DeVin & DeGust будут экспортировать

Масштабный винный праздник 26 августа впервые вышел за пределы Кишинева, да еще на довольно приличное расстояние – 30 км. Организаторы ожидали собрать на первом фестивале DeVin & DeGust порядка пяти тысяч человек. Реально оказалось на тысячу меньше. Насколько успешным было это мероприятие?

Если исключить трудности с дорогой до места проведения, то всё остальное для гостей было очень удобным. Много места для комфортного отдыха, сидя и даже лежа (на газоне), много посадочных мест на террасах, есть где спрятаться от солнца, стационарные умывальники и туалеты.

Всего в фестивале DeVin & DeGust приняли участие 24 винодельческих предприятия, сгруппированные по регионам Codru, Ştefan-vodă, Valul-lui-Traian и Divin. Однако не все из них являются производителями вин с защищенным географическим указанием, некоторые винзаводы находятся на завершающем этапе регистрации в этой категории. Также свою продукцию представили 22 производителя фруктов и ягод, восемь – мяса, три – сыров и один – рыбы.

Вице-директор «Проекта конкурентоспособности Молдовы» USAID/SIDA Диана Лазэр считает, что цель - принять порядка 5 тыс. посетителей фестиваля, - была достаточно амбициозной для организаторов, среди которых Национальное бюро винограда и вина, ассоциации производителей вин и дивинов с ЗГУ, «Проект конкурентоспособности Молдовы» USAID/SIDA и проект USAID «Современное сельское хозяйство в Молдове». Меньшее число гостей праздника объясняется, возможно, расстоянием, которое надо преодолеть, и тем, что фестиваль состоялся накануне национального праздника (в каждом районе проводилось много зрелищных мероприятий). Тем не менее, для первого раза, по сравнению с подобными мероприятиями, собрать 4 тыс. человек - безусловный успех.

- Нужно показать концепцию фестиваля, чтобы все ее увидели, а потом нужно ее развивать, - говорит Диана Лазэр. - Место для проведения DeVin & DeGust выбрали в этнокультурном комплексе Vatra, исходя из того, что здесь есть необходимая инфраструктура. Наверное, в последующие годы нам нужно поехать в регионы, но там логистика очень сложная. Однако это нужно делать, т.к. не все потребители могут приехать в столицу, хотя мы дополнили число автобусов, которые привозили людей из Орхей, Хынчешть, Стрэшень, Кэлэраш и Кишинева. Мы хотели, чтобы как можно, больше людей побывало на фестивале.

Несмотря на то, что скоро будет Национальный день вина, мы решили провести еще один винный праздник, потому что у него другой концепт. Поскольку вино – это пищевой продукт, его лучше подавать с другими продуктами. То, что у нас в Молдове есть особенного в гастрономии (не только плацинды), – фрукты, сыры, мясные блюда, нужно подавать к винам, чтобы развивать культуру эногастрономии. Это – наша цель. Время для фестиваля – конец августа – было выбрано не случайно, чтобы привлечь на него и диаспору, потому что в августе наши соотечественники, живущие и работающие за рубежом, приезжают домой. Для них очень важно не забыть свои гастрономические традиции. И у тех, кто здесь живет, в это время летнее настроение, люди с удовольствием выезжают за город. Я думаю, что этот фестиваль будет иметь успех. Вместе с тем, и Национальный день вина тоже должен развиваться и выходить в регионы, - полагает Диана Лазэр.

Она обратила внимание на то, что зарубежные журналисты, которые пишут о туризме, посещая нашу страну, говорят о том, что Молдова – самая маленькая страна в Европе, но у нас есть большое разнообразие культур – молдавская, гагаузская, русская, болгарская, украинская и т.д.

- Наше культурное многообразие во всех его проявлениях надо очень качественно подавать. Очень важно, что Национальное бюро винограда и вина вместе с виноделами пригласило и другие агропромышленные предприятия участвовать в фестивале. Я надеюсь, что и они переймут опыт виноделов, чтобы качественно продвигать свою продукцию и на местном, и на зарубежных рынках. Вместе легче бороться за рынок. Такой праздник мы будем экспортировать в Польшу и Румынию, продвигая вино, гастрономию, музыку и традиции. В апреле-мае 2018 г. мы его проведем в Польше и Румынии, поделилась планами вице-директор.

Интересно было узнать мнение производителей о первом опыте DeVin & DeGust. По мнению коммерческого директора группы компаний Bostavan Артура Марина, на празднике было меньше людей, чем ожидали виноделы, поэтому они не совсем довольны посещаемостью. Может быть, на это повлияло то, что неделю назад состоялся международный музыкальный фестиваль Gustar в Старом Орхее. Возможно, любители такого отдыха еще не готовы каждую неделю в уик-энд выезжать за город на расстояние 30-50 км. Свою роль могло сыграть и то, что на DeVin & DeGust не было выступлений достаточно известных групп, которые бы сгенерировали трафик. Здесь много моментов, ведь организация масштабных мероприятий – это отдельный бизнес. Но несмотря на возникающие вопросы, нельзя сказать, что было плохо. Если смотреть глазами потребителя, то за достаточно умеренную цену входного билета – 30 леев, - можно было продегустировать много разных вин, поэтому для настоящих ценителей это мероприятие должно быть интересным. А если еще и концерт привлекательный, то это – вообще все условия, чтобы провести хороший выходной на природе с друзьями.

- Для производителей такие мероприятия тоже важны. Правда, не знаю, насколько целесообразно проводить этот фестиваль за месяц до Дня вина, - выразил сомнение собеседник. – Наверное, было бы предпочтительнее, чтобы между такими большими мероприятиями был больший период времени. Люди должны соскучиться по ним, ждать их. Мы стараемся максимально использовать такие события для презентации новых продуктов, общаться с потребителями, донося до них свой посыл. Для нас это важно в связи с тем, что мы в апреле-мае вывели на рынок серию игристых вин Dor. Поэтому большинство из тех, кто побывал на нашем стенде, открывали для себя эти продукты. Нас радуют их отзывы. Люди пробовали, и сразу покупали. У Vinaria-Bostavan игристые вина обогнали по продажам тихие вина. Может быть, это объясняется и тем, что основных производителей игристых вин не было на фестивале. В ассортименте Vinaria-Purcari мы сделали акцент на белых винах, rose и Pinot noir. Чтобы обеспечить подачу вин охлажденными, мы привезли винные холодильники и закупили очень много льда.

Коммерческий директор компании Vinuri de Comrat Владимир Хмелевский сказал, что он был очень удивлен тем, что люди едут за 30 км, чтобы пить вино. В таких условиях не очень хорошо то, что не все вина на фестивале были достаточно холодными, т.к. даже при наличии холодильников они не успевали охлаждаться. Это значит, что нельзя было до конца понять, насколько классное вино. На таких праздниках это не получается показать, т.к. инфраструктура не позволяет. Например, шикарное rose, а у потребителя может сложиться неправильное впечатление, что вино – не достаточно хорошее. Но это – скорее, стремление к совершенству.

- Я очень рад, что этот праздник состоялся. Для нас, как производителя, важно использовать любую возможность для общения с нашими потребителями. Из нашей продукции у них пользовалось спросом все, что приятно пить в жаркий день. Sauvignon и rose просто «улетали». Очень много бутылок было открыто для дегустации. Честно говоря, даже не вел подсчет, насколько рентабельным было для нас участие в этом мероприятии. Это – в первую очередь реклама нашей продукции. Если кто-то шел на этот праздник продавать, то мне его очень жаль, т.к. не думаю, что будут большие доходы от продаж. Важно было представить вина с географическим указанием, - считает Владимир Хмелевский.

Столь же значимо было использовать фестиваль, как площадку для продвижения новой продукции, и для компании Fautor, которая буквально через несколько дней выводит на рынок новую серию вин – 310 Altitudine. Производителю было необходимо познакомить как можно больше людей с этой новинкой. Они дегустировали и делились своим мнением, а также поздравляли виноделов с удачей, т.к. нашли эти вина интересными и не очень дорогими.

По словам и.о. начальника отдела маркетинга и продаж компании KVINT Олега Ионку, производители получили прекрасную возможность представить свои новинки и изучить новую продукцию других винодельческих предприятий. На DeVin & DeGust тираспольчане представили новые вина коллекции Vinvoyage - Viorica и Feteasca Neagră, а также новые вина линейки Electio с ЗГУ Codru - Cabernet-Sauvignon и Chardonnay. Несмотря на довольно жаркую погоду, спрос был и на коньячную продукцию.

- То, что мероприятие проводилось за месяц до Дня вина, нисколько не смущает, поскольку мы ведём непрерывную работу по продвижению продукции и мониторингу рынка. Небольшим недостатком можно считать некоторую отдалённость этнокультурного комплекса Vatra от Кишинёва. Полагаю, что можно было привлечь большее число посетителей. В целом, впечатление от фестиваля осталось очень хорошим, - отметил Олег Ионку.

По мнению заместителя директора НБВиВ Владимира Гросу, для проведения следующего DeVin & DeGust нужно будет скорректировать дату и место. Наверное, его нужно проводить не во время отпусков, пик которых приходится на июль и август. И площадку, скорее всего, будут выбирать поближе к столице.

- В то же время, хотим организовать праздник в каждой зоне с географическим указанием с участием только предприятий, которые там расположены, чтобы они могли лучше представить свою продукцию, и чтобы более широко была показана местная гастрономия. Мы еще посоветуемся с ассоциациями производителей, что для них предпочтительнее – общий праздник для всех или по регионам. НБВиВ потратило на организацию DeVin & DeGust порядка 800 тыс. леев, - сообщил Владимир Гросу.