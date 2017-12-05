Выборы генсека

Государственная канцелярия объявила конкурс на замещение вакантной государственной должности генерального секретаря правительства. Информация об условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте госканцелярии. Почему должность генерального секретаря, которую сейчас занимает Лилия Палий, недавно возглавившая правительственный орган путем прямого назначения, считается вакантной, объяснил «ЛП» руководитель Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

Он заявил, что в связи с реформированием правительства должность генерального секретаря, как и должности государственных секретарей при министерствах, а также представителей правительства в местных органах власти переводятся в ранг государственных служащих. В связи с этим конкурсная основа при назначении соискателей на госслужбу становится обязательной. Длительность конкурса на замещение должности генерального секретаря продлится 2 месяца, выборы других «секретарей» продлятся 3 месяца с момента объявления. Соответствующие пакетные поправки с нормативную базу уже утверждены правительством на прошлой неделе.

Несколько странным выглядит, что в измененном законе «О правительстве» выборный статус генсека даже не упоминается. «Генеральный секретарь правительства назначается на должность и освобождается от должности правительством и подчиняется непосредственно премьер-министру. Заместители генерального секретаря назначаются на должность и освобождаются от должности правительством», - гласит и новый регламент госканцелярии.

Правда, в законе «О государственной должности и государственной службе», как и в других нормативных актах, появились новые штатные единицы - генеральный секретарь правительства, заместитель генерального секретаря, генеральный государственный секретарь и государственный секретарь министерства, заместитель руководителя административного органа.

Также появилось дополнение, что «для замещения по конкурсу этих должностей, создаются постоянные комиссии, состоящие из семи членов – специалистов, выделяющихся своей деятельностью и опытом в публичном управлении, назначаемых правительством». Представить, как будут выделяться «своей деятельностью» члены комиссии, трудновато. Но это не суть важно.

В законе о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности, уточняется, что выбирать секретарей будут, исходя их критериев профессионализма, чтобы не было никаких сомнений в политической ангажированности должностей. Здесь же расписаны функциональные обязанности первых помощников и координаторов при министрах, которые все же останутся политическими фигурами. Число государственных секретарей устанавливается правительством по предложению министра».

Но, пожалуй, самую существенную, если не увесистую, часть изменений занимают правила начисления секретарям так называемых стимулирующих выплат к основному окладу. Иначе зачем же было огород городить…

Пакетными изменениями усиливается роль правительства по созданию подведомственных административных органов. Также, в отступление от положений статьи 60 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014, правительство наделяется полномочиями по перераспределению ассигнований между министерствами, другими подчиненными центральными органами и входящими в сферу их компетенции организационными структурами в случае изменения или принятия новых нормативных актов об организации и функционировании этих структур. А это уже, по мнению экспертов, самоуправство.