«Trabo Plus» запустила третью сеть

Компания «Trabo Plus», которой принадлежат ресторанные сети «Andy`s Pizza» и «La Placinte», реализовывает новый проект — сеть ресторанов «Andy`s food market». Три таких заведения были открыты в Кишиневе, еще одно — в Бухаресте. В обоих случаях речь не идет о франшизе: все новые точки компания запускает самостоятельно.

В Кишиневе «Andy`s food market» занял три объекта — на пересечении улиц Крянгэ и Кока, на бул. Дачия и в здании Национального театра оперы и балета. Следующий ресторан откроется в помещении бывшего кафе «Green Hills Nistru» на углу бул. Штефана чел Маре и Эминеску. Место очень хорошее, но очень дорогое. Порядка 400 кв. м (плюс подвал) долго и нудно сдавались по 32 евро без учета НДС и коммунальных платежей. Помещение присматривали под магазин проекта «Din inima - branduri din Moldova», однако цена вопроса оказалась неподъемной.

В администрации «Trabo Plus» отметили, что речь идет о новом ресторанном концепте с открытой кухней и shop-зоной, где посетители могут купить высококачественные продукты питания после завершения трапезы. Речь идет об итальянских сырах и пасте, молдавских винах («Vinaria Purcari», «Et Cetera», «Chateau Vartely»), кофе и чаях, овощах и фруктах, выращенных в хозяйстве «Trabo Plus» в пос. Гидигич и проч. Все товары попадают в магазины новой сети на конкурсной основе.

Формат «food market» дословно означает «продовольственный рынок», когда посетителям предлагают купить ресторанное сырье. Оно часто бывает фермерским, эксклюзивным или из категории «био». Как правило, фуд-зоны открывает продовольственный ритейл: такая точка позволяет познакомиться с продукцией кулинарии магазина, убедиться в свежести и качестве товара и принять решение о покупке. Для премиальных супермаркетов, делающих упор на гастрономию, наличие ресторанной зоны является частью имиджа. Это дополнительный сервис, позволяющий посетителю комфортно передохнуть. Его практикуют сети «Metro», «Kaufland», «Ikea». Интереснейший пример — у российской ресторанной группы «Ginza Project», которая открывает «Фермер Базар» в дорогих торговых центрах.

В данном случае ситуация противоположная, что отразится на гастрономическом реноме новой сети. Кухня в «Andy`s food market» - многонациональная, в ней собран ряд кулинарных хитов нескольких стран: русские блины, итальянские пицца и паста, греческая пита, американские бургеры и др. Цены более высокие, чем в двух родственных сетях, но остаются в категории средних. По словам руководства компании, новый формат будет развиваться преимущественно в Кишиневе и крупных городах Румынии.

«Trabo Plus» была первой молдавской компанией, которая предложила франчайзинг «Andy`s Pizza» и «La Placinte» местным рестораторам. Цена вопроса варьирует в пределах 10 тыс. евро за паушальный взнос, без учета НДС, роялти в размере 6%, плюс рекламный взнос в 1% от оборота. В Румынию компания зашла самостоятельно, открыв с 2014 года 10 сетевых заведений. Еще три ресторана «La Placinte» (в Бухаресте, Плоешть и Яссах) работают по франчайзингу. Концепт «Andy`s Pizza» в соседней стране не пошел, и единственную такую точку в Брашов компания закрыла.

В Молдове у нее действуют 40 собственных ресторанов обеих сетей. По франшизе работают 4 заведения, два из которых — на юге республики. Оба формата - «La Placinte» и «Andy`s Pizza» - сохранятся и продолжат свое развитие как в Молдове, так и за рубежом. Объекты действующих сетей не будут перепозиционированы в «Andy`s food market». Под этот проект подыскиваются новые помещения на оживленных улицах и микрорайонах столицы.