТКРЫТАЯ НА 360˚

По молдавской традиции последних лет, Гагаузию то и дело пытаются «привязать» к какому-либо геополитическому вектору. Кишиневские «эксперты» то пеняют Комрату на чересчур тесные связи с Россией, то ревнуют к близким отношениям региона с Турцией, то возмущаются «заигрыванием» с европейцами при сохранении отношений с Москвой…

Как бы отвечая критикам, девизом прошлогоднего инвестиционного форума был избран слоган «Гагаузия 360˚». Тем самым демонстрируя открытость к сотрудничеству со всеми потенциальными инвесторами. И бизнес это оценил – на форум приехали представители более 20 стран мира, включая Россию, Турцию и многие страны Европы.

И такая позиция открытости дает результаты. Турция посредством Турецкого агентства по кооперации и координации TIKA ежегодно реализует в автономии проекты в области инфраструктуры, образования, здравоохранения. Стоимость реализованных только в 2015-2016 гг. проектов превысила $2 млн.

В рамках сотрудничества с регионами России Гагаузии в 2016 году получила гуманитарную помощь на сумму более $1,2 млн, за счет чего были, например, оснащены специальной техникой коммунальные службы всех примэрий автономии.

Тесное сотрудничество налажено у Гагаузии и с европейскими партнерами. Установлены межрегиональные связи с регионами Польши, Германии, Болгарии и других стран ЕС. В мае 2016 года запущена программа SARD, финансируемая Европейским союзом, по поддержке малых и средних предприятий и финансированию инфраструктурных проектов в населённых пунктах АТО Гагаузия и Тараклийского района. Общий бюджет программы 6,5 млн. €. Правительство Словакии выделило Гагаузии 850 тыс. € на поддержку молодежных инициатив.

Подобные перечисления можно продолжать. Но и без этого понятно, что Гагаузия становится все более привлекательной для инвесторов и партнеров, стремится на базе этого интереса всесторонне развивать свою экономику, модернизировать инфраструктуру, улучшать качество жизни людей.

«ИЗЮМИНКИ» ГАГАУЗСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Промышленность в Гагаузии развивается порой в самых неожиданных направлениях. И на том же инвестиционном форуме даже многие гости из Кишинева с изумлением узнавали о том, что на юге страны есть такие производства.

Как, например, продукция Azamet grup, наладившей выпуск линейки товаров под собственной торговой маркой BIOTECA на основе виноградной косточки. Это мука, масло, макаронные изделия и др. Продукция для здорового питания пользуется все большим спросом у потребителей, экспортируется в страны Европы и Китай.

Другой яркий пример – молдавско-французская косметическая компания Marigold. Производит более 250 наименований уникальной продукции под собственным брендом на основе натурального сырья, которая уже приобрела постоянных покупателей в Молдове и экспортируется во многие зарубежные страны.

Не все знают и про фармацевтическое предприятие VitaPharm, выпускающее широкую гамму лекарственных средств и биологически-активных добавок преимущественно на основе природных компонентов.

Труднее удивить в Молдове кого-то производством швейных и трикотажных изделий. Но если о расположенном в Гагаузии молдавско-турецком предприятии Asena Textil многие наслышаны, то о компании Ridiager-SV не так часто пишут и говорят. Хотя она на рынке уже более 10 лет, сотрудничает с крупнейшими европейскими производителями женской одежды, в режиме Lohn шьет изделия под всемирно известными брендами. При этом предприятие разработало собственную линейку высококачественной одежды, которые выпускаются под товарным знаком «Gagauz Mallari».

А еще многие в Молдове с удовольствием покупают снековую продукцию под маркой Banzai, порой даже не подозревая, что ее производит компания из Гагаузии «Транстест». Нашла своих ценителей и продукция фирмы «Kervan Prim», выпускающей более 40 наименований печенья и других кондитерских изделий. Она востребована не только на местном рынке, но и успешно экспортируется в Украину, Румынию.

На территории автономии работает предприятие по производству растительного масла в Чадыр-Лунге группы компаний Trans Oil, несколько резидентов в зоне свободного предпринимательства «Валканеш», выпускающих армированную сетку для строительной отрасли, нефтепродукты и другие промышленные товары. В Комрате расположен единственный в Молдове нефтеперерабатывающий завод, в Чадыр-Лунге создается первая электростанция на солнечных батареях мощностью 40 МВТ. Традиционно здесь производили вино, консервы, ткали ковры, обрабатывали шкуры… И все эти направления промышленного производства сегодня получают «вторую жизнь».

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ SANA: ЗДЕСЬ ЗНАЮТ ЦЕНУ МОЛОКА

Примером выстраивания единой производственной цепочки «от земли до стола» может служить симбиоз компаний «Oloi Pac» и «DocSanCom». У них один и тот же владелец. Первая занимается производством большого ассортимента цельномолочной продукции под торговой маркой Sana, вторая компания поставляет сырье для нее.

Технолог Татьяна Савицкая родом из Украины, но давно освоилась в Гагаузии, считает ее своей второй Родиной. На молочном заводе в Комрате проработала всю жизнь. С нескрываемой грустью наблюдала за тем, как в первое десятилетие после обретения Молдовой независимости в упадок приходило все вокруг, включая родное предприятие.

Технолог предприятия

«Oloi Pac» Татьяна Савицкая

- Все изменилось с появлением у завода новых частных владельцев, - рассказывает Татьяна Ивановна. – В советское время здесь перерабатывали до 100 тонн молока в сутки, но они решили за объемами не гнаться, сделать упор на качестве продукции. У нас все 25 наименований цельномолочной продукции – из натурального молока, без всяких добавок. Это снижает сроки хранения, но мы сознательно идем на это, чтобы гарантировать высокое качество. У нас свои корма, свое молоко, поэтому мы знаем его цену. Наша лаборатория аккредитована в системах качества ISO-22000 и ISO- 9001, качество поступающего молока и готовой продукции держим под жестким контролем. Поставляем продукцию в сети супермаркетов в Кишинев, но они берут немного из-за сроков хранения. В том числе в основном в столицу уходит и наш «фирменный» продукт – айран.

Стены кабинета директора «Oloi Pac» Марии Акбаш, бухгалтерии и даже приемной увешаны дипломами и наградами, полученными предприятием. «Но самая большая награда для нас – признание покупателей, которые при каждом случае подходят к нам и благодарят за вкусные продукты», - говорит Татьяна Савицкая.

На ферме предприятия «DocSanCom» более 650 голов крупного рогатого скота, дойных коров – около 300 голов. Все производимое молоко поступает на «Oloi Pac».

- Автоматическая дойка осуществляется три раза в сутки, при этом человек к молоку ни на одной стадии не прикасается, - рассказывает зоотехник Михаил Купершмидт. – Все коровы голштино-фризской породы, завезены из Голландии, каждая дает более 8 тыс. литров молока в год. Мы уделяем большое внимание содержанию поголовья в чистоте на всех стадиях роста, строго соблюдаем рецептуру кормления, в течение всего года выдерживая одинаковый рацион. Это позволяет получать молоко стабильно высокого качества.

«ПРОМЫШЛЕННАЯ СТОЛИЦА»

Село Томай Чадыр-Лунгского района то ли в шутку, то ли всерьез в Гагаузии иногда называют «промышленной столицей». И для этого есть довольно веские основания. В селе размещены производственные мощности компаний Marigold и VitaPharm есть и другие промышленные предприятия. Но даже на этом фоне многие и в автономии, и тем более в Кишиневе вначале скептически отнеслись к идее сборки в Томае тракторов. Только на местном предприятии «Буджакагротехсервис» к делу подошли серьезно. Хорошо изучили потребности рынка. Оценили собственные возможности. И резонно решили, что выгоднее собирать трактора на месте из белорусских комплектующих, чем завозить готовую технику.

- В 2012 году мы создали совместное предприятие BatsTractor со своими белорусскими партнерами из Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов (БЗТДА), а с 2015 года наладили у себя сборку малогабаритных тракторов «Беларус 622», - рассказывает директор СП Иван Недов. – Линейка включает несколько модификаций мощностью от 36 до 62 лошадиных сил. Наши трактора идеально подходят и для сельского хозяйства, и для коммунального хозяйства примэрий. Мы их оснащаем по желанию заказчиков набором прицепов, агрегатов и оборудования для обработки виноградников и садов, выполнения различных операций в населенных пунктах. Обеспечиваем полный послепродажный сервис нашей техники, даем гарантию на один год.

директор BatsTractor Иван Недов

В прошлом году BatsTractor собрал 40 тракторов, все они нашли своих покупателей в Молдове. Предприятие готово увеличить выпуск, если будет спрос. Но хотя многие примэрии и фермеры проявляют интерес к томайским тракторам, деньги на их приобретение есть не у всех. «Было бы неплохо, если бы власти Молдовы и Гагаузии нашли возможность помочь администрациям населенных пунктов в оснащении коммунальных хозяйств современной техникой и оборудованием, - говорит Иван Недов. – Ведь что получается: мы можем производить, примэрии нуждаются в этой технике и хотят купить, а средств не хватает».

ПРООБРАЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ «МЕККИ»

В Гагаузии хотят привлекать в регион не только инвесторов, но и туристов. Задача не из легких – индустрия туризма, как и во всей Молдове, пока в зачаточном состоянии, многие потенциально привлекательные объекты страдают недофинансированием.

Но частная инициатива бизнесменов, усилия энтузиастов и поддержка местных властей постепенно меняют положение к лучшему. У предпринимательницы из с. Конгаз Анны Статовой один из наиболее популярных на юге Молдовы ресторанов «Фаворит», где проводят свадьбы и кумэтрии жители многих окрестных сел и районов. Но на этом бизнес-вумен решила не останавливаться. Разработала проект создания гостевого дома в гагаузском национальном стиле, получила финансовую помощь со стороны Организации по поддержке малого и среднего бизнеса (ODIMM) и программы SARD. И работа закипела. Объект вот-вот будет готов встретить гостей и туристов. Он уже включен в разработанные властями автономии туристические маршруты.

Включают они и гагаузское подворье Kara Ganı, созданное в Вулканешть семьей Червен на базе собственной винодельни. Есть в Гагаузии и этнографический музей в с. Бешалма, созданный известным поэтом Дмитрием Карачобан , музей ковра в с. Гайдар, знаменитая конеферма At Prolın, усилиями которой на Хедерлез (день Святого Георгия 6 мая) и Касым (день Святого Дмитрия 8 ноября) проводятся конные скачки, привлекающие внимание многих гостей из Молдовы и соседних стран.

Но всех значимых гостей Гагауз Ери в последнее время везут в с Авдарма, как главную туристическую достопримечательность автономии. Усилиями братьев Ильи и Игната Казмалы, уроженцев этого села и совладельцев приднестровского холдинга «Шериф», Авдарма за последние годы преобразилась и стала своеобразным прообразом населенного пункта будущего.

В селе есть новенький трехэтажный Дом детского творчества со светлыми просторными кабинетами и всем необходимым для занятий. Дети занимаются бальными и народными танцами, живописью, резьбой по дереву, различными видами спорта. Не хочется сидеть в помещении – к услугам крытые и открытые теннисные корты для большого тенниса. Занятия для детей и инвентарь абсолютно бесплатные. В селе уже проводится традиционный теннисный турнир Avdarna Open, получивший статус международного.

Директор Дома творчества Михаил Язаджи

с гордостью показывает поделки учеников

Центр семейной медицины построен «с нуля» и оснащен самым современным оборудованием. Местный лицей тоже оборудован по последнему слову техники – интерактивные доски и столы, смарт-система тестирования учеников, все школьники бесплатно получают планшеты.

- Детям мы уделяем особое внимание, - говорит примар села Иван Касым. – В школе они получают за счет меценатов (братьев Казмалы) дополнительное питание, постоянно ездят в Кишинев и другие города на экскурсии, в театры, музеи. Приглашаем и сюда в село различные театральные труппы с представлениями. Выпускники школы получают в подарок ноутбуки и по 30 тыс. леев, им оплачивается обучение и выделяется стипендия в 100 долларов. При этом без обязательства вернуться в село – главное, чтобы они нашли себя в жизни и стали достойными людьми.

Не забывают в селе и о старшем поколении. Все работники бюджетных учреждений получают от меценатов еще одну зарплату. Ежемесячно порядка 500 человек получают продовольственные пакеты. При рождении каждого ребенка родители новорожденного получают от меценатов по $2 тыс. Не удивительно, что если раньше в селе ежегодно рождались не более 30 малышей, то в прошлом году было более 50. В Авдарму уже переехали жить несколько семей из Кишинева – чтобы дать возможность своим детям учиться в комфортных условиях.

Музей села Авдарма

В селе разбит красивый парк с бесплатным Wi-Fi, есть детская площадка, свое радио. Еще одна гордость Авдармы – местный музей, подбором экспонатов для которого занимался Игнат Казмалы. Он продолжает научную и исследовательскую работу, выпустил две солидные книги о родном селе.

Заразителен не только дурной пример, но и хороший. Другой уроженец села, предприниматель Иван Саранди построил на свои деньги новенький зал для настольного тенниса, оснастив его девятью столами известной германской марки DONIC. «В Молдове нигде нет таких столов и таких условий, - с гордостью говорит директор лицея и председатель теннисного клуба Елена Карамит. – Завтра (13 мая) здесь пройдет международный турнир, наши дети уже привозят награды с различных соревнований за рубежом».

Уезжали мы из Гагаузии, не выполнив даже намеченную программу. Не успели съездить в Чадыр-Лунгу, на предприятия по обработке шкур и выпуску ковров. Не ознакомились с работой инновационного центра при Комратском госуниверситете, где есть уже применяемые предприятиями региона разработки. Не увидели выпускаемые на мебельной фабрике Golıat vıta кухонные гарнитуры и корпусную мебель, выпускаемые с применением экологически чистых материалов… Но мы увидели, что у региона есть потенциал и перспектива. А значит, у нас еще будет повод туда вернуться.