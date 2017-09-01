Тендеры с ограничениями

В середине сентября 2017 года Управление электротранспорта Кишинева намечает провести тендер по закупке запчастей для троллейбусов, которые доукомплектовываются в связи с их переделкой на возможность движения без контактной электросети.

Речь идет о троллейбусах производства минского завода «Белкоммунмаш». Общая стоимость закупаемых запчастей составит 15 млн леев. Достойная сумма, за освоение которой могли бы бороться несколько конкурентов. Однако заявляют об участии в тендере всего одна-две компании. В чем же дело?

Дело – в скрытых нюансах, которые обнаруживаются практически при проведении любого более-менее значимого тендера в Молдове. В данном случае одно из основных требований для участников – поставщик запчастей должен иметь декларацию с завода-производителя о совместимости с троллейбусами. Казалось бы, требование хорошее. Но понятно, что завод-производитель дает эти декларации только тем, с кем уже работает. На практике это означает, что Управление электротранспорта отсекает от участия в конкурсе другие фирмы, которые, вполне возможно, предлагают лучшие оферты.

В качестве примера можно привести ситуацию с проведенным в 2015 году тем же Управлением электротранспорта тендером по закупке 390 кресел для работающих в Кишиневе белорусских троллейбусов. Одна из компаний, желающих участвовать в тендере, предложила продукцию российского завода «Сибеко» (г. Березовский, Свердловская обл.), который производит и поставляет кресла прямо на сборочный конвейер «Белкоммунмаш». Однако, авторизации от «Белкоммунмаш» у этой компании не было. В результате победила другая фирма, которая привезла в Кишинев те же самые кресла от «Сибеко», но по более высокой цене, поскольку произошла «накрутка» за счет нескольких посредников.

Независимые эксперты едины во мнении: когда в условиях тендера обозначены искусственные ограничения или «специальные» требования, это чаще всего сужает круг претендентов и сказывается на цене.

Аналогичная ситуация складывается и в отношении объявленного в августе 2017 года городским автопарком АП-2 тендера по закупке новых автобусов. На эти цели из муниципального бюджета выделена сумма в 20 млн леев. Однако сбор заявок на участие в тендере продлен с 25 августа до 15 сентября 2015 года. Как заявил гендиректор автопарка Якоб Капчеля, «причиной переноса сроков стала невысокая активность потенциальных участников».

Из неофициальных источников стало известно, что на данный момент в тендере намерены участвовать поставщики продукции автомобильного завода МАЗ (г. Минск) с автобусом МАЗ-203, а также Ликинского автобусного завода ЛиАЗ (г. Ликино-Дулево, Московская обл.), с автобусом ЛиАЗ-5292.

Однако, представители ЛиАЗ до сих пор сомневаются, есть ли смысл подавать заявку на участие в тендере из-за множества тех самых ограничений. А с точки зрения автопарка это будет провал, потому что по законодательству проводить конкурс с одним участником нельзя. Поэтому организаторы тендера вынуждены были продлить прием заявок до 15 сентября, чтобы попытаться найти еще участников.

Хотя для муниципального автопарка АП-2 отмена тендеров на закупку автобусов – не редкость. За последние три года попытки провести тендер предпринимались не менее 8 раз, но результат всегда оказывался нулевым. И каждый раз условия тендеров менялись: то автопарк хотел взять автобусы в аренду, то купить автобусы б/у, а сейчас намерен приобрести новые. Не удивительно, что любой поставщик много раз подумает – а надо ли ему участвовать в таких играх с постоянно меняющимися правилами, ведь подготовка требует определенных временных и финансовых затрат.

В нынешнем тендере на закупку автобусов от участника требуется представить финансовую гарантию в размере 1% от суммы сделки. Это нормально, в правилах проведения международных тендеров такое требование – обычная практика. На счет АП-2 надо перевести 200 тыс.леев, или же «заморозить» их на банковском счете. Однако в молдавских реалиях события развиваются медленно: тендерная комиссия может рассматривать оферты по 3-4 месяца. Исключить на столь длительный срок значительные суммы из оборота – накладно для участников.

Удивительно, но в условиях тендера не прописаны конкретное количество автобусов, которые планируется закупить, а также условия оплаты. При этом руководители АП-2 устно просят участников указать в оферте, что они согласны получить от автопарка оплату в размере одной трети от 20 млн леев сразу, а две трети – с отсрочкой в несколько лет. Ничего подобного в международной практике нет. Автопарк должен указать письменно: нужна такая-то отсрочка по оплате, на такой-то период.

Независимые эксперты обращают внимание на некоторые «странности» тендерного задания в отношении технических характеристик автобусов. В частности, в тендерной документации указано, что длина транспортного средства должна быть равна максимум 12 метров. Это равно длине автобуса МАЗ-203, и он точно подходит под условия конкурса. Если же будет 12,4 или даже 12,1 метра – такой участник условиям тендера не соответствует. Хотя жесткое ограничение по длине ничем не обосновано.

Согласно тендерной документации, коробка передач должна быть автоматической, 6-ступенчатой. Опять же, известно, что для городских условий вполне подходят 5-ступенчатые коробки передач. Высшая 6 передача вряд ли нужна водителям в условиях разбитых кишиневских дорог, здесь негде разгоняться до больших скоростей. Многие производители комплектуют автобусы 5-ступенчатой коробкой передач. Совпадение или нет, но в МАЗ-203 коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая.

Следующее «скользкое» место в тендерной документации – запрашиваемая мощность двигателя в диапазоне 210-230 кВт. Причем, если мощность находится в этом диапазоне, то участник конкурса получает 8 баллов, если больше – 4 балла, но если мощность составляет 201 кВт – то не получает ничего. Таким образом, от участия отсекаются сразу несколько производителей, преимущественно российских заводов.

Специалист по закупкам автотехники Раду Татару обратил внимание «ЛП» еще на одно несоответствие. В условиях записано, что автобус должен быть низкопольным, а задний мост - гипоидным. Но эти требования исключают друг друга, такая комбинация невозможна! В низкопольных автобусах применяется портальный мост, а если задний мост гипоидный – то автобус будет полунизкопольный. Сейчас это несоответствие никто не замечает. Но когда результаты тендера будут объявлены, никто не станет разбираться, что в технических условиях тендера была ошибка.

- Количество требований к потенциальным участникам тендера нужно уменьшить, - говорит Раду Татару. - Чем больше будет компаний из разных стран, желающих участвовать в конкурсе, тем ниже будет цена на автобусы, возрастет транспарентность конкурса, а в итоге выиграют все жители города. Задания на тендеры, которые проводят автопарк и троллейбусное управление, надо изменить. Достаточно нескольких требований: цена, вместимость пассажирского салона, расход дизтоплива или электроэнергии, транспортное средство должно быть низкопольным и соответствовать требованиям Евро-5. Этого достаточно. Другие дополнительные требования лишь отсекают потенциальных участников.

Независимые эксперты напоминают, что раньше в Агентстве по госзакупкам существовал отдел, который рассматривал жалобы участников различных тендеров. Но одно и то же учреждение не могло осуществлять госзакупки и рассматривать жалобы. Поэтому стала актуальной идея создать новое отдельное агентство по разрешению споров в госзакупках.

На сегодняшний день в Молдове агентство по разрешению споров еще не действует, а агентство по госзакупкам прежние функции по рассмотрению жалоб не выполняет. Что же делать участникам тендеров, проводимых троллейбусным управлением и автобусным парком? Обращаться с жалобами к самим организаторам конкурсов? Есть и другой вариант - обратиться с иском в суд. Но даже если выиграть судебный процесс, то к тому времени победитель тендера уже будет назван...

Как сообщил для «ЛП» заместитель министра финансов Юрий Чичибаба, технически Национальное агентство по разрешению споров уже существует: в июле 2017 года парламент утвердил состав нового агентства: генерального директора Виорела Мошняга (прежде он занимал должность гендиректора Агентства по госзакупкам) и шести его советников. Ранее, еще в декабре 2016 года, был утвержден парламентом регламент работы данного агентства, в том числе процедура приема жалоб от участников тендеров. Новому агентству выделено помещение, имеется юридический адрес. В ближайшее время они должны официально начать прием жалоб.

- Необходимо коренным образом менять старую систему организации тендеров, - заявил Юрий Чичибаба. - Обязательно должна соблюдаться возможность подавать оферты в электронном виде, обеспечена максимальная прозрачность, чтобы все участники доверяли результатам конкурса. Также, должна быть предусмотрена возможность подавать жалобы в электронном виде. Не исключено, что представители зарубежных компаний еще не знают о создании нового агентства. Если кто-то из них не согласен с условиями проведения тендера, то уже сейчас может обратиться в Национальное агентство по разрешению споров.