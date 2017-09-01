«День знаний» - день надежды...

Вряд ли в нашей стране 1 сентября воспринимается сейчас и будет восприниматься в будущем иначе, как «День знаний». Ведь в череде различных праздников этот – особенный. Оптимистичный, вселяющий надежду и веру в лучшее будущее.

Хочется думать, что и для властей Молдовы — это повод позаботиться о подрастающем поколении, а не возможность для очередной пиар-акции.

А для сотен тысяч родителей 1 сентября — это еще и серьезные хлопоты, расходы. Острый импульс задуматься о качестве знаний, навыков, будущей готовности их детей к сложностям «взрослой жизни». Ведь «посеешь цветок — вырастет цветок, посеешь сорняк — вырастет сорняк». Что в переводе с языка пословицы означает: хорошее образование — востребованная профессия — обеспеченное будущее. И человека, и страны. Важно, чтобы те, кто олицетворяет и представляет государство Республика Молдова, работали именно на такой результат.