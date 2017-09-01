«Сознательных» стало меньше

В этом году в список «сознательных налогоплательщиков» вошли 25 компаний, без учета тех, которым этот статус присудили в прошлом году. В 2016 году в нем было 56 предприятий, в 2015 – всего 2.

В новом списке фигурируют и крупные, и небольшие предприятия, как из столицы, так и из районов. Есть в нем «старожилы» (компании Bucuria, Кишиневский полиграфический комбинат, Pricewaterhousecoopers) и «новички», которых в этом году много (Makler, Aureola, Jardi).

Критерии присуждения предприятию статуса «сознательного налогоплательщика» не менялись с 2015 года, когда в Положение о моральном (нефинансовом) стимулировании сознательных налогоплательщиков были внесены несколько новых, более сложных для исполнения условий.

Согласно им, право быть награжденным «сертификатом доверия» предоставляется налогоплательщику, который, во-первых, не имеет задолженностей перед бюджетом по состоянию на последний день прошлого отчетного года, соответственно, за последний отчетный год к нему не применялись меры принудительного исполнения налоговых обязательств. Во-вторых, за последние три года предприятие генерировало доходы, а сумма его ежегодных налоговых обязательств, начисленная за проверенные периоды, составляет не менее 10% от общего заявленного дохода.

И, в-третьих, среднемесячная заработная плата работников предприятия превышает ее аналог в экономическом секторе. Кроме того, налогоплательщик не должен допускать случаев непредставления или поздней подачи налоговых отчетов, отчетов о начислении обязательных взносов медицинского страхования и деклараций о начислении и использовании обязательных взносов государственного социального страхования.

В качестве «налогового преимущества» обладатели сертификатов «освобождаются в течение двух лет с момента вручения, с возможностью продления этого срока еще на два года, от проверок, инициируемых налоговым органом, при условии, что налогоплательщик не меняет свое налоговое поведение».

«Для нас этот статус, в первую очередь, вопрос имиджа и доверия, - говорит Екатерина Чекина, финансовый директор компании Bucuria. – Последняя налоговая проверка на нашем предприятии проводилась в 2012 году. Сегодня, когда почти все процессы автоматизированы, грамотный инспектор понимает, как работает компания, если она «прозрачна». Понятно, что несущественные ошибки возможны, но они связаны с т.н. человеческим фактором, особенно на больших предприятиях, где много бухгалтеров».

«Два года без проверок не расслабляют нас, мы продолжаем поддерживать тесные отношения с налоговой службой, - говорит финансовый директор компании Efes Moldova Артур Выртосу. - Тем более, что по объему налоговых отчислений мы занимаем прочное место в первых рядах после операторов мобильной связи. Для нас не отсутствие проверок – главный результат рейтинга, а признание. Это добавляет нам уверенности и дает дополнительный стимул в работе».

В ГНС факт сокращения списка «сознательных налогоплательщиков» объясняют достаточно сложными условиями. В особенности это касается суммы налоговых обязательств, которая не должна быть ниже 10% годового дохода. Налоговики отмечают, что условия получения «сертификатов доверия» для крупных предприятий, которые «растут» не столь интенсивно, как новые и развивающиеся, иногда тяжелее. Для больших предприятий наступает момент, когда они уже не могут «расти» в силу объема молдавского рынка. И если не находят свою нишу за рубежом или не создают новое направление, их производственный рост задерживается, а это отражается на налоговых отчислениях. Тем не менее, налоговики пока не собираются пересматривать условия рейтинга.

До 2010 года в Молдове проводились конкурсы «Лучший налогоплательщик года», который часто подвергался критике. В 2013 году ГГНИ «для продолжения добрых традиций по установлению и поддержанию доверительных отношений с налогоплательщиками» инициировала присуждение статуса «сознательного налогоплательщика».