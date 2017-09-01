Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


«День знаний» - день надежды...

№ 31 (1197) 01 September 2017

Вряд ли в нашей стране 1 сентября воспринимается сейчас и будет восприниматься в будущем иначе, как «День знаний». Ведь в череде различных праздников этот – особенный. Оптимистичный, вселяющий надежду и веру в лучшее будущее.

 

Хочется думать, что и для властей Молдовы — это повод позаботиться о подрастающем поколении, а не возможность для очередной пиар-акции. 

 

А для сотен тысяч родителей 1 сентября — это еще и серьезные хлопоты, расходы. Острый импульс задуматься о качестве знаний, навыков, будущей готовности их детей к сложностям «взрослой жизни». Ведь «посеешь цветок — вырастет цветок, посеешь сорняк — вырастет сорняк». Что в переводе с языка пословицы означает: хорошее образование — востребованная профессия — обеспеченное будущее. И человека, и страны. Важно, чтобы те, кто олицетворяет и представляет государство Республика Молдова, работали именно на такой результат.   

7760 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
БАРБАКАР HиколаеЗаместитель директора Института генетики и физиологии растений.
1961
КОТЕЛЬНИК АллаЭкономист.
1969
СТАШЕВСКАЯ АленаМенеджер.
1970
СТРЕЛЕЦ ВалериуВ июле-октябре 2015 премьер-министр РМ.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».