Ударный труд кабмина

Правительство на этой неделе обнародовало статистические результаты своей деятельности с начала нынешнего года. Результат должен впечатлить. Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, министры провели 21 заседание, по итогам которых было принято 523 решения. Еще 13 проектов были отклонены.

В правительственном коммюнике особо подчеркивается, что большинство принятых документов вытекают из обязательств Молдовы в рамках Плана действий по реализации Соглашения об ассоциации Молдова - Европейский союз. В том числе ликвидированы и «задолженности» прошлого года в этом плане.

Отчитавшись за предыдущую деятельность, правительство решило не сбавлять обороты. На очередном заседании в среду исполнительный орган утвердил ряд новых решений и постановлений по разным вопросам повестки дня.

Наиболее значимым из них представляется принятое кабмином положение о функционировании новых министерств, которое призвано конкретизировать статус, функции и сферы деятельности ведомств после их реорганизации.

Как уже не раз отмечалось, реорганизация правительства и сокращение числа министерств (как и чиновников, соответственно) будет сопровождаться повышением зарплат госслужащих. Как бы предвосхищая неизбежные упреки в связи с этим в адрес властей, премьер-министр Павел Филип поспешил дать необходимые разъяснения. «Речь идет не о простом повышении зарплат, а об эффективности использования предусмотренных средств. На основе экономии за счет сокращения числа госслужащих мы сможем предложить более высокие зарплаты тем, кто останется работать в центральных госучреждениях», - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

В продолжение реформы кабинет министров утвердил проект решения о создании Национального агентства общественного здоровья путем реорганизации ряда профильных учреждений. Новое агентство объединит Национальный центр менеджмента в здравоохранении, Национальный совет по оценке и аккредитации в системе здравоохранения, Национальный центр общественного здоровья и территориальные центры общественного здоровья. Ему также будут переданы компетенции в области контроля других учреждений в секторе здравоохранения. Процесс реорганизации всех этих структур должен быть проведен в течение двух месяцев.

Еще одним своим решением правительство утвердило проект закона о ратификации Рамочного соглашения между Республикой Молдова и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), подписанного в Кишиневе 21 июля 2017 года. После вступления в силу документа Молдова получит доступ к средствам корпорации для внедрения проектов в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и окружающей среды. Финансирование НЕФКО в основном предназначено для муниципальных или городских проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Претенденты могут рассчитывать на займы в размере до 5 млн евро на льготных условиях, возможна и грантовая составляющая финансирования.

На заседании кабинет министров также одобрил План управления гидрографической сетью бассейна реки Днестр на 2017-2022 гг. В числе изложенных в документе задач - предотвращение ухудшения состояния поверхностных и грунтовых вод, постепенное сокращение загрязнения и улучшение состояния водных объектов. Денежные ресурсы на эти цели будут выделены из государственного бюджета и из внешних фондов.

Чтобы привлечь больше доноров, правительство решило удвоить цен продуктового пакета для тех, кто готов поделиться своей кровью. Это даст возможность донорам покупать продукты, которые будут пополнять потери калорий. При представлении документа было подчеркнуто, что для обеспечения необходимого объема продуктов крови ежегодно нужны 80 000 доноров.