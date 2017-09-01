Правовой статус налоговых разъяснений

Нечеткость молдавского налогового законодательства давно стала притчей во языцех. ГНС старается «смягчить» ее т.н. разъяснениями. Это устные (через колл-центр) и письменные ответы налоговиков на запросы налогоплательщиков, а также письма на сайте ведомства в рубрике «Обобщенная база налоговой практики» (ОБНП).

В этом ряду следовало бы рассматривать и введенные в НК с 1 января 2017 года положения о предварительном индивидуальном налоговом решении, но так как они еще не действуют, говорить о них преждевременно.

Письма ГНС разъясняют динамику изменения налогового законодательства и обеспечивают единство правоприменительной практики, в них изложена позиция службы в спорных и противоречивых ситуациях. В Налоговом кодексе даже прописано правило: «лица, ошибочно исчислившие налоги (пошлины) и/или сборы, согласно ошибочным письменным разъяснениям налогового органа, освобождаются от ответственности за их занижение, неправильное исчисление или неуплату» (статья 234(4) НК). Специалисты в связи с этим советуют налоговикам, по мере изменения законодательства (когда ответ уже устарел), указывать, на какой период это разъяснение ГНС действует.

«С позицией налоговиков можно соглашаться или не соглашаться, но налогоплательщик, по крайней мере, представляет реакцию Налоговой службы на свои действия в конкретной неоднозначной ситуации, - констатирует Сергей Темрин, директор аудиторской фирмы «Концепт». – Так что ответы от ГНС сегодня - самый дешевый и доступный способ снижения налогового риска. Не нужно обращаться за предварительным индивидуальным налоговым решением (стоимостью в 30 тыс. и 60 тыс. леев - в зависимости от статуса налогоплательщика) или платным разъяснением аудиторской фирмы».

К сожалению, качество ответов налоговиков оставляет желать лучшего, констатируют специалисты. Раньше телефонные консультации хорошо «работали», теперь их в колл-центре сложнее получить. Устные ответы на сложные вопросы приходится ждать долго, в письменных, как правило, разъясняющие ограничиваются ссылкой на статью Налогового кодекса и не проливают свет на неоднозначную, по мнению налогоплательщика, налоговую ситуацию. Кроме того, грешат излишним теоретизированием. Часто вместо ответа «да» или «нет» дается указание на статью НК, из которой налогоплательщик должен сам сделать вывод. А письма, размещенные на сайте ГНС, не имеют достаточной правовой силы.

Несколько лет налоговики пытались провести через Закон о статусе ГНС положения о наделении ее полномочиями по толкованию налогового законодательства, но он так и не был принят. Большую часть его статей перенесли в НК, и за налоговой службой осталась функция по озвучиванию ею официальной позиции по спорным вопросам. «Недостаточная правовая регламентация статуса официальных разъяснений налоговых органов привела к тому, что такие разъяснения не предоставляют налогоплательщику достаточных гарантий исключения негативных налоговых последствий по той или иной хозяйственной операции, - говорит Сергей Темрин. - По сути, разъяснения носят характер ненормативных правовых актов».

В ГНС также подчеркивают, что нормативным документом эти письма не являются, и закон они не трактуют. «Прерогатива толкования налогового законодательства остается за парламентом. В НК определено, что его трактовку должен осуществлять законодательный орган через органический закон, - говорит замначальника ГНС Юрий Ликий. – Согласно закону о петициях, ГНС в индивидуальном порядке отвечает на запросы налогоплательщиков. А письма – это наши действия по популяризации налогового законодательства, в соответствии с положениями НК. Мы их вывешиваем на сайте, и они обязательны только для налоговиков».

«В результате налоговые инспекторы оказываются «между двумя огнями», поэтому им проще «отписаться» и отослать налогоплательщика к статьям НК или ответить, что запрос передан в профильную парламентскую комиссию, - комментирует ситуацию директор аудиторской компании GR&TI Татьяна Гриник. – Потому что грань между разъяснением и толкованием провести очень сложно. С другой стороны, так как закон несовершенен, часто разъяснительные подзаконные акты оказываются выше законодательных норм. Из-за того, что они часто меняются, налогоплательщик страдает. А суды, как правило, становятся на сторону налоговой службы. К сожалению, у нас все еще нет специалистов по налоговому праву».

«Многочисленные примеры прошлых лет (пробитие через ККМ сумм займа, роялти, проблемы включения расходов в вычеты и т.д.) показывают, что налоговые органы зачастую злоупотребляют налоговым правом, - дополняет коллегу Сергей Темрин. - Применишь буквально положения НК, скажут, что надо было по смыслу или по аналогии действовать. Сделаешь, ориентируясь на здравый смысл, налоговики, наоборот, укажут на буквальное исполнение нормы кодекса. В результате налогоплательщик теряет уверенность в своих действиях и опасливо ждет неотвратимых «шагов Командора».

Есть и другой способ злоупотребления налоговым правом — это уклонение от ясных ответов (разъяснений), говорит он. «Возьмем, например, ситуацию с НДС. Есть облагаемые поставки, есть освобожденные поставки, а есть поставки, не являющиеся объектом обложения (раздел 28.7 ОБНП). К поставкам, не являющиеся объектом обложения, относятся штрафы между предприятиями, дивиденды, доходы от совместной деятельности, передача собственности при реорганизации и т. д. А является ли объектом обложения НДС сумма процентов, полученная от предоставления займов между предприятиями, - ясного, вразумительного ответа нет. И как тогда считать сумму зачета НДС при смешанных поставках, когда нет четких границ между облагаемыми, освобожденными и всеми прочими поставками?»

Вопрос о статусе и качестве налогового разъяснения специалисты много раз поднимали, но тщетно. Отчасти может решить проблему предварительное индивидуальное налоговое решение, в отношении которого, как сообщили в ГНС, вскоре должно быть принято постановление правительства. Но все же главное решение заключается в совершенствовании законодательства. В отношении физических лиц оно должно быть максимально упрощено, считают эксперты. А юридические лица нуждаются в четких и предсказуемых налоговых правилах.