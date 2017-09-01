Интеграция, а не ассимиляция

Процесс интеграции нацменьшинств в общество не должен превращаться в ассимиляцию, - считает депутат Бундестага, представитель правительства Германии по делам мигрантов и национальных меньшинств Хартмут Кощик.

Он сказал на прошедшем 29 августа в Кишиневе круглом столе «Интеграция и защита прав национальных меньшинств», что «у ФРГ очень большой опыт в данной сфере».

«Одна из важнейших проблем для нацменьшинств и мигрантов - это обучение языкам. Главное, чтобы представители меньшинств могли качественно выучить немецкий язык, но одновременно не забыть свой родной язык. Билингвизм положительно влияет на развитие интеллекта, по результатам исследования уровень образованности у мигрантов во втором поколении выше, чем у коренных немцев», - сказал Хартмут Кощик.

Депутат говорит, что в Германии существует большое количество детских садов и школ с обучением на двух языках. Важно, что не только граждане, но государство заинтересовано в сохранении билингвизма. Знание языков незаменимо в развитии международных отношений, в том числе и торгово-экономических.

«Делами нацменьшинств в первую очередь занимается не федеральное правительство, а руководство федеральных земель - это позволяет обеспечить быстрое решение вопросов диаспор. В местах компактного проживания меньшинств все знаки и обозначения дублируются на родном языке диаспоры. Это же касается и ведения документации», - отметил Кощик.

Он указал на важную роль Евросоюза в делах национальных меньшинств: «Существует инициатива ЕС - Minority safe pack, направленная на укрепление законодательства, защищающего и поддерживающего представителей меньшинств во всех странах ЕС», - заметил он.

Депутат Либерально-демократической партии Молдовы Вадим Пистринчук сказал, что «молдавским властям необходимо воспользоваться опытом европейских государств в области интеграции национальных меньшинств, так как в РМ этот вопрос очень часто является темой для спекуляций. Отношения между национальностями - постоянная тема многих политических дискуссий, но дальше слов дело не идет», - считает он.

Председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим взаимоотношениям Молдовы Владимир Цуркан сообщил, что «правительство РМ рассматривает политику нацменьшинств, как раз как процесс ассимиляции».

«Существует дискриминация на языковом уровне - в первую очередь, это касается документации без дублирования на русский», - сказал он.

По словам депутата, «еще в декабре была утверждена новая Стратегия интеграции национальных меньшинств в Молдове. Но на этом все закончилось. Я задавал вопрос лично премьеру Павлу Филипу, и он обещал разобраться, но до сих пор ничего не сделано», - отметил депутат-социалист.

«В Молдове прекрасное законодательство, но на деле оно не работает. К сожалению, процесс выполнения всех вопросов, в том числе и по делам нацменьшинств, зависит от политической воли. Но принятием решений занимается сейчас власть, у которой этой воли нет», - отметил Цуркан.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский сообщил, что «в РМ очень остро ощущается проблема межэтнических отношений». «Разделение между национальностями вызвано политикой партий, которые намеренно идут на это в своих узких интересах», - сказал он.