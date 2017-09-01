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Высокие награды

№ 31 (1197) 01 September 2017

По случаю 26-ой годовщины независимости Молдовы государственные награды были вручены ряду граждан республики и других стран. Как отмечается в наградных документах, лауреаты отмечены «за особые заслуги перед государством, долголетний плодотворный труд в различных областях, высокие профессиональные качества и активную общественную деятельность».

 

Высшей награды Молдовы – «Ордена Республики» - удостоены:

 

- Виктор Боршевич, доктор-хабилитат технических наук, профессор-университар, публицист, бывший посол РМ в Китае;

 

- Думитру Брагиш, премьер-министр РМ в 1999-2001 гг., депутат парламента (2005-2009 гг.), посол РМ в России (2015-2017 гг.);

 

- Виктор Гайчук, председатель Союза офицеров РМ, министр обороны (2001-2004 гг.), бригадный генерал.

 

Различные награды из рук президента страны Игоря Додона также получили директор предприятия Inatol-Agro из района Окница Ион Томайлы («Орден Почета»), и.о. доцента Тараклийского университета им. Григоре Цамблака Николай Куртев, член Академии Наук Борис Гаина, агроном AMG Kernel г. Сорока Валентин Тофанчук (все – орден «Gloria Muncii»).

 

В знак особой признательности за существенный вклад в консолидацию и расширение отношений дружбы и сотрудничества между государствами награды получили и ряд иностранных граждан. «Орден Республики» получил Владислав Гросул - доктор исторических наук из России, уроженец Молдовы. В августе 2016 г. в Кишиневе он представил книгу «Молдавские выходцы в России нового времени». Руководитель аппарата Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Михаил Кротов удостоен «Ордена Почета», как и журналист, политолог, публицист из ФРГ Александр Рар.

8630 Автор: По материалам пресс-релиза
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