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Новая стратегия ЕБРР

№ 31 (1197) 01 September 2017

Стратегия по сотрудничеству ЕБРР с Молдовой на 2017-2022 гг. будет принята советом директоров банка 9 ноября. Об этом говорилось на встрече вице-премьера, министра экономики и инфраструктуры Октавиана Калмыка с представителем ЕБРР в Молдове Дмитрием Гвиндадзе и его командой.

 

Как отмечается в пресс-релизе министерства, они обсудили ход внедрения в РМ проектов, финансируемых ЕБРР, особенно в области энергоэффективности, инфраструктуры, транспорта, а также возможности улучшения координации совместных действий и мониторинга за реализацией проектов и запуском новых.

 

Вице-премьер отметил важность внедряемых при содействии ЕБРР проектов для национальной экономики и подтвердил открытость к инициации новых, направленных на повышение благосостояние людей и развитие государства. Дмитрий Гвиндадзе, со своей стороны, подтвердил готовность ЕБРР и в дальнейшем поддерживать основные инфраструктурные проекты в РМ, а также сообщил о предстоящих визитах представителей банка в целях расширения сотрудничества.

 

По его словам, уже 25-27 сентября ожидается приезд в Кишинев исполнительного директора ЕБРР по экономике, политике и правлению Маттиа Романи. Он намерен обсудить аспекты стратегии взаимного сотрудничества на 2017-2022 гг., касающиеся развития и роста экономики республики.

8150 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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