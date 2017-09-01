Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Интеграция, а не ассимиляция

№ 31 (1197) 01 September 2017

Процесс интеграции нацменьшинств в общество не должен превращаться в ассимиляцию, - считает депутат Бундестага, представитель правительства Германии по делам мигрантов и национальных меньшинств Хартмут Кощик.

 

Он сказал на прошедшем 29 августа в Кишиневе круглом столе «Интеграция и защита прав национальных меньшинств», что «у ФРГ очень большой опыт в данной сфере».

 

«Одна из важнейших проблем для нацменьшинств и мигрантов - это обучение языкам. Главное, чтобы представители меньшинств могли качественно выучить немецкий язык, но одновременно не забыть свой родной язык. Билингвизм положительно влияет на развитие интеллекта, по результатам исследования уровень образованности у мигрантов во втором поколении выше, чем у коренных немцев», - сказал Хартмут Кощик.

 

Депутат говорит, что в Германии существует большое количество детских садов и школ с обучением на двух языках. Важно, что не только граждане, но государство заинтересовано в сохранении билингвизма. Знание языков незаменимо в развитии международных отношений, в том числе и торгово-экономических.

 

«Делами нацменьшинств в первую очередь занимается не федеральное правительство, а руководство федеральных земель - это позволяет обеспечить быстрое решение вопросов диаспор. В местах компактного проживания меньшинств все знаки и обозначения дублируются на родном языке диаспоры. Это же касается и ведения документации», - отметил Кощик.

 

Он указал на важную роль Евросоюза в делах национальных меньшинств: «Существует инициатива ЕС - Minority safe pack, направленная на укрепление законодательства, защищающего и поддерживающего представителей меньшинств во всех странах ЕС», - заметил он.

 

Депутат Либерально-демократической партии Молдовы Вадим Пистринчук сказал, что «молдавским властям необходимо воспользоваться опытом европейских государств в области интеграции национальных меньшинств, так как в РМ этот вопрос очень часто является темой для спекуляций. Отношения между национальностями - постоянная тема многих политических дискуссий, но дальше слов дело не идет», - считает он.

 

Председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим взаимоотношениям Молдовы Владимир Цуркан сообщил, что «правительство РМ рассматривает политику нацменьшинств, как раз как процесс ассимиляции».

 

«Существует дискриминация на языковом уровне - в первую очередь, это касается документации без дублирования на русский», - сказал он.

 

По словам депутата, «еще в декабре была утверждена новая Стратегия интеграции национальных меньшинств в Молдове. Но на этом все закончилось. Я задавал вопрос лично премьеру Павлу Филипу, и он обещал разобраться, но до сих пор ничего не сделано», - отметил депутат-социалист.

 

«В Молдове прекрасное законодательство, но на деле оно не работает. К сожалению, процесс выполнения всех вопросов, в том числе и по делам нацменьшинств, зависит от политической воли. Но принятием решений занимается сейчас власть, у которой этой воли нет», - отметил Цуркан.

 

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский сообщил, что «в РМ очень остро ощущается проблема межэтнических отношений». «Разделение между национальностями вызвано политикой партий, которые намеренно идут на это в своих узких интересах», - сказал он.

8220 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
БАРБАКАР HиколаеЗаместитель директора Института генетики и физиологии растений.
1961
КОТЕЛЬНИК АллаЭкономист.
1969
СТАШЕВСКАЯ АленаМенеджер.
1970
СТРЕЛЕЦ ВалериуВ июле-октябре 2015 премьер-министр РМ.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Compania franceză EDENRED este pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova
Уверенная поступь «Ungheni-Business»
Район Криулень: от столицы до Днестра
«Рай» для инвесторов
Microsoft Office 365 в абонементах Orange для бизнеса
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».