Валютный рынок в ожидании «руки помощи», которую ему должен протянуть Национальный банк в виде активного приобретения валюты.

Профессиональные участники рынка, опрошенные во вторник утром корреспондентами агентства «ИНФОТАГ», говорят, что «рынок в буквальном смысле слова завален валютой - долларами и евро».

«Банки напичканы валютой, растет предложение наличных долларов и евро, что демонстрирует последний всплеск перед затишьем предложения наличной валюты, которое традиционно наступает в сентябре. Сейчас просто необходимы покупки валюты НБМ, чтобы не допустить резкого укрепления курса молдавского лея», - сказал дилер одного из банков.

По мнению участников рынка, регулятору следовало бы сделать «последнее усилие в августе», скупив в резервы излишки валюты на рынке.

Комментируя решение Исполнительного комитета НБМ, снизившего на 0,5% базовую ставку, профессиональные участники рынка в первую очередь отмечают уверенность НБМ в его краткосрочных прогнозах уровня инфляции.

«НБМ дал сигнал рынку капитала, который свидетельствует, что процесс снижения процентных ставок по привлечению ресурсов следует продолжать, что положительным образом должно будет отразиться в последующем и на процентных ставках по кредитам, которые, без всякого сомнения, на предстоящий период будут с однозначной цифрой - ниже 10% в национальной валюте», - отметил собеседник агентства.

Некоторые участники рынка обратили внимание на то, что сохранением без изменения обязательных резервов в молдавских леях на уровне 40% и в валюте - на уровне 14%, регулятор рынка демонстрирует его обеспокоенность чрезмерно высокой текущей ликвидностью банков, среднее значение которой по системе составляет 55%.

«С этой озабоченностью регулятора следует увязывать его невмешательство в ситуацию на валютном рынке, из-за чего банки и просят «руки помощи» НБМ в покупках валюты. Но большими приобретениями валюты НБМ наращивает денежную массу, которая оказывает излишнее давление на инфляцию, значение которой в коридоре 5% плюс-минус 1,5% являются стратегической задачей банка», - отмечают валютные дилеры.

Министерство финансов получило в бюджет на аукционе во вторник 209 млн леев ($11,7 млн) от размещения государственных ценных бумаг.

Эмитент предложил к размещению 170 млн леев. Спрос со стороны банков превысил 321 млн леев, что существенно больше предыдущего аукциона недельной давности. Доходность по размещенным ГЦБ составила в среднем 6,26-6,63%, что чуть ниже аналогичных показателей на аукционе 23 августа, когда процентные ставки доходности равнялись 6,31-6,59%. Такая тенденция, по мнению аналитиков, продолжится и в дальнейшем по причине избыточной ликвидности у банков и стагнации в кредитовании.