Больше независимости для Счетной палаты

Депутаты из нескольких парламентских фракций и групп еще в начале февраля выдвинули в качестве законодательной инициативы проект об организации и функционировании Счетной палаты, который придет на смену действующему Закону о СП. Авторы, по их словам, попытались «подтвердить приверженность Молдовы международным стандартам в области публичного аудита».

Проект прошел первое чтение в законодательном органе в конце июня и, скорее всего, уже в ходе первых заседаний осенне-зимней сессии будет принят в окончательном чтении. Как предусматривают заключительные положения документа, в силу он вступит через три месяца после опубликования. Так что, скорее всего, новые правила начнут применяться с начала 2018 года.

По глубокому убеждению авторов проекта, среди которых Штефан Крянгэ, Сергей Сырбу, Георге Мокану, проводимая в стране институциональная реформа в обязательном порядке должна коснуться и усовершенствования способов контроля расходования бюджетных средств. В конечном итоге это должно не только обусловить рост эффективности национальной экономики, но и сократить необоснованное и безответственное использование публичных ресурсов. И, не в последнюю очередь, минимизировать масштабы коррупции в данной сфере, что, как ожидается, поможет выстроить «доверительные отношения между государственными органами и гражданами».

А во всем этом масштабном процессе Счетной палате, в качестве главного учреждения в плане проведения аудита расходования государственных средств, отводится ответственная роль. После вступления в силу действующего Закона о Счетной палате в декабре 2008 года инструменты, применяемые ее сотрудниками, были переведены из разряда финансового контроля в категорию публичного аудита, что соответствует международным стандартам в области оценки законности, эффективности управления госресурсами. В отличие от правил, действовавших до 2008 года, в настоящее время палата не ограничивается лишь констатацией фактов о правильном/неправильном использовании средств, но и формулирует, выдвигает предложения по устранению выявленных недостатков. Как следствие, учреждение стало важным звеном по разработке инструментов для публичных органов власти в плане улучшения институционального, корпоративного и финансового менеджмента.

Современные стандарты в области внешнего публичного аудита, принятые на уровне Международной организации высших аудиторских учреждений (ИНОСАИ), в состав которой входят аудиторские учреждения государств-членов ООН, предусматривают, что данные структуры должны быть наделены мандатом, предоставляющим им полную свободу действий. С учетом этих рекомендаций, авторы проекта и решили отразить в национальном законодательстве международные рекомендации, предоставляющие Счетной палате организационную, функциональную, операционную и финансовую независимость.

В соответствии с новой редакцией, Счетная палата станет «высшим аудиторским учреждением РМ, осуществляющим контроль формирования, управления и использования публичных финансовых средств и управления публичным имуществом посредством проведения внешнего публичного аудита и пользующимся защитой закона от любого внешнего вмешательства». Проектом предусмотрено, что СП независима, и не может направляться или контролироваться каким бы то ни было физическим или юридическим лицом, кроме парламента. После вступления в силу закона, палата будет «юридическим лицом публичного права», которое полностью финансируется из госбюджета, имеет казначейские счета, печать и «иные необходимые атрибуты».

Счетная палата, как явствует из проекта закона, будет самостоятельно управлять своим бюджетом, который станет отдельным разделом государственной казны. Его размер, статьи расходов и т.д. на очередной год предлагается утверждать в парламенте до 1 июля предшествующего года.

Несмотря на финансовую независимость, прописанную в проекте закона, расходование СП бюджетных средств все-таки будет подвергаться внешнему аудиту. Проводить его предлагают «в соответствии с общепризнанными международными стандартами независимой организацией по внешнему аудиту». Отбираться аудитор Счетной палаты будет по итогам конкурса, проводимого парламентом. Договор о сотрудничестве с ним будет заключен на срок не более трех лет и при условии, что компания не будет взаимодействовать с СП по иным вопросам.

Как было отмечено, палата останется подотчетной законодательному органу. В соответствии с проектом, ежегодно до 1 мая ее руководство будет представлять парламенту годовой отчет о своей деятельности, который в обязательном порядке должен включать показатели достижений, информацию о годовом финансовом состоянии подконтрольных субъектов, мнение внешнего аудитора и основные рекомендации. До 1 июня СП должна будет подготовить и обнародовать аудиторские заключения на годовые отчеты правительства об исполнении государственного бюджета, бюджета государственного соцстрахования и фондов обязательного медстрахования. Палату обяжут представлять к середине сентября годовой аудиторский отчет, а также другие заключения, которые в СП сочтут целесообразными для обсуждения депутатами.

Авторы попытались внести предельную ясность в плане сотрудничества палаты с органами публичной власти и правоохранительными структурами. Основываться взаимодействие должно на принципах невмешательства в их деятельность. Так, если в процессе проведения публичного аудита будут выявлены нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции контрольных или правоохранительных органов, они будут в обязательном порядке проинформированы об этом Счетной палатой. При этом, в целях полноценного осуществления своих полномочий СП получит право запрашивать и использовать материалы других органов публичной власти, а последние будут обязаны представить их по первому же требованию. Также учреждение при осуществлении своих полномочий получит возможность привлекать квалифицированных специалистов или специализированные учреждения, а также сможет поручить госучреждениям проведение необходимых проверок.

Проект существенно не меняет действующие условия и порядок назначения руководства и членов Счетной палаты. Как и ныне, они будут утверждаться в должности парламентом большинством голосов избранных депутатов.

Отдельная статья проекта предлагает установить неприкосновенность персонала палаты, наделенного полномочиями по публичному аудиту. Более того, неприкосновенность работника предложено распространить на его жилище и служебное помещение, используемые им транспортные средства и средства связи, корреспонденцию, документы и личное имущество. Также оговорено, что уголовное преследование работников СП может быть возбуждено исключительно Генеральным прокурором в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Без его санкции работник палаты с полномочиями по публичному аудиту не сможет быть задержан, подвергнут приводу, аресту или обыску. Специалисты считают, что в условиях, когда сторонников отмены иммунитета, в том числе депутатов законодательного органа, становится все больше, данное предложение кажется несколько неуместным.

Проект предлагает дополнить перечень видов аудита, которые вправе проводить Счетная палата в настоящее время, еще одним – финансовым. При его ежегодном осуществлении сотрудники палаты будут проверять и оценивать финансовое положение и счета/отчеты аудитируемого субъекта, определять надежность отчетов и достоверность счетов, оценивать соблюдение требований финотчетности, функционирования системы внутреннего контроля и пр.

Авторы инициативы постарались четко разграничить аудиторские полномочия СП. Так, палата получает право проверять финансовую, административную и иную деятельность, программы и проекты учреждений, в том числе процесс и доходы от продажи, приватизации и сдачи в концессию.

В проекте прописано, что Счетная палата вправе проводить финансовый аудит «во всех бюджетных учреждениях», на государственных и муниципальных предприятиях, при условии, что до 30 сентября его руководство будет проинформировано о том, что в следующем году к ним придет аудитор.

Однако, как предусматривает инициатива, в любой момент представитель Счетной палаты сможет проводить «другие виды аудита». Например, Национального банка Молдовы; регулирующих органов; публично-частных партнерств; концессий; акционерных обществ, в уставном капитале которых доля государства составляет более 20%; займов, кредитов и ассигнований, выданных под гарантию субъектов публичного сектора.

Более того, по письменному запросу государства-донора или организации-донора, палата получит право проводить аудит переданных в дар публичному субъекту фондов. Но это произойдет лишь в случае, если донор оплатит работу СП.