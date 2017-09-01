Стагнация социального прогресса

Молдова занимает 71-ое место среди 128 стран по рейтингу индекса социального прогресса - 2017, поднявшись на одну позицию по сравнению с результатом предыдущего года.

Как свидетельствует официальный отчет исследования международной организации Social Media Imperative, «наиболее сильными сторонами социального прогресса в Молдове являются личная безопасность граждан (41 место), доступность продуктов питания и базовых медицинских услуг (48), доступ к информации и услугам связи (51), соблюдение прав человека (59)».

Наиболее проблемными областями РМ остаются доступность жилья (122 место), свобода выбора (121) и общественная толерантность (109 место), причем в основном к представителям сексуальных меньшинств и иммигрантам. Другая слабая сторона - качество окружающей среды (103). По уровню коррупции республика занимает 93 место, а по уровню доступа к начальному образованию - 90 строчку

«Наиболее высокий уровень социального прогресса - в Дании (1 место), Финляндии (2) и Исландии (3). Наиболее низкие показатели в Чаде, Афганистане и Центральной Африканской республике. Страны соседи Молдовы - Румыния и Украина, - занимают 44 и 64 место соответственно», - делают вывод авторы исследования.

Публикация индекса социального прогресса проводится ежегодно с 2013 г. Social Media Imperative.