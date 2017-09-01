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На месте «Tiffany» - новый «Entourage»

№ 31 (1197) 01 September 2017

Любопытный проект был реализован в историческом центре столицы: рядом с театром «Licurici» открылся новый ресторан «Entourage». На этом месте проводился не один гастрономический эксперимент, но на этот раз, похоже, дело заладится.

 

В ресторанном бизнесе нередко бывает, что даже при хорошей дислокации проект пробуксовывает. Так уже дважды случалось с объектом на данном пятачке на ул. 31 августа. Когда-то здесь размещался не самый успешный кишиневский клуб «Galaxy». Затем строение было арендовано ресторанной группой «Dor», которая 2,5 года держала его «про запас». В конце 2015 года компания открыла ресторан «Tiffany`s Cafe» - последний свой громкий проект в Молдове. Он был запущен в круглосуточном формате, и по замыслу должен был ассоциироваться с Нью-Йорком и его международной кухней для тех, кто живет активной жизнью мегаполиса. Это был эффектный, но довольно странный «стартап», учитывая специфику кишиневского ресторанного рынка. Предполагался запуск службы доставки «Room Service» и собственной службы такси с парком автомобилей премиум-класса. Все работало на то, чтобы франшизу «Tiffany» удачно продать. Особая ставка делалась на румынских инвесторов, но соседи предложение отклонили, и «Tiffany» закрылся.

 

Объект пустовал полгода и за это время заинтересовал владельцев «Codru Restaurant». После продажи гостиницы «Codru», новый владелец - Moldova Agroindbank - не планировал сдавать часть помещений в аренду. Старейшее заведение, действующее с 1974 года (комплекс был открыт к 50-летию МССР), осталось без «насиженного» места. Для переезда требовался объект в том же историческом центре, вблизи от основных достопримечательностей и подъездных путей. Бывшая площадка «Tiffany» оказалась более-менее подходящей, и после ее незначительной реконструкции туда перевезли все ресторанное хозяйство «Codru».

 

Старое название решили не сохранять. Новый проект назвали «Entourage»: ресторан работает круглосуточно и специализируется на средиземноморской кухне. Должность шеф-повара занимает Стас Рогальский, который не один год управлял кухней «Codru». Директором назначен Теодор Бырса, бывший управляющий ресторанами отеля «Nobil».

 

В этом проекте сохранено подразделение кейтеринга, которое всегда считалось «фишкой» «Codru». На рынке выездного ресторанного обслуживания он входил в первую тройку игроков, и после смены вывески позиций не сдал. Служба кейтеринга также разместилась в бывшем «Tiffany», и первый выезд с нового места был осуществлен на фестиваль «Gustar».

5410 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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