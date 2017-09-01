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Отопительный сезон близок

№ 31 (1197) 01 September 2017

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) разработало постановление о поставках тепловой энергии. Характерно, что этот документ был утвержден административным советом НАРЭ еще в январе 2017 года, а вошло в силу только сейчас.

 

Цель документа — регулирование правовых отношений между теплоэнергетическими единицами и потребителями в отношении поставки и распределения тепловой энергии через систему централизованного теплоснабжения. Положение примен яется при проектировании и строительстве теплоустановок, подключении к сети, перерывах в поставке, а также в разрешении разногласий между поставщиками и потребителями.

 

В постановлении говорится, что юридические и физические лица вправе обратиться к поставщику для заключения договора на поставку тепловой энергии. Слово «вправе» подразумевает, что требование об обязательном подписании договора пока не введено.

 

Отдельный раздел документа касается прав и обязанностей сторон. Потребитель имеет право не только на бесперебойную поставку тепла, но и на доступ к измерительному оборудованию поставщика, используемого для расчетов в фактурах. Поставщик имеет право ограничивать или прекращать теплоснабжение за неоплату счетов-фактур, с предупреждением потребителя не менее чем за месяц. И главное: поставщик взимает пеню за несвоевременную оплату в размере, установленном по соглашению в договоре; а также может производить перерасчет потребленной энергии.

 

Следующий интересный пункт: установка, эксплуатация и обслуживание измерительного оборудования проводится за счет финансовых средств, предусмотренных в тарифах на тепловую энергию. Оплата за потребленную тепловую энергию, в том числе за горячую воду, осуществляется ежемесячно организацией, с которой у поставщика заключен договор.

 

В свою очередь, поставщик несет ответственность за несоблюдение параметров качества, согласно Закону №92 от мая 2014 года «О тепловой энергии и продвижении когенерации». Обязанность поставщика - восстановить параметры в течение одних суток после регистрации жалоб от потребителей.

 

Поставщик вправе ограничивать или прекращать теплоснабжение, если потребитель не оплатил счет-фактуру в течение 15 календарных дней после указанной предельной даты, но за исключением многоквартирных жилых домов.

 

Обязанность поставщика - вести учет петиций от потребителей и предоставлять агентству НАРЭ любую запрошенную информацию о жалобах, решениях, а также другие документы, необходимые для рассмотрения агентством перечисленных в петициях проблем.

 

По сути, постановление НАРЭ дает больше прав кишиневской компании «Termoelectrica» и поставщикам тепла в других населенных пунктах страны, одновременно ужесточая отношение к потребителям. Как заявил для «ЛП» председатель правления ЖСК Виктор Кожокару (бул. Дачия, сектор Ботаника), отношения с компанией «Termoelectrica» достигли критического уровня. «После того, как «Termocom» вошел в стадию банкротства и его объединили с другими предприятиями, исторические долги оставили за ассоциациями жильцов, - рассказывает он. - Плюс прибавились штрафные санкции. Но надо было сделать перерасчет долга! В 2005-2008 годах удалось выплатить штрафы и задолженности. И что?! После этого потребителям подняли тариф на теплоэнергию. Получается, мы идем по замкнутому кругу: текущая оплата уходит в счет погашения исторического долга, а денег ни у кого нет. Сейчас в Кишиневе имеются ассоциации жильцов, которым начислены долги по 18-20 млн леев».

 

- На мой взгляд, «Termoelectrica» сама себя загнала в ловушку, объявляя ассоциации жильцов банкротами и назначая в них управляющих, - продолжает Виктор Кожокару. - Теперь, когда поставщик подает иск в суд, получается, что он судится со своими же назначенцами? Что может сделать управляющий, опись имущества? К чему это приведет в конечном итоге: у людей с пенсией в тысячу леев будут забирать квартиры и выгонять на улицу? Накануне начала отопительного сезона ассоциации жильцов обращаются и в «Termoelectrica», и в НАРЭ. Нужно найти какой-то другой выход из ситуации, учитывая социальные аспекты и низкую платежеспособность населения».

5300 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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