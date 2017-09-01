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Ставки снижены

№ 31 (1197) 01 September 2017

Исполнительный комитет Национального банка провел 28 августа внеплановое заседание, сократив на нем на 0,5% ряд ставок основных инструментов денежного регулирования.

 

Базисная ставка по краткосрочным операциям снижена до 7,5%, депозитам overnight - до 4,5%, и кредитам overnight - до 10,5%. При этом нормы обязательных резервов от привлеченных банками ресурсов в национальной и неконвертируемых валютах оставлены неизменными - 40% и 14%, соответственно.

 

Решение принято, исходя из последних макроэкономических анализов и оценок, с учетом рисков и эволюции инфляции. Кроме того, принято во внимание повышение экономической активности, снижение инфляционного давления в среднесрочной перспективе и реальное укрепление национальной валюты.

 

Решение исполкома продиктовано стремлением к сохранению инфляции в пределах целевого уровня 5%±1,5%, созданию условий для роста кредитования экономики и повышения внутреннего спроса.

 

Согласно последнему, третьему с начала года прогнозу НБМ, инфляция в 2017 г. составит 6,5%, а в 2018 г. - 4,4%. Первоначально регулятор ожидал в нынешнем году инфляцию в 5,2%, а по итогам первого квартала повысил ее до 6,8%, а на 2018 г. - с 4,9% до 5,1%.

 

Нацбанк обещает для поддержания адекватного функционирования межбанковского денежного рынка твердо управлять ликвидностью через операции по стерилизации избыточной ликвидности. Следующее заседание Исполкома НБМ по денежной политике состоится 27 сентября 2017 г.

 

НБМ сохранял неизменной базисную ставку рефинансирования на уровне 9% с октября 2016 г. по июнь 2017 г., после чего снизил на 1%. Это же касается ставок по депозитам и кредитам overnight.

 

Что касается нормы обязательных резервов от привлеченных банками ресурсов в национальной и неконвертируемых валютах, то она с начала года выросла дважды, сначала с 35% до 37%, а затем - до 40%. В отличие от нее, ставка в конвертируемых валютах давно сохраняется на уровне 14%.

8490 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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