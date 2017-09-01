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Чем ниже цены, тем меньше «портфель»

№ 31 (1197) 01 September 2017

В Агентстве по лекарствам отрапортовали о 13-процентном снижении цен на 180 наименований лекарств. В условиях укрепления молдавского лея, этот факт особенно обнадежил, тем более, что подешевели большинство из 238 препаратов, зарегистрированных за последний месяц в Национальном каталоге цен.

 

В списке оказались анальгетики, антибиотики, иммуностимуляторы, антидепрессанты. Около 42% этой продукции была импортирована из СНГ, порядка 38% - из стран Евросоюза. Для 40 медикаментов цены были зарегистрированы впервые, для 9 – не изменились, и только для 2 препаратов они увеличились. Стоимость еще 7 лекарств-дженериков была пересмотрена в связи с регистрацией оригинальных препаратов.

 

Всего в каталог включено 4,2 тыс. наименований лекарств. Из них регулярно поставляются на рынок не более 3 тыс. Другими словами, в натуральном выражении рынок сокращается, и оборот аптечной розницы уже не превышает 160 млн евро в год.

 

По данным импортеров, цены на лекарства снижаются последние три года, в среднем, на 5-10% (в иностранной валюте). Наиболее заметным это было весной прошлого года, когда розничная стоимость 2 тыс. препаратов снизилась от 15% до 40%. Причиной стало введение новой методологии применения торговой надбавки, которая варьирует от 11% до 25% (вместо ранее установленных 25%). Образовался лекарственный дефицит, поставки урезали большинство импортеров.

 

В итоге, Агентство по лекарствам ввело упрощенную процедуру выдачи авторизаций, и доля некоторых лекарств (пр-во Швеции, США, Канады, Японии и Австралии) выросла с 57% до 70%. За год Агентству удалось авторизировать 1028 медикаментов, из которых 639 — дженерики, 203 — оригинальные препараты и 186 — из раздела гомеопатии и лечебных трав.

 

Статистика за первое полугодие еще не представлена. Но в Агентстве отмечают, что цены на лекарства снижались трижды — в апреле, когда 400 препаратов подешевели на 3,8%, в мае (минус 5% от цены 230 лекарств) и в июле (минус 10% от цены 380 лекарств). При этом «за кадром» остается тот факт, что в нынешнем году брендовый портфель поставщиков сократился, в среднем, на 15% из-за ценовой политики государства.

5180 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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