Генеральный директор крупнейшего в стране масложирового комбината Стелла Островецки рассказала корреспонденту «ЛП» о планах предприятия на предстоящий маркетинговый год.

«ЛП»: - С каким производственным потенциалом компания Floarea Soarelui SA вышла к началу нового сезона?

- В нынешнем году близится к завершению строительство нового маслоэкстракционного цеха (технологии британской компании «Europa Crown» Ltd, мирового лидера в производстве оборудования для масложировой индустрии). В этот проект инвестировано $9,5 млн. Также наше предприятие завершает очередной этап многолетней программы модернизации. Недавно был введен в эксплуатацию новый энергоблок – с котлами, работающими на биотопливе (лузге подсолнечника). В результате, энергоэффективность предприятия возрастет примерно на 15-20%. Кроме того, в проекте - комплектация энергоблока турбогенераторной установкой по выработке «зеленой» электроэнергии. Ориентировочно ее генерирующая мощность покроет потребности предприятия в электроэнергии более чем на 50%. Проект будет реализован до мая 2018, в него будет инвестировано порядка $2,5 млн. Этот проект предприятие осуществляет совместно с MOSEF и Европейским банком реконструкции и развития. Естественно, мы рассчитываем, что инвестиции конвертируются в значительное сокращение, не менее чем на 20%, затрат по переработке сырья.

Таким образом, в новый производственный сезон наше предприятие войдет с мощностью переработки подсолнечника около 850 тонн/сутки, а c ноября будет перерабатывать 1,1-1,2 тыс. тонн сырья в сутки - производить до 500 тонн масла и 450 тонн шрота в сутки. Чтобы загрузить завод нам потребуется минимум 200 тыс. тонн подсолнечника урожая-2017, в том числе порядка 80 тыс. тонн мы планируем закупить уже в сентябре.

«ЛП»: - Чтобы оценить реалистичность этого плана, хотелось бы сопоставить его с результатами деятельности Floarea Soarelui SA за прошлый сезон.

- В прошлом сезоне предприятие переработало 126 тыс. тонн подсолнечника, произвело 52,7 тыс. тонн масла, в том числе почти 28 тыс. тонн масла рафинированного и дезодорированного. Более 22 тыс. тонн подсолнечного масла было расфасовано в ПЭТ бутылки, по этому показателю рост составил 92%. Для цехов рафинации и фасовки масла - это самые высокие результаты за последние шесть лет. Резкий прирост объемов выпуска фасованного масла обусловлен тем, что в последние два года нам удалось наладить поставки этой продукции в ряд стран Азии. Предварительно наша торговая марка «FLORIS» прошла сертификацию в Китае, Сингапуре и в ОАЭ. В развитии торговых отношений с Китаем мы видим очень большой потенциал, это направление входит в наш стратегический план на ближайшие три года. В сезоне 2015-2016 мы выиграли открытый тендер, организованный министерством торговли Ирака. Это большой успех, учитывая жесточайшие требования к качеству продукции, выставленные покупателем. В декабре 2015 был заключен договор на поставку 20 тыс. тонн фасованного масла (22 млн бутылок). В октябре текущего года планируется подписание контракта на экспорт еще 40-60 тыс. тонн продукции. Цены – достаточно привлекательные. В данный момент наше предприятие участвует в тендере на поставку фасованного масла в Египет. Прежде в эту страну мы продавали только сырое масло, наливом.

Вообще, расширение географии продаж именно фасованного масла, особенно на Ближнем Востоке – одна из наших стратегических задач. В странах Персидского залива порядка 45 млн потенциальных потребителей, а уровень потребления растительного масла – около 1,5 кг в месяц на душу населения (для сравнения, в РМ – 0,9 кг). Экспорт в потребительской упаковке – это рост добавленной стоимости, увеличение капитализации бренда. Не стоит сбрасывать со счетов также имиджевую составляющую процесса – наше предприятие своей высококачественной продукцией на экспортных рынках представляет Республику Молдова.

«ЛП»: - На молдавском рынке масличного сырья сформировалось убеждение, что «правила игры» в любом случае устанавливают экспортеры. Как Вы считаете, урожая подсолнечника в нынешнем году хватит для того, чтобы удовлетворить «аппетиты» и трейдеров-экспор­теров, и отечественных переработчиков сырья?

- Недавно Национальное бюро статистики РМ опубликовало предварительные данные: посевные площади под подсолнечник урожая-2017 составили 383,5 тыс. га – рост по сравнению с прошлогодним показателем на 6,3%. Ранее минсельхоз оценил площадь посевов под этой культурой в пределах 317-320 тыс. тонн, потенциальный урожай – в 635 тыс. тонн. В июле на международной конференции производителей масличного сырья и растительных масел в Одессе, представитель одной весьма солидной трейдинговой компании озвучил прогноз – Молдова в текущем году получит около 700 тыс. тонн подсолнечника. Так или иначе, можно утверждать, что посевы подсолнечника под урожай текущего года выросли, а его урожайность согласно последним прогнозам, по крайней мере, будет не ниже прошлогоднего уровня. Итого, можно с высокой степенью вероятности предположить, что его урожай-2017 окажется больше, чем в прошлом году. Соответственно, если прогнозы на урожай оправдаются, у нас есть основания считать, что подсолнечника сырья будет достаточно и для загрузки перерабатывающих мощностей, и для экспорта.

«ЛП»: - Можно ли утверждать, что отечественный переработчик – априори более надежный, стабильный покупатель сырья?

- У нас есть основания сделать подобный вывод. Переработчик всегда был и остается ближайшим партнером агрария. Ведь менеджмент перерабатывающих предприятий всегда заинтересован обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей – это позитивно отражается на себестоимости выпускаемой продукции.

Также нелишним будет напомнить, что динамика цен на подсолнечник и подсолнечное масло жестко взаимосвязана и определяется динамикой регионального рынка. Так, в настоящее время «ценовой потолок» для подсолнечного масла на базисе поставки FOB Черное море - $750-760/т, для подсолнечника - $337-340/т (FOB Констанца). За вычетом из последней цены затрат на доставку товара в порт, перегрузку с автомобиля на корабль, маржи трейдера-заготовителя мы выходим на цену спроса на подсолнечник на молдавском рынке на уровне $290/т (в пересчете на национальную валюту, с НДС). Важно то, что, во-первых, сельхозпроизводители теперь в массе своей располагают доступом к специализированным интернет-ресурсам, то есть – возможностью отслеживать ценовую конъюнктуру практически ежедневно. А во-вторых – и экспортеры сырья, и отечественные его переработчики ориентируются на описанную выше «арифметику». Соответственно, их цены предложения в принципе не могут существенно различаться. Конечно, если речь идет о добросовестных заготовителях, работающих строго в рамках действующего законодательства.

«ЛП»: - Тогда в чем именно состоит конкурентное преимущество Floarea Soarelui SA перед другими заготовителями подсолнечника?

- Наше предприятие – это более 450 сотрудников и очень солидная материально-техническая база: мощный завод, аттестованная лаборатория оценки качества сырья, элеватор, 83 заготовительных пунктов, обширный автотранспортный парк, позволяющий оказывать сельхозпроизводителям транспортно-логистические услуги. Мы рассчитываемся с сельхозпроизводителями-партнерами строго в соответствии с контрактами. Нам нет никакого смысла рисковать репутацией ради мелкой сиюминутной выгоды. И, возможно, главное: как известно, Floarea Soarelui SA (Бэлц) и Trans-Oil Raffinerie SRL (Чадыр Лунга) является частью холдинга «Trans-Oil Group of Companies». И солидарной стратегией группы компаний на текущий и будущие сезоны является максимальная загрузка мощностей по переработке масличного сырья. При этом у группы есть планы и относительно экспорта определенного количества сырья. В каком количестве – станет понятно по мере продвижения уборочной кампании. Думаю, в течение ближайших двух недель у нас появятся репрезентативные сведения о фактическом уровне урожайности подсолнечника и уточненные прогнозы на валовой сбор этой основной масличной культуры.