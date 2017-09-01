Юбилей фестиваля, или «кровь» в жилах Макбет…

В Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу с 8 по 17 сентября пройдет XXV юбилейный Международный фестиваль, носящий имя великой певицы. В этом году он совпадает с 60-летием основания театра.

В 1966 году на первом Международном конкурсе Миуры Тамаки в Японии Мария Биешу была признана лучшей Чио-Чио-Сан мира. Именно оперой Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» и откроется фестиваль 8 сентября. «В главной женской партии «Мадам Баттерфляй» выступит уроженка Молдовы, ныне представительница США Инна Лось, - рассказывает музыкальный критик Елена Узун. - Партию Пинкертона исполнит солист театра имени Н. Сац Руслан Юдин (Россия). Увидим на сцене также Татьяну Вырлан (Сузуки) и Владимира Драгоша (Шарплес). За пультом – неизменный участник фестиваля, наш земляк Александр Самоилэ, успешно выступающий в оперных театрах Украины, Турции и России».

Продолжится фестиваль 9 сентября блистательным балетом Л. Минкуса «Дон Кихот». В главных ролях — уроженец Молдовы, солист Государственного балета Берлина Дину Тамазлыкару (Базилио) и представительница России Анастасия Лименько (Китри). Следующая в программе - опера П. Чайковского «Евгений Онегин». Исполнители: Евгений Онегин – Андрей Жилиховский (Россия), Татьяна - Анастасия Кушнир (Молдова), Ленский – Павло Толстой (Украина-Польша). Дирижирует главный дирижер Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу Андрий Юркевич.

Поклонники творчества П. Чайковского 12 сентября также смогут посмотреть «Лебединое озеро». Спектакль идет с участием наших земляков, а ныне солистов Одесской оперы - Марии Полюдовой и Владимира Статного. Дирижирует Алексей Баклан (Украина). В 2017-м году исполняется 140 лет со дня премьеры «Лебединого озера». Спектакль впервые был показан на сцене Большого театра в постановке Венцеля Рейзингера. Вторая постановка была осуществлена в 1895-м в Мариинском театре в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Шекспировские страсти

Премьерная постановка оперы Дж. Верди «Макбет прозвучит 13 сентября. Верди боготворил творчество Шекспира, считая его произведения недосягаемой вершиной в искусстве. И обратился к нему дважды в операх «Отелло» и «Макбет». «Отелло» уже третий сезон успешно идёт на молдавской сцене. В июне 2017 года состоялась премьера оперы «Макбет».

«Макбет» — одно из первых произведений Верди, столь глубоко затрагивающее глубины человеческой психики. «Именно драматический актерский талант в «Макбете» композитор ставил превыше всего, - подчеркивает музыкальный критик. - Потому премьера оперы «Макбет» представлена в трактовке итальянского режиссера Андреа Баттистини, подготовившего и последнюю премьеру «Отелло» в Молдове. Сценография Юрия Матей, хореограф - Aдa Симона Тотаро (Италия), костюмы Анастасии Спэтару».

В свою очередь, режиссер Андреа Баттистини признал, что история «Макбета» для него, прежде всего, это «Он и Она», то есть драма двух людей. И уже потом - шотландское королевство и кровавая история восхождения на престол семейства Макбетов. Сценограф Юрий Матей отметил, что «Макбет» - сложнейшая работа, набиравшая обороты от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю. «Это живой организм, запускающий мощные неведомые стихийные силы. Очень важна в спектакле идея мистического круга как символа вовлечения героев в роковую спираль неизбежности. Они входят в ситуацию, возможно, и с благими намерениями, но дальнейший ход событий им не подвластен. Семья Макбетов становится парой марионеток, которой управляет чудовищное сплетение событий. И это самые мощное столкновение сил из тех, что были призваны в операх Верди».

Родика Пичиряну, леди Макбет: «Главная тема – это отношение к жизни при сильном желании властвовать. И на что способен или не способен человек во имя власти. Леди Макбет - персонаж, сконцентрировавший в себе все мировое зло! И как в этом существовать несколько часов на сцене – главная проблема. У меня много помощников – оркестр, хор, солисты из Молдовы и Болгарии, режиссер из Италии – это прекрасный ансамбль и бесценный опыт для каждого из нас, потому что главное, что нас объединяет – это музыка».

Исполнитель партии Макбета на премьерном спектакле в июне баритон из Варны Пламен Димитров впервые сотрудничал с молдавским театром. И очень доволен работой с коллегами. «Все — профессионалы высокого уровня. Думаю, что наше произведение понравилось зрителям. В опере «Макбет» пою не впервые — выступал в Варне и Пловдиве. Эта партия очень сложна и вокально, и драматически. Макбет — фигура трагическая: хороший воин, замечательный человек, попавший под влияние жены. Он совершил преступление, которое в корне изменило его личность, доставило душевные муки. По сути, он пошел против своей натуры».

Постановки в Варне, Пловдиве и Кишиневе, конечно, разные: все зависит от режиссера. Солист считает, что главное для этой оперы — соблюсти классические каноны. «По моему мнению, «Макбет» в модерновом духе, как привыкли сейчас ставить классические постановки, не должен быть. Режиссер Андреа Баттистини сделал отличную классическую постановку».

Сопрано Анжела Пихут призналась, что работа над партией Макбет была для нее очень интересна. «Это большой вызов — сыграть негативную роль. До леди Макбет у меня не было отрицательных персонажей. Наверняка мы все содержим в себе негативные качества, но именно в леди Макбет они наиболее проявились. Очень сложная партия в вокальном плане, но, надеюсь, я с этим справилась. Вообще, партии Верди подходят определенным певцам, они не универсальны. Мне нравится чувствовать себя частью не только оперного, но и драматического театра. Разумеется, мы, как солисты, созданы для оперы. Но режиссер Андреа Баттистини из нас творит драму».

Владимир Драгош рассказал, что спектакль «Макбет» впервые должен был быть поставлен лет 25 назад, когда главным дирижером театра был Александр Самоилэ. «Я исполнил арию из оперы, и предложил ему этот очень сложный, но интересный материал. Для постановки был приглашен известный российский режиссер Александр Титель. Начали работу, даже были закуплены костюмы. Но из-за финансовых трудностей все прекратилось. Главная тема спектакля - узурпации власти. Эта проблема актуальна со времен Шекспира в любом коллективе, в любом государстве. И не решаема до сих пор. Я посмотрел два финала спектакля: у Шекспира и у Верди. У композитора он более выражен: восстание, мощный хор производит столь сильное психологическое впечатление на зрителей, что они встают. В спектакле очень сложны хоры и две партии: леди Макбет и самого Макбета. Как мы говорим — «кровавые». И спектакль очень труден психологически. Невероятно сложно солистам подняться до такого уровня, чтобы суметь выразить драму, заложенную в произведении. Практически половина спектакля построена на мистификации. И не все театры решаются на эту постановку. У режиссера Андреа Баттистини в первую очередь привлекает знание материала, владение языком».

«На самом деле магический круг драмы не самостоятелен - он не оторван от вязкой паутины действия. Нам только кажется, что короли управляют страной. Они вовлечены в жестокую игру, результат которой изначально непредсказуем. Запутавшись в паутине террора и мести, властители погрязают в тяжелейшей цепи кармических обстоятельств, вовлекая туда и позитивные силы, и обычных граждан, - акцентирует внимание Елена Узун - В итоге террор завершается ответным террором, безумие леди Макбет передается ее супругу, и смерть порождает смерть». На фестивальном спектакле в партии Макбета – Юрий Гыскэ. Леди Макбет – Родика Пичиряну. Банко – Юрий Маймеску. Дама – Анна Морарь. Макдуф – Ион Тимофти. Дирижер - Николае Доготару.

Возвращение к истокам

В программе фестиваля также «Пиковая дама», которая прозвучит 15 сентября. Возвращением одной из лучших опер П. Чайковского на молдавскую сцену мы обязаны режиссеру Элеоноре Константиновой. «Пиковая дама» - спектакль яркий, мощный, будоражащий умы, притягивающий экспрессией. Он влияет на судьбы как актеров, так и зрителей.

16 сентября - опера Дж. Верди «Аида» — одна из самых эффектных постановок театра. И, пожалуй, самый монументальный проект режиссера Михая Тимофти. «Атмосфера Египта того времени, взаимоотношения между правящей кастой, народом и рабами - все то непростое и неоднозначное переплетение конфликтных линий. Любовный треугольник Амнерис-Аида- Радамес накладывается на конфликт власти и вражду племен. Носитель идеи свободы Амонасро - символ протеста. Но и любовь протестует против людской вражды и жестокости жрецов. Жизнь непредсказуема, она постоянно противоречит законам общества и устоям веры». Роли в спектакле исполняют: Аида – Драгана Радович (Сербия), Радамес - Ахмед Агади (Россия). Дирижер – Мануэль Бусто (Испания).

Фестиваль завершит 17 сентября гала-концерт с участием труппы театра и гостей фестиваля.